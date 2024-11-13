Туалетная бумага очень мягкая. Казахстанка показала прелести жизни в Америке, - orda.kz

13:44 16.11.2024

Казахстанка рассказала о разнице жизни в Америке и нашей стране



Сания Жунисбек

13 ноября 2024



Казахстанка, недавно переехавшая в США, показала прелести жизни в Америке и сравнила эти удобства с нашими. Подробности в материале Orda.kz.



Лаура Маликова прилетела в Штаты для участия по одной программе этим летом, в своем блоге она часто пишет, как устроена жизнь американцев. В своем последнем видео она показывает разницу жизни в Казахстане и США. Первым делом она обратила внимание на питание.



"В магазинах везде продают вот такие яблоки в упаковках, и продаются они разных производителей, разного вида. В составе написано, что это яблочный сок в чистом виде. И гликолипиды добавили, чтобы поддерживать свежесть. А также здесь фермеры представляют свои фермерские продукты",

показала она.



Лаура рассказала об интересной детали в покупке мяса.



"У них когда мясо покупаешь, на дне вот такое лежит, кажется, это какой-то гидрогель. Вот то, что из этого течет, оно впитывается вот сюда. Мне кажется, в Казахстане тоже можно такое сделать, чтобы мясо дольше хранилось",

отметила она.



Лаура рассказала, что ходит на курсы шитья, потому что качество одежды в Казахстане оставляет желать лучшего.



Но не все так радужно. Что касается аптечных средств и разных витаминов в Америке, то во многих из них в составе есть сахар.



"Они вот в таком виде, как желатин, выглядят как конфетки. Везде и во все добавляют сахар. Это вот мелатонин, например. Витамины тоже в виде желатина. Даже в ополаскиватель ротовой полости добавили сахар, на вкус тоже как напиток",

рассказывает Лаура.



Также она поделилась тем, что питьевая вода находится в открытом доступе, и на улицах города можно часто встретить аппараты с водой.



Напоследок эколог озвучила боль многих казахстанцев: состояние общественных туалетов.



"Так выглядит туалет в аэропорту города Сиракьюз. В общественных туалетах установлены системы для самослива, а также кнопки. В раковинах работают датчики движения. Туалетная бумага очень мягкая, она из листьев эвкалипта. Не как у нас в Казахстане, из переработанной бумаги",

рассказала Лаура.



Лаура задается вопросом: когда в Казахстане все будет устроено для людей.



Примечание.

Эвкалипт можно встретить в сырых, болотистых местах Южной Франции, Испании, Португалии, Греции, Израиля, Индии, Саудовской Аравии, в Южной и Северной Америках, в Северной и Южной Африке, на Кубе, в Абхазии, Южном берегу Крыма и в других местах.