Президент Абхазии провел совещание с силовиками

11:12 16.11.2024

Секретарь совбеза Абхазии: Бжания обсудил с силовиками безопасность страны



МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа, слова которого приводятся в Telegram-канале президентского информцентра.



"Президент не проводил Совбез, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации", - сказал Лолуа.



