|Президент Абхазии провел совещание с силовиками
11:12 16.11.2024
Секретарь совбеза Абхазии: Бжания обсудил с силовиками безопасность страны
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа, слова которого приводятся в Telegram-канале президентского информцентра.
"Президент не проводил Совбез, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации", - сказал Лолуа.
Что происходит в Абхазии
Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось - депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование - отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Вскоре между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками, а затем проникли на территорию и захватили весь комплекс правительственных зданий. По последним данным, при этом пострадали 13 человек.
Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот отказался сложить полномочия и заявил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.
Оппозиция, со своей стороны, заявила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.