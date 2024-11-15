Российское общество радикально изменилось после начала СВО

11:15 16.11.2024

Население впервые испытывает прилив самостоятельности и личной инициативы, отмечают социологи



Ольга Соловьева



Динамика выбора в альтернативных парах суждений, отражающих установки на внешний либо внутренний локус контроля, в процентах. Источник: Институт социологии РАН



Социологи фиксируют принципиальные изменения в настроениях россиян в связи с развитием украинского кризиса. Первый шок после февраля 2022 года, во время которого большинство россиян ощутили себя жертвами внешних обстоятельств, сменился подъемом индивидуальных инициатив и самостоятельности. Сегодня большинство россиян ощущают себя "кузнецами собственного счастья". Уровень подобных настроений существенно превышает даже довоенный уровень. Такие данные многолетних исследований сообщили в четверг ученые из Института социологии РАН.



С началом украинской спецоперации в 2022 году впервые за долгие годы в российском обществе началась резкая смена настроений и жизненных ориентиров. В начале 2022 года восприятие себя как жертвы обстоятельств временно преобладало. Но уже в 2023 году картина радикальным образом изменилась. Доля россиян, полагающих, что человек – сам кузнец своего счастья, резко выросла (до 62%), следует из данных Института социологии РАН. И сегодня только около трети россиян ощущают себя "жертвой внешних обстоятельств". И в 2024 году баланс настроением между "жертвами" и "кузнецами" в пользу последних остается существенно выше, чем в предшествующие СВО годы.



Оценка населением собственного уровня жизни сегодня также выше, чем, к примеру, во время кризиса 2014–2015 годов, сообщил директор Института социологии РАН Михаил Горшков. При этом субъективная оценка россиянами собственного материального положения улучшается. Сегодня более 20% респондентов говорят о повышении своего уровня жизни. Правда, и об ухудшении условий жизни говорят примерно столько же. Однако тенденция к более оптимистичным самооценкам – налицо. В прошлом году 15% респондентов говорили об улучшении своего материального достатка. И каждый третий – о его ухудшении. В среднем в период 2015–2022 годов об улучшении материального положения говорили около 10% россиян.



При этом выделяют 2015, 2016, 2020 и 2022 годы, когда около половины граждан страны отмечали ухудшение своего материального положения. "В каждом случае эти оценки были связаны с новыми вызовами: в 2015–2016 годы – с экономическим кризисом, спровоцированным санкциями против России в ответ на воссоединение с Крымом, в 2020-м – с пандемией и, наконец, резким ухудшением экономической ситуации после начала СВО в Украине", – сообщают эксперты. Сегодняшние же значения удовлетворенности россиян своим материальным положением фактически соответствуют уровням 2014 года, сообщают социологи.



Примечательно, что сегодня россияне в меньшей степени ищут возможности для дополнительных заработков. Однако у многих респондентов явно увеличилась продолжительность рабочей недели на основной работе. В среднем россияне трудятся сегодня около 45 часов в неделю, то есть большинство работающих стабильно перерабатывают как минимум 5 часов в неделю. И доля работников, чья продолжительность рабочей недели превышает норму в 40 часов, за последний год значимо увеличилась с (48 до 55%). Одновременно с этим сократилась доля тех, кто получал дополнительну оплату за эти переработки – с 31 до 24% от числа работающих.



Среди работников сферы торговли и бытового обслуживания практически две трети работают свыше 40 часов в неделю. Сопоставимая с ними доля перерабатывающих наблюдается и у руководителей предприятий и предпринимателей. Перерабатывает чаще сотрудник коммерческого сектора – две трети работников трудятся сверх нормы.



Эти данные социологов могут отличаться от официальной статистики. Росстат в своей оценке продолжительности рабочей недели основывается на данных, которые подают крупные и средние предприятия, тогда как остальные в статистику не попадают, объясняет главный научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Тихонова.



В абсолютном выражении зарплаты населения растут, но стоимость трудочаса из-за переработок – снижается, отмечают социологи. В результате оказывается, что в среднем за один час работающие сверх нормы получают на 10% меньше, чем те, кто имеет стандартную продолжительность рабочего дня. Причем если для рабочих эта разница составляет 8%, для профессионалов – 6%, для руководителей – 3%, то для рядовых работников торговли и бытового обслуживания в разы больше – 27%. Фактически для работающих россиян повышенные нагрузки означают их слабую позицию во взаимоотношениях с работодателем, даже несмотря на то что номинально их заработок выше. В России сохраняются проблемы с соблюдением базовых прав работников на оплату больничных и отпусков. В нашей стране по-прежнему около трети работников продолжают получать зарплату в конвертах.



Примечательно, что на фоне общего роста зарплат в РФ растет доля так называемых межсемейных денежных трансфертов. Сегодня около 20% россиян заявляют, что получают помощь от друзей и родственников. Такой показатель говорит о том, что большая часть россиян вынуждена занимать деньги у родственников и знакомых, объясняет Тихонова. Такие межсемейные долги часто не предполагают возврата. Родственники в РФ часто поддерживают друг друга не только деньгами, но и помощью в поиске работы или в продвижении по карьерной лестнице.



Социологи признают, что за последние 10 лет были достигнуты определенные прорывы в снижении доли бедных или малообеспеченных слоев населения. Под бедными понимаются россияне с доходами менее регионального прожиточного минимума (ПМ), под малообеспеченными – россияне с доходами от одного до полутора ПМ. Согласно оценкам Института социологии РАН, в этом году численность бедных составляла 11%, малообеспеченных – 28%. "Со времен первых майских указов (2018), в рамках которых была поставлена задача по двукратному сокращению бедности к 2024 году (а затем и к 2030-му), российское правительство достигло больших результатов – бедность сократилась примерно в 1,6 раза", – следует из доклада.



Яркой особенностью российской бедности является ее "сельское лицо". Но все же за последние 11 лет риски бедности для сельских жителей сократились. Тогда как для горожан они повысились. Начала ослабевать и "страховка от бедности" в виде высшего образования.



Одновременно с докладом Института социологии появился и новый опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о снижении доверия к данным социологов. Большинство россиян (90%) считает, что проведение массовых опросов необходимо. Но при этом менее 70% уверены, что результаты опросов в целом отражают мнение общества. "На сегодняшний день суммарно 8 из 10 наших сограждан в той или иной степени отмечают важность опросов общественного мнения", – рассказывают социологи. Однако оценка этой важности населением снижается. Как следует из результатов, пик оценок приходился на 2018 и 2022 годы, когда о нужности соцопросов заявляло 9 из 10 россиян. Пик интереса непосредственно к социологическим опросам пришелся на 2021 год, утверждают во ВЦИОМ.



Среди основных причин низкого доверия к данным опросов – неуверенность в смелости сограждан высказывать свое мнение (13%).



Кроме того, около 11% россиян допускают возможность фальсификации результатов опросов. "После умеренного двухлетнего роста в 2022–2023 годах индекс доверия к социологическим опросам пошел на снижение", – считают специалисты ВЦИОМ.