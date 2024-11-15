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Насилие и рабство. Как положить конец ранним бракам в странах Центральной Азии?
14:43 16.11.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus

В Таджикистане около 9% браков эксперты относят к детским и принудительным.

Международная правозащитная организация Equality Now ("Равенство сейчас") в октябре этого года опубликовала доклад "Ломая барьеры: борьба с детскими, ранними и принудительными браками в Евразии", где представлен комплексный анализ проблемы детских, ранних и принудительных браков (ДРПБ) в 7 странах Евразии. В их числе – и Таджикистан.

В докладе рассматриваются основные причины, последствия, правовые и политические рамки, а также потенциальные стратегии для борьбы с этой пагубной практикой. Среди стран, где проводились исследования, – Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Термин "ранний брак" часто используется как синоним детского брака. В обоих случаях – это брак, заключенный официально или неформально с лицом, не достигшим 18 лет. В международной практике возраст 18 лет признан как возраст, в котором человек становится взрослым и получает полные гражданские права.

Чем опасны детские браки?

На основе историй респонденток, различных статистик и экспертных мнений, в докладе Equality Now не раз упоминаются такие пагубные последствия ранних браков, как насилие в новоиспеченной семье со стороны мужа и его родственников, ограничение в получении образования, принудительный труд (фактическое рабоство), а также изнасилование.

Последнее, к примеру, может случиться еще до заключения даже неофициального союза во время так называемого "похищения невесты". Путем применения угроз, манипуляций и побоев девушек принуждают к браку. Зачастую в этом участвует и семья потенциального жениха.

Случается и так, что "похищение невесты" заканчивается смертью девушки. Правоохранительные органы при этом далеко не всегда выполняют свои обязанности. Подобные случаи не раз происходили в Кыргызстане, где распространен обряд "ала-качуу" (похищение невесты).

"В апреле 2021 года Айзада Канатбекова, 27-летняя молодая женщина из Кыргызстана, была похищена и насильно посажена в машину тремя мужчинами посреди дня. Несмотря на то, что этот акт был запечатлен на камеру видеонаблюдения, полиция не предприняла немедленных действий, посмеявшись над мольбой ее матери о помощи. Через два дня тело Канатбековой было найдено в машине рядом с похитителем, который покончил с собой", - приводят пример исследователи.

Помимо прочего, совсем еще юные девушки не могут постоять за себя и в юридическом плане, поскольку не до конца осведомлены о своих правах. А стигматизация и давление общества заставляют молча мириться с новой жизнью, невзирая на насилие в семье и возможные осложнения во время беременности и родов.

Хотя практика "похищения невесты" широко порицается, она все еще имеет место в Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и России.

Насколько распространены детские браки в Евразии?

Согласно докладу, ввиду отсутствия официальных данных и программ повышения осведомленности, практически во всех странах, представленных в нем, сложно точно оценить распространенность ранних браков.

"Различные факторы, включая низкий уровень заявлений о таких случаях и то, что официальная статистика, как правило, учитывает только гражданские браки, а не религиозные, препятствуют сбору точных данных и всестороннему пониманию проблемы. Информация о детских браках, затрагивающих мальчиков, часто упускается из виду или отражается недостаточно полно", - пишут исследователи.

Тем не менее, по имеющимся данным, исследователи вывели следующие цифры: Распространенность детских браков

Мы видим, что Таджикистан среди всех проанализированных стран расположился посередине, с распространенностью ДРПБ в 9%. А рожать детей в возрасте 15-19 лет начали 7% девушек-подростков.

Эксперты также отмечают, что распространенность ранних браков зависит от конкретного региона страны.

"В Таджикистане приверженность традиционным обычаям варьируется: в некоторых регионах, особенно в сельских районах Исфаринского, Горноматчинского, Деваштичского районов Согдийской области и в Раштской долине, они соблюдаются более ревностно", - пишут они.

В Узбекистане в сельских районах люди также склонны больше придерживаться традиционных практик, чем в городе.

"ДРПБ часто встречаются в таких районах и городах, как Ургут, Самарканд, Каттакурган, Пастдаргом, Денау, Шахрихан, Наманган, Самарканд и Андижан. Браки по договоренности также имеют место в этой стране, причем в разных регионах они имеют разную степень приемлемости и распространенности", - отмечено в докладе.

В целом, по оценкам экспертов, 640 млн девочек и женщин во всем мире вступили в брак в детском возрасте, причем наибольшее бремя выпало на долю таких регионов, как Южная Азия, страны Африки к югу от Сахары, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, а также Латинская Америка и Карибский бассейн.

Почему девочек рано выдают замуж?

По сути, в докладе отражены те же причины, что и во множестве других исследований – традиции общества и финансовые проблемы.

"Местные традиции особое место отводят семье, ее репутации и следование культурным обычаям, ввиду которых у девочек зачастую просто не спрашивают мнения. А гендерная дискриминация является краеугольным камнем такой практики. В то же время общественные нормы и ожидания играют решающую роль в нормализации ДРПБ, особенно для девочек, заставляя их соответствовать традиционным гендерным ролям и семейным обязанностям", – поясняют исследователи.

В Таджикистане традиционные взгляды и практики, глубоко укоренившиеся в сельской местности, где проживает 70% населения, в значительной степени способствуют сохранению детских и принудительных браков.

"Эти браки воспринимаются обществом и властями по-разному, но обычно они поддерживаются преобладающей моделью многопоколенной семьи и подкрепляются общественными ожиданиями и укоренившимися гендерными нормами. Ранние браки часто воспринимаются как норма, и любое отклонение от нее может привести к социальной стигматизации", – отмечается в докладе.

Часто причиной служат и финансовые трудности семьи девушек.

"Система выкупа невесты иногда служит дополнительным стимулом для таких браков. Ограниченность экономических возможностей и доступа к образованию для девочек поддерживают этот цикл бедности и укрепляют общественные нормы, согласно которым детские браки рассматриваются как экономическая необходимость", – сказано в докладе.

Отмечены роль отсутствия образования, особенно в бедных сельских районах, и маргинализация: незамужние девушки часто подвергаются нападкам со стороны родных и знакомых и пренебрежительному отношению со стороны всего общества.

Во сколько лет можно выходить замуж в Центральной Азии?

В Таджикистане с 2010 года минимальный допустимый брачный возраст – 18 лет, в исключительных случаях суд может разрешить брак с 17-летним. А брак с несовершеннолетним предусматривает уголовную ответственность.

"Похищение с целью принуждения к браку преследуется как похищение человека (ст. 130). Похищение несовершеннолетнего является отягчающим обстоятельством и влечет за собой более суровое наказание (ст. 130(2))", - отмечают эксперты.

В других странах региона (Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане) также брачный возраст наступает с 18 лет как для мужчин, так и для женщин. Правда, есть способы выдать замуж или женить ребенка и до наступления этого возраста.

И все же, согласно выводам доклада, этого недостаточно, чтобы искоренить практику ранних принудительных браков.

Что предлагают эксперты?

Предложений достаточно много в самых разных сферах – от укрепления правовой базы до реформ в системе школьного образования.

Так эксперты предлагают повысить минимальный брачный возраст до 18 лет для мужчин и женщин без исключений (Армения, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) и обеспечить соответствие этого стандарта всем законам, включая конституционные, гражданские, семейные и обычные нормы.

Среди других предложений из сферы законодательства – ввести специальную статью в уголовном кодексе или отягчающее обстоятельство за похищение с целью принуждения к браку, обеспечить соразмерность наказания с учетом серьезности, устранить исключения, позволяющие освободить виновных от ответственности, в том числе в случаях добровольного освобождения похищенного (Азербайджан, Россия), раскаяния (Азербайджан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Армения) и не только.

На уровне институциональных механизмов правительствам рекомендовано принять планы действий, основанные на правах человека и учитывающие гендерные аспекты, создать национальные системы мониторинга при участии организаций гражданского общества и др.

Необходимо также обучать руководителей и сотрудников правоохранительных и судебных органов, адвокатов, представляющих интересы пострадавших, учителей и медиков в соответствии со стандартами прав человека.

Помимо этого, эксперты предлагают:

- улучшить методы сбора данных для точной оценки распространенности ДРПБ;

- устранить барьеры на пути к образованию для девочек,

- предоставлять такие медицинские услуги, как планирование семьи, профилактику ВИЧ и охрану материнства;

- проводить кампании по санитарному просвещению на уровне общин и школ, уделяя особое внимание темам, актуальным для девочек-подростков, включая менструальное здоровье, питание и профилактику инфекций, передающихся половым путем.

Необходимо обеспечить замужним девочкам доступ к программам образования и профессиональной подготовки, включить в школьную программу обучение по вопросам прав человека, гендерного равенства и вредных последствий ранних браков и предпринять еще целый ряд других важных мер для полного искоренения практики детских принудительных браков.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731757380


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