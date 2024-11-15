Скончалась популярная советская актриса и секс-символ эпохи Светлана Светличная

13:22 16.11.2024

Актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.



"Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим", - сказала собеседница агентства.



Как уточнили в Союзе кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу.



