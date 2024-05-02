Погиб в бою российский генерал комбриг 5-й ОМСБр ВС РФ Герой России Павел Клименко

11:06 16.11.2024

Русский генерал погиб при атаке дронов-камикадзе



Алексей Иванов



Опубликована информация о том, что 6 ноября FPV-дроны атаковали группу российских военнослужащих, передвигавшихся на мотоциклах мимо блокпоста в Красногоровке. Главной целью украинских террористов являлся комбриг 5-й ОМСБр ВС РФ Павел Клименко.



Генерал-майор получил минно-взрывные травмы, зафиксированы серьезные повреждения черепа и бедра. Его госпитализировали в 14-ю городскую больницу Донецка, оттуда доставили в Республиканский центр травматологии, где он скончался: к 21:00 состояние ухудшилось, в 22:00 врачи констатировали смерть офицера.



По данным ИА "Новороссия", Клименко - восьмой генерал, погибший в зоне проведения спецоперации. Министерство обороны на данный момент не сообщало о гибели генерала. Однако информацию о его смерти подтвердили родственники.



