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Ливанская родня заставит Трампа сбалансировать ближневосточную политику США
14:24 16.11.2024

Дмитрий Поляков
15 ноября 2024

После того как 5 ноября 2024 года Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, в СМИ и экспертном сообществе начались обсуждения возможных изменений во внешней политике США.

Чтобы предсказать курс будущего президента, можно обратить внимание на его деятельность во время первого срока. Однако есть основания полагать, что за последние четыре года приоритеты Трампа несколько изменились.

Еще один способ понять, как будет развиваться американская политика, - это выявить основных фигур, которые займут ключевые позиции в будущей администрации Белого дома и будут определять курс страны на большинстве направлений.

Семейный подряд

В период первого президентского срока Дональд Трамп назначил своих близких родственников на важные должности в администрации. Так, его старшая дочь Иванка получила должность советника президента, а ее муж Джаред Кушнер - старшего советника.

Джаред - сын миллиардера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера. С 2017 по 2021 год именно Джаред Кушнер определял ближневосточную политику США и был инициатором многих региональных инициатив. В период его работы в американской внешней политике наблюдался явный произраильский уклон.

При его активном участии в 2017 году Соединенные Штаты официально признали Иерусалим столицей Израиля, а два года спустя признали и суверенитет еврейского государства над оккупированными Голанскими высотами.

Кроме того, американцы перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим и закрыли генеральное консульство в восточной части города, которое служило связующим звеном с Палестинской национальной администрацией (ПНА).

Зять Трампа прославился также своим опытом изучения Ближнего Востока. В интервью New York Magazine, рассуждая об американском вторжении в Ирак, он сказал: "…Я понял, что почти ничего не знаю о второй войне в Ираке, потому что весной 2003 года я больше думал о том, сколько газировки Mountain Dews я могу выпить, чтобы меня не стошнило, и переживал, не будет ли слишком тяжело носить брекеты и очки одновременно. С тех пор я прослушал почти четыре аудиокниги о конфликте". Примечательно, что в 2003 году зятю Трампа уже исполнилось 22 года.

В 2020 году Кушнер заявил, что может разрешить палестино-израильский конфликт. Объясняя, почему именно он подходит для этой задачи, он сказал: "Я изучаю это [конфликт] уже три года. Я прочитал 25 книг об этом, я поговорил со всеми лидерами в регионе, поговорил со всеми, кто был вовлечен в него".

Его проект урегулирования, получивший название "Сделка века", представлял собой плохо завуалированную схему установления Израилем контроля над оккупированными палестинскими территориями, поэтому был отвергнут ПНА.

Стоит отдать должное, Кушнеру удалось-таки заключить несколько успешных сделок. Под его началом были подписаны "Авраамовы соглашения", которые позволили Израилю нормализовать отношения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. К тому же Кушнер сумел выстроить личные связи с семьями монархий Персидского залива и привлечь от них инвестиции в США и в Израиль.

Тем не менее архитектор ближневосточной политики Трампа не войдет в новую президентскую администрацию. После победы тестя на выборах Кушнер заявил, что не собирается возвращаться в Белый дом.

Кумовство продолжается

В новой президентской администрации, вероятно, появятся другие родственники Дональда Трампа. Не исключено, что члены его семьи будут снова определять политику США на Ближнем Востоке. Для таких предположений есть некоторые основания.

В ноябре 2022 года младшая дочь Трампа Тиффани вышла замуж за Майкла Булоса, сына Массада Булоса - миллиардера ливанского происхождения, известного своим обширным бизнесом в Африке и на Ближнем Востоке.

Семья Булос - православные христиане, обладающие значительным влиянием в Ливане и уже много веков входящие в политическую элиту этой страны, они активно участвовали в предвыборной кампании Трампа.

Считается, что именно Массад Булос помог разработать стратегию коммуникации с арабскими избирателями, что позволило Трампу завоевать их голоса, в том числе в колеблющемся штате Мичиган.

Ожидается, что Массад Булос станет специальным посланником Соединенных Штатов в Ливане. Сегодня эту должность занимает Амос Хохштейн, который также является спецпосланником в Израиле. Хохштейн - американский еврей, родившийся в Израиле и до переезда в США служивший там в армии. Известно, что его бэкграунд оказывает определенное влияние на нынешний подход Вашингтона к вопросу о вторжении Израиля в Ливан.

Кадровые перестановки приведут к распределению полномочий специального представителя - теперь вместо одного их станет два.

Уже известен человек, ответственный за переговоры с ливанской стороной, однако еще неясно, кого Трамп назначит для контактов с израильтянами. В любом случае появление новых лиц может изменить курс США в отношении Ливана.

Новый канал коммуникации

За неделю до выборов в США американский бизнесмен ливанского происхождения Али Аббас провел переговоры с Массадом Булосом и просил его передать Трампу послание с призывом остановить израильскую военную операцию в Ливане. В обмен на это Аббас обещал поддержку арабских избирателей, особенно в штате Мичиган.

Примечательно, что в 1980-х годах семья Аббас уже выступала посредником в диалоге между правительством Ливана и администрацией Рональда Рейгана.

Трамп принял предложение и дал письменное обещание поддерживать ливанцев и установить мир на Ближнем Востоке. Более того, будущий американский президент вместе с Массадом Булосом выступил перед арабской общиной в ресторане Great Commoner, принадлежащем семье Аббас, в городе Дирборн, штат Мичиган.

Нынешняя ближневосточная политика Трампа может отличаться от его прежнего курса. Во время его первого президентского срока преобладал произраильский подход, но сейчас действия могут быть более сбалансированными. Вполне вероятно, что на это повлияли именно родственные связи будущего президента.

Известно, что в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп выразил надежду на завершение конфликта в Газе и Ливане до своей инаугурации в январе 2025 года.

Однако не стоит ожидать, что американская политика сразу переориентируется на арабскую сторону. Израильские интересы также будут учитываться. Но Вашингтон может начать более активно вмешиваться во внутреннюю политику Ливана. Именно в этом вопросе важную роль сыграет Массад Булос.

Сват Трампа считается близким другом Сулеймана Франжье - младшего - лидера партии "Марада" и основного кандидата на пост президента Ливана. Семья Франжье имеет исторические связи с Сирией, а в последнее время развивала контакты с "Хезболлой".

К тому же Массад Булос является партнером Джебрана Басиля - лидера "Свободного патриотического движения" (СПД) - и даже баллотировался от его партии в ливанский парламент в 2009 году. Примечательно, что СПД, как и "Марада", входит в один политический блок с "Хезболлой".

Важно отметить, что в "стране кедров" не могут выбрать президента с октября 2022 года. Нынешняя администрация Белого дома поддерживает кандидатуру командующего ливанской армией генерала Жозефа Ауна. Однако если будущая администрация Трампа наладит контакты с Франжье-младшим и Басилем, это может существенно повлиять на внутриливанский политический расклад. Особенно учитывая, что и "Марада", и СПД имеют тесные связи с антиамериканскими силами.

Источник - REGNUM
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