Христианский сионизм: оксюморон? Нет, реальность, которая определяет политику Америки! - В.Катасонов

11:34 16.11.2024 16.11.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Примерно половина всех протестантов-евангелистов в Америке – приверженцы христианского сионизма, сторонники Израиля



Время от времени в российских СМИ проскакивает словосочетание "христианский сионизм". Но большинство российских читателей не особенно обращают внимание на него. Мало ли всяких странностей в нынешнем мире! Тем более что странность под названием "христианский сионизм" касается не России, а Запада, особенно англосаксонского мира. Речь, вероятно, идет о каких-то чудаках, которые себя считают одновременно и христианами, и сионистами.



По мнению логически рассуждающего читателя, термин "христианский сионизм" можно вообще назвать оксюмороном, т.е. сочетанием слов, смысл которых противоположен. В художественной литературе авторы часто прибегают к использованию оксюморонов. Например: громкое молчание; горькая радость; звонкая тишина; оригинальная копия; кричащая тишина; долгий миг; правдивая ложь; искренний лжец; горячий лед; сладкая боль и т. п. Литераторам это дозволено, у них оксюморон – инструмент художественного творчества.



Но вот людям, которые находятся в церкви, и людям, которые занимаются политикой, подобные "вольности" непозволительны. Мы ведь полагаем, что христиане должны осуждать сионизм. "Википедия" дает такое определение этого понятия: "Сионизм (от названия горы Сион в Иерусалиме) – политическое национальное движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине – в Земле Израиля (Эрец-Исраэль), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается. Основателем политического сионизма является общественный и политический деятель Теодор Герцль".



Христиане в нашей стране (это преимущественно православные) скажут, что создание Государства Израиль – признак приближения последних времен. Ведь иудеям нужно восстановление Иерусалимского храма, построение на месте разрушенного без малого две тысячи лет назад второго храма третьего храма. А последний им нужен для того, чтобы в нем воссел ожидаемый всеми правоверными иудеями мессия. Но это, согласно Новому Завету, будет лжемессия. Которого христиане называют антихристом. Следовательно, любой сознательный, истинно верующий христианин не может не быть антисионистом. Точно также как любой ортодоксальный иудей должен быть сионистом. И быть скрытым или явным противником христианства. Как с точки зрения христианства, так и с точки зрения иудаизма, понятие "христианский сионизм" – действительно оксюморон.



В настоящее время тема "христианского сионизма" неожиданно заинтересовала многих в мире, в том числе в России. Причиной этого интереса стала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Все наблюдатели и комментаторы обращают внимание на особую любовь Трампа к Израилю. Которую он проявлял еще во время своего первого пребывания в Белом доме в 2017-2021 гг. На эту тему были написаны и продолжают писаться статьи, авторы которых без стеснения называют Трампа "сионистом". А некоторые даже дают ему звание "главного сиониста Америки". Я об этом написал в своей статье "Дональд Трамп – главный сионист Америки?"



Неужели Дональд Трамп – еврей и иудей? Ничего подобного! Он потомок немецких эмигрантов (его дедушка и бабушка иммигрировали в США в 1885 году). Вероисповедание – пресвитерианство, одна из форм протестантизма. Часто Трамп сам себя называет "протестантом" или "христианином".



И вот в американской печати Трампа характеризуют не просто как сиониста, а как "христианского сиониста". И Трамп, судя по многочисленным его высказываниям, таковым себя и чувствует. При этом Трамп не является каким-то чудаком-одиночкой. Он представитель целой армии американских христианских сионистов.



В нашей (советской и постсоветской) литературе по Соединенным Штатам обычно говорится, что Америка – страна преимущественно протестантская. Примерно половина населения США считает себя протестантами (вторая половина – католики, православные, мусульмане и прочие конфессии). Протестантских номинаций очень и очень много: лютеране, кальвинисты, баптисты, пятидесятники, методисты, пресвитериане, англикане и проч. В рамках каждой номинации имеется большое количество оттенков (часто их называют "толками").



Понятно, что в Америке, являющейся преимущественно протестантской, президентами обычно становятся именно те политики, которые принадлежат к протестантским церквям. За всю историю США было только два президента, которые не были протестантами. Это 35-й президент Джон Кеннеди и 46-й президент Джо Байден. Они – католики. И вот прерванная Байденом традиция опять восстанавливается: 47-й президент Дональд Трамп – протестант. Причем не просто протестант, а христианский сионист. Вот, например, 44-й президент Барак Обама себя также считал протестантом, но не христианским сионистом.



По оценкам самих американцев, примерно половина всех протестантов США относятся к так называемым "евангеликам". Это приверженцы таких протестантских конфессий и толков, которые стремятся в свой жизни руководствоваться Священным Писанием. В отличие от второй половины протестантов, которые воспринимают христианство преимущественно как "культурную традицию" и которых за глаза называют "номинальными" христианами. Хотя первые себя называют "евангеликами", для них путеводителем по жизни являются не только четыре Евангелия и Новый Завет, но также Ветхий Завет. Более того, для многих "евангеликов" Ветхий Завет стоит на первом месте.



Так вот, по некоторым оценкам, примерно половина всех членов евангельского протестантизма в Америке – приверженцы христианского сионизма. Они сторонники Израиля. Причем причины поддержки еврейского государства не политические, а, как они подчеркивают, духовные. Такая поддержка, мол, вытекает из Священного Писания.



В России (видимо, в силу того, что она преимущественно православная страна) литературы по теме христианского сионизма почти нет. Зато на Западе, особенно в англосаксонском мире (Великобритании, США, Канаде) издается большое количество книг по христианскому сионизму. Назову некоторые, наиболее известные:



Пол Ричард Уилкинсон. Ради Сиона: христианский сионизм и роль Джона Нельсона (Paul Richard Wilkinson. For Zion’s Sake: Christian Zionism and the Role of John Nelson Darby), 2008.



Зев Хафетс. Союз, заключенный на небесах: американские евреи, христианские сионисты и исследование одним человеком странного и чудесного иудео-евангельского союза. (Zev Chafets. A Match Made in Heaven: American Jews, Christian Zionists, and One Man’s Exploration of the Weird and Wonderful Judeo-Evangelical Alliance), 2007.



Виктория Кларк. Союзники Армагеддона: Подъем христианского сионизма (Victoria Clark. Allies for Armageddon: The Rise of Christian Zionism), 2007.



Грейс Холселл. Пророчество и политика: воинствующие евангелисты на пути к ядерной войне (Grace Halsell. Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War), 1986.



Дональд М. Льюис. Истоки христианского сионизма: лорд Шефтсбери и евангелическая поддержка еврейского отечества. (Donald M. Lewis. The Origins of Christian Zionism: Lord Shaftesbury and Evangelical Support for a Jewish Homeland), 2009.



Рамми Хайя. Лобби Армагеддона: христианский сионизм диспенсационалистов и формирование политики США в отношении Израиля и Палестины. (Rammy Haija. The Armageddon Lobby: Dispensationalist Christian Zionism and the Shaping of US Policy Towards Israel-Palestine), 2006.



Ирвин Андерсон. Библейское толкование и политика на Ближнем Востоке: обетованная земля, Америка и Израиль, 1917-2002 (Irvine Anderson. Biblical interpretation and Middle East policy: the promised land, America, and Israel, 1917-2002), 2005.



Хочется, чтобы хотя бы одна-две книги по теме христианского сионизма были переведены на русский язык и изданы в России. Потому что без понимания влияния христианского сионизма на внутреннюю и внешнюю политику стран Запада (особенно англосаксонского мира) трудно понять многие события в современном мире. В том числе и феномен христианского сиониста Дональда Трампа.



В советской и постсоветской литературе по сионизму чаше всего историю этого феномена начинают с конца XIX века, когда в 1897 году по инициативе и под руководством Теодора Герцля в Базеле был проведен Первый сионистский конгресс. На самом деле историю сионизма следует начинать со времени хотя бы на несколько веков раньше. Идеи христианского сионизма стали складываться еще в XVI веке, когда Мартин Лютер запустил процесс Реформации и в Европе стал формироваться протестантизм. Особенно преуспели в формировании идеологии христианского сионизма пуритане. Они придерживались мнения, что даже после того, как Христос был распят на Голгофе, и после того, когда Иудея была захвачена римлянами, а Иерусалимский храм был уничтожен (в 70 г. по Р. Х.), евреи (точнее иудеи) остались "богоизбранным народом". И что миссия "настоящих христиан" (читай: протестантов, а еще точнее – пуритан) заключается в том, чтобы защищать и спасать остатки "богоизбранного народа". Английские пуритане призывали своего покровителя О. Кромвеля способствовать переселению "богоизбранного народа" с европейского континента на острова Туманного Альбиона. А в дальнейшем сделать все возможное для того, что помочь "богоизбранному народу" переселиться в "обетованную землю", т. е. Палестину. А затем восстановить Иудею (Израиль), воссоздать Иерусалимский храм и т. д. и т. п.



Пересказать это невозможно. Да и понять сложно, поскольку эти воззрения пуритан и примкнувших к ним других протестантов находятся в непримиримом противоречии с православным пониманием истории и эсхатологии (учение о конце истории). Следование догматам христианского сионизма (хотя в те времена такого термина не было), по мнению пуритан и прочих протестантов, будет условием их спасения.



Оказывается, вопросами, касающимися христианского сионизма, интересовались многие известные люди как в Англии, так и в континентальной Европе. Вот, например, всем известный физик Исаак Ньютон. Он, оказывается, интересовался не только физикой, но и религией, увлекался оккультизмом и каббалой. Также предсказывал конец света, который должен произойти не позднее 2060 года. Он был уверен, что перед концом света произойдет возвращение евреев в "землю обетованную", будет возрождено Государство Израиль и произойдет восстановление Иерусалимского храма. Такова воля Всевышнего, считал Исаак Ньютон. И христиане (точнее протестанты) как минимум не должны сопротивляться этой воле. А лучше способствовать ее исполнению.



О размышлениях известных политиков, философов, ученых и протестантских теологов Старого Света по теме христианского сионизма можно написать не одну книгу. С конца ХIХ века главным сосредоточием христианского сионизма стал Новый Свет (т. е. Соединенные Штаты Америки). Вот лишь один штрих из американской жизни того времени. Он взят из книги, изданной в Англии в 1998 году, Пола Чарльза Меркли "Политика христианского сионизма, 1891-1948" (Merkley, Paul Charles. The Politics of Christian Zionism, 1891-1948). В 1891 году известный американский христианский сионист Юджин Блэкстоун организовал сбор подписей под петицией, адресованной тогдашнему президенту США Бенджамину Харрисону. В петиции содержался призыв помочь евреям вернуть их "обетованную землю": "Почему державы, которые по Берлинскому мирному договору 1878 года передали Болгарию болгарам, а Сербию сербам, теперь не должны вернуть Палестину евреям? ... Эти провинции, а также Румыния, Черногория и Греция были отторгнуты у турок и переданы их естественным владельцам. Разве Палестина по праву не принадлежит евреям?" Под петицией были поставлены подписи 413 видных американцев: верховного судьи США, спикера палаты представителей, председателя комитета палаты представителей по международным отношениям и нескольких других "народных избранников" из Капитолия, Рокфеллера, Моргана и других известных олигархов Америки.



Между прочим, эта декларация появилась на свет на 26 лет раньше, чем более известная по исторической литературе "Декларация Бальфура" (официальное заявление, содержавшееся в письме от 2 ноября 1917 года министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура одному из еврейских лидеров сионизма и главе британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду).



Большая часть христианских сионистов на сегодняшний день находится в США. Об американском христианском сионизме в США написана не одна книга. Правда, критических очень мало. В основном хвалебные и откровенно апологетические. Особенно много восторженных публикаций по теме христианского сионизма в США появилось уже в нынешнем, XXI веке. И это не случайно. Поскольку число его сторонников, судя по всему, стремительно растет. Источник - fondsk.ru

