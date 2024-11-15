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|Кудайберди Кожобеков вновь назначен ректором Ошского государственного университета
14:13 16.11.2024
Кудайберди Кожобеков назначен ректором ОшГУ
2024-11-15
Распоряжением Председателя Кабинета Министров Акылбека Жапарова ректором ОшГУ вновь назначен Кудайберди Кожобеков.
15 ноября с распоряжением Председателя Кабинета Министров Акылбека Жапарова ознакомил участников заседания Ученого совета университета главный эксперт отдела отраслевой политики администрации Президента КР Медербек Омурбеков.
На представлении ректора ОшГУ также принимал участие первый заместитетель министра образования и науки КР Бекжан Супаналиев.
"Достижения ОшГУ-это результат нашего 5-летнего труда. Я воспринимаю эти успехи как результат общих, согласованных усилий всего коллектива, начиная от простого преподавателя и заканчивая ректором. Выражаю благодарность каждому члену нашего коллектива. Перед нами стоят большие цели и я верю, что вместе мы добьемся больших успехов",- отметил ректор Кудайберди Кожобеков.
Кудайберди Кожобеков начал свою трудовую деятельность в 1997 году преподавателем кафедры прикладной математики и информатики Ошского государственного университета. За свою карьеру занимал должности заместителя декана, директора Департамента образования и информации, проректора по учебной работе. С 2017 по 2019 год работал заместителем министра образования и науки. С 11 ноября 2019 года работал ректором Ошского государственного университета.
За пять лет работы ректором он расширил международные связи и сумел успешно реализовать совместные образовательные программы двойного диплома с партнерскими зарубежными вузами.
В этом году ОшМУ вошел в число "четырехзвездочных" вузов международного рейтинга университетов QS Stars.
В престижном международном рейтинге QS (QS Asia University Rankings 2025) ОшГУ вошел в число 260 лучших университетов Азии и в число 13 лучших университетов Центральной Азии.
ОшГУ занял второе место в международном рейтинге "IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR) – 2024". Таким образом, ОшГУ входит в тройку лучших вузов Евразии. В целом Ошский государственный университет находится на пути к тому, чтобы дотичь уровня университетов поколения 4.0. За пять лет было построено и полностью отремонтировано около двадцати учебных корпусов.
ОшГУ успешно реализует систему образование-наука-производство-коммерциализация, направляет научные исследования на решение социально-экономических проблем города, региона и страны. За последние четыре года реализованы совместные проекты ОшГУ на общую сумму 197 миллионов сомов. Из них 25 миллионов сомов – это инвестиции Министерства образования и науки, 34 миллиона сомов Ошского государственного университета и 138 миллионов сомов международных фондов.
За последние два года на научные разработки ученых вуза, направленные на решение социально-экономических задач, выделено 22 миллиона сомов. Также на основе соглашений о сотрудничестве, заключенных с властями города Ош и Ошской области, проводятся исследования по строительству малых ГЭС и альтернативных источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции.
В ОшГУ открылся центр робототехники "Хаб будущего поколения". Это первый и единственный лабораторный центр в Центральной Азии и странах Шанхайской организации сотрудничества. В настоящее время проводится подготовка будущих специалистов. Центр робототехники будет стимулировать развитие этой отрасли в Кыргызстане и других странах региона.
Также в экологической сфере ведет деятельность консалтинговый центр "Защита горных экосистем и зеленые инновации". При поддержке администрации Узгенского района и Джалпак-Ташского аил окмоту на оползневой территории площадью 300 гектаров реализуется научно-производственный проект под названием "Лес Курбу-Таш".
Бизнес-парк ОшМУ, направленный на решение социально-экономических задач, также обучает молодежь предпринимательским навыкам. В настоящее время действуют 49 стартапов с инвестициями на общую сумму более 13 миллионов сомов.
Сегодня при грантовой поддержке организации Enactus в рамках проекта Европейского Союза "Молодежь" в различных сферах сельского хозяйства работают одиннадцать проектов на сумму 1 778 000 сомов.
Университетская медицинская клиника также предлагает интеграцию образования, научных исследований, практической базы и коммерциализации конечных продуктов, таких как медицинские услуги. В учреждении функционируют отделения амбулаторной диагностики, терапии, стоматологии, интенсивной терапии, хирургии, сердечно-сосудистой хирургии и отделения трансплантации внутренних органов. Для клиники приобретена машина скорой помощи, которая оказывает услуги. "Караван здоровья" организован для диагностики и лечения заболеваний жителей регионов, профилактики заболеваний и заботы о здоровье. Также каждый год студенты получают бесплатную медицинскую помощь.
Стоматологическая поликлиника ОшМУ предоставляет стоматологические услуги в таких областях, как профилактические процедуры, установка и ремонт брекетов, хирургические вмешательства.
На основании постановления президента Садыра Жапарова "О передаче Ошской городской клинической больницы Ошскому государственному университету" на месте старого здания больницы в городе строится новая семиэтажная медицинская клиника. Когда строительные работы будут завершены, в структуру клиники войдут отделения трансплантации печени, почек, костного мозга, микрохирургии, реанимации, операционное отделение, гепатологии, офтальмологии, пластической хирургии, нефрологии, гематологии и диагностики. А также клиника будет оказывать современные медицинские услуги пациентам. страдающих заболеваниями печени и почек в период адаптации.
Ошский государственный университет из своего бюджета на 2024-2025 год поддержал восемь исследовательских проектов, направленных на исследование и решение региональных проблем. Его выполняют ученые, преподаватели и студенты ОшГУ. По данному направлению в 2023 году на базе факультета естественных наук, туризма и аграрных технологий открыта учебно-производственная ветеринарная клиника. Совместно с властями города и района организует мероприятия по предварительному осмотру и лечению животных. Предоставляет научные консультации фермерам и работникам сельскохозяйственных ведомств по вопросам повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. Также планируется открыть биотехнологический центр животноводства – построить небольшую станцию по племенному разведению скота.
ОшГУ и японское агентство международного сотрудничества, науки и технологий, ООО "ТЕКИЗАИТЕКИШ", Токийский медицинский и стоматологический университет сотрудничают в проекте "Разработка системы оценки загрязнения воздуха на основе спутниковых данных и регионального моделирования химического переноса и создание исследования загрязнения воздуха". В его рамках будет приобретено оборудование для измерения загрязнения воздуха. Эти машины будут установлены в городах Ош, Бишкек и других регионах. Сотрудники ОшГУ пройдут обучение в Токийском медицинском университете. Общая сумма проекта составляет 5 миллионов долларов.
ОшГУ и китайская компания Xiamen Jinming Energy Conservation Technology Co., Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве по строительству электростанции по переработке отходов. Он будет построен в Кара-Суйском районе. Его целью является улучшение экологического состояния региона и энергообеспечения. Являясь экологически продвинутым проектом, он способствует решению проблемы мусора не только в Кара-Суйском районе, но и в Ошском, Узгенском, Ноокатском и Араванском районах. Общая стоимость проекта составляет 40 миллионов долларов.
В целях реализации коммерческой деятельности ОшГУ проведены реставрационные и ремонтные работы на "Базе отдыха" в селе Толейкон города Ош, построены гостиница на 37 мест, три конференц-зала, кухни. На месте цен тра отдыха построен коммерческое предприятие "Conference resort OshSU"".
Пансионат "Умут" ОшГУ на Иссык-Куле был полностью отремонтирован и приступил к коммерческой деятельности на основании специального регламента.
При ОшГУ функционируют творческие мастерские по изготовлению изделий, студии по разработке моды и дизайнерской одежды, киноакадемия. Киноакадемией было поставлено пять спектаклей, снято девять короткометражных и два художественных фильма. В настоящее время идут съемки сериала "Абитуриент".
Кроме того, вуз располагает современной спортивной инфраструктурой. ОшМУ – единственный вуз в стране, который содержит профессиональные клубы. В вузе действуют профессиональные мужской и женский волейбольные клубы. Они несколько раз становились чемпионами страны и выигрывалипрестижные трофеи. Также есть команда по мини-футболу, завоевавшая кубок Суперлиги, и футбольная команда "ОшМУ-Алдияр", успешно выступающая в чемпионате страны.
В настоящее время ОшГУ, как вуз с особым статусом, сочетает в себе образование, науку и производство, открывает современные производственные центры и реализует инновационную систему образования.
Кудайберди Кожобеков является обладателем двух научных монографий, девяти методических пособий, 90 научных статей и шести авторских свидетельств. Доктор физико-математических наук, профессор.