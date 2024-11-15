Трамп выбрал новым пресс-секретарем Белого дома очаровательную блонди Кэролайн Левитт

11:17 16.11.2024

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Эту должность займет пресс-секретарь его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт. Об изменениях в профессиональной биографии женщина заявила на своей странице в Wikipedia. При этом дата вступления в должность ею указана 20 января 2025 года.



Трамп опубликовал информацию о назначении в своей социальной сети.



