Кудайберди Кожобеков вновь назначен ректором Ошского государственного университета

14:13 16.11.2024

Кудайберди Кожобеков назначен ректором ОшГУ



2024-11-15



Распоряжением Председателя Кабинета Министров Акылбека Жапарова ректором ОшГУ вновь назначен Кудайберди Кожобеков.



15 ноября с распоряжением Председателя Кабинета Министров Акылбека Жапарова ознакомил участников заседания Ученого совета университета главный эксперт отдела отраслевой политики администрации Президента КР Медербек Омурбеков.



На представлении ректора ОшГУ также принимал участие первый заместитетель министра образования и науки КР Бекжан Супаналиев.



