Вспомнить все. Трамп выкатил против либеральных медиа США иски за клевету на $10 млрд

14:00 16.11.2024

Сергей Рыжов. 16.11.2024



Британское леволиберальное издание The Guardian пишет, ято Дональд Трамп еще не успел вступить в должность президента США, но уже обьявил крестовый поход против всех ведузих либеральных СМИ Америки, выкатив против них иски на 10$ млрд за статьи с диффамацией.



Как выяснил урнал Columbia Journalism Review, всего за несколько дней до президентских выборов адвокат Трампа Эдвард Эндрю Пальцик направил письмо в New York Times и Penguin Random House с требованием возместить ущерб в размере 10 млрд долларов за статьи с критикой Трампа.



Это письмо присоединилось к серии исков против других медиакомпаний, которые Трамп обвинил в политической травле.



В письме, с которым ознакомился CJR, авторы статей Питер Бейкер, Майкл С. Шмидт, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер обвиняются в "ложных и клеветнических заявлениях" о Трампе, добавляя, что New York Times является "полноводным рупором демократической партии", которая ведет клевету против политических оппонентов в промышленных масштабах".



Кроме того, Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на газету The Washington Post, обвинив ее в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию Харрис, говорится в статье.



В иске упоминаются две конкретные статьи авторства Бюттнера и Крейга, относящиеся к их последней книге "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп промотал состояние своего отца и создал иллюзию успеха".



Также в письме указывается статья Бейкера от 20 октября под названием "Для Трампа целая жизнь скандалов приближает момент суда", а также на статью Шмидта от 22 октября под названием "Как приближаются выборы, Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор".



Трамп обвиняет NYT в "намерении опорочить и унизить всемирно известный бренд Трампа, который потребители давно ассоциируют с совершенством, роскошью и успехом в сфере развлечений, гостеприимства и недвижимости, а также во многих других отраслях, а также в ложной и злонамеренной клевете и уничижении его как кандидата на высшую государственную должность в Соединенных Штатах".



CBS News Трамп обвиняет во "вмешательстве в выборы" посредством монтажа его интервью с Харрис от 7 октября. В компании назвали иск "абсолютно необоснованным".



Также Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на газету Washington Post, обвинив ее в незаконных пожертвованиях в натуральной форме на кампанию Харрис.



В ответ, Washington Post, которая в этом году отказалась поддержать какого-либо политического кандидата по указанию своего владельца-миллиардера Джеффа Безоса, который позже назвал переизбрание Трампа "экстраординарным политическим возвращением", заявила, что обвинения были "некорректными" и "необоснованными".



Комитет по защите журналистов назвал угрозы Трампа в адрес прессы "явной и прямой опасностью для свободы СМИ".