Борис Межуев: "После медового месяца будет жестко. Трамп нацелился на развал БРИКС"

14:44 16.11.2024

"После медового месяца будет жестко. Трамп нацелился на развал БРИКС" – эксперт



Максим Столяров. 15.11.2024



Администрация нового президента США Дональда Трампа главной своей целью поставит исправление ошибок своих предшественников – потерю глобального Юга.



Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, доцент философского факультета МГУ, выступающий за переговоры с Западом сторонник так называемой "партии мира" в российской элите Борис Межуев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Я думаю, главным противником Трампа будет даже не Россия, не Китай, а БРИКС. Он будет пытаться расколоть БРИКС, расколоть этот альтернативный многополярный мир, который возникает. И делать это будет гораздо настойчивее и может даже эффективнее, чем это делала предыдущая американская администрация, которая укрепляла коллективный Запад и тем самым косвенно укрепляла БРИКС.



Здесь уже такой задачи не будет, и вызов будет очень серьезный", – предупреждал Межуев.



Тем не менее, он добавил, что "медовый месяц" в начале отношений между новой администрацией США и РФ вполне может быть.



"Как ни странно, я его ожидаю. Другое дело, что после медового месяца я ожидаю очень жесткие будни, которые могут испортить впечатления о медовом месяце. Может быть, в начале будут какие-то подвижки, как это бывает при любом американском президенте. Любой американский президент в отношениях с Россией начинает с перезагрузки. Кончается это все, как правило, чем-то худшим.



Я думаю, с Трампом что-то похожее может быть. Но если посмотреть без восторгов, а серьезно, то, конечно, надо готовиться к худшему. Надо готовиться к тому, что американское глубинное государство, американский истеблишмент осознал те ошибки, которые были в предыдущее президентство. Главная ошибка была – потеря глобального Юга", – утверждал эксперт.