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|Скончалась популярная советская актриса и секс-символ эпохи Светлана Светличная
13:22 16.11.2024
Актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.
"Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в Союзе кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу.
Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.
В гильдии актеров Союза кинематографистов отметили, что "Светлана была и останется в памяти как настоящая звезда".
Светличная родилась 15 мая 1940 года. Окончила ВГИК и в 1963 году, после окончания института стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная".
Среди самых запоминающихся работ Светличной - роли в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", где она исполнила главную роль, "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и другие картины.