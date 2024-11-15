Как создавался и менялся тенге: некоторые факты о национальной валюте Казахстана

11:05 16.11.2024

Ежегодно 15 ноября отмечается День национальной валюты, в этом году тенге исполняется 31 год. Как менялась и развивалась в течение этих лет казахстанская валюта, в материале Zakon.kz.



Национальная валюта Казахстана – тенге – стала одним из ярких символов независимости страны. Ее история началась в 1993 году. Согласно справке Национального банка, 12 ноября 1993 года был подписан указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан", а уже 15 ноября тенге вошел в обращение, став основным расчетным средством в стране. По всей стране рубли были обменены на тенге.



