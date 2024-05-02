 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Погиб в бою российский генерал комбриг 5-й ОМСБр ВС РФ Герой России Павел Клименко
11:06 16.11.2024

Русский генерал погиб при атаке дронов-камикадзе

Алексей Иванов

Опубликована информация о том, что 6 ноября FPV-дроны атаковали группу российских военнослужащих, передвигавшихся на мотоциклах мимо блокпоста в Красногоровке. Главной целью украинских террористов являлся комбриг 5-й ОМСБр ВС РФ Павел Клименко.

Генерал-майор получил минно-взрывные травмы, зафиксированы серьезные повреждения черепа и бедра. Его госпитализировали в 14-ю городскую больницу Донецка, оттуда доставили в Республиканский центр травматологии, где он скончался: к 21:00 состояние ухудшилось, в 22:00 врачи констатировали смерть офицера.

По данным ИА "Новороссия", Клименко - восьмой генерал, погибший в зоне проведения спецоперации. Министерство обороны на данный момент не сообщало о гибели генерала. Однако информацию о его смерти подтвердили родственники.



Павел Юрьевич Клименко родился 29 июня 1977 года в Ставропольском крае. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. С. М. Кирова, затем - Общевойсковую ордена Жукова академию Вооруженных сил Российской Федерации. После училища лейтенант Клименко получил назначение командиром взвода в полк морской пехоты Черноморского флота. "Стрельбы, вождение, учения с высадкой десанта, боевая служба на большом десантном корабле, полгода в Средиземном море, стратегические учения на Балтике", - рассказывает о том времени сослуживцы Павла. Он был участником боевых действий на Северном Кавказе. Командовал ротой морской пехоты и десантно-штурмовым батальоном, впоследствии стал командиром 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригадой имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко (тактическое соединение Сухопутных войск РФ, ранее - Народной милиции ДНР, которое ведет происхождение от основанного Захарченко в 2014 году батальона "Оплот"; когда-то называлось 2-й отдельной мотострелковой бригадой народного ополчения; входит в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных Сил РФ, созданной путем преобразования 1-го Донецкого армейского корпуса; в июльском репортаже ВГТРК говорилось, что бригада действовала на Кураховском направлении).

Клименко - Герой Донецкой Народной Республики. Награжден двумя орденами Мужества, орденами Александра Невского и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалью "За отвагу". Указом Президента РФ Владимира Путина 2.05.2024 Павлу Клименко присвоено воинское звание генерал-майор. У него остались жена Наталья, сын и дочь; они проживают в Севастополе.

"Военное обозрение": "Многие офицеры высшего командирского состава, в том числе с генеральскими погонами, наравне со своими бойцами, рискуя жизнями, большую часть времени проводят в штабных блиндажах, перемещаются непосредственно вдоль ЛБС, а не прячутся в тылу. Именно такой - генерал-майор Павел Клименко". "Царьград": "Обращает на себя внимание, с какой ненавистью пишут о генерале недружественные СМИ. Это показывает, что Клименко очень насолил украинским военным".

Источник - Завтра
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