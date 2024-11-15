Глава Абхазии пообещал покинуть пост с освобождением здания парламента

16:58 16.11.2024

Елизавета Коновалова

Управление страной в таком случае перейдет к вице-президенту

Абхазский лидер Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующая оппозиция освободит комплекс правительственных зданий, в том числе парламент в Сухуме. Об этом глава республики заявил на встрече с местными жителями в селе Тамыш.



Бжания объяснил, что, как только демонстранты покинут правительственные здания, он готов назначить новые выборы и выдвинуть на них свою кандидатуру. После его отставки управление страной перейдет к вице-президенту Бадре Гунба.



"Я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", – заявил Бжания.



Накануне абхазские протестующие протаранили

ворота парламента в Сухуме. Демонстранты требовали проголосовать против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, которую позже самим же правительством было решено

отозвать. Примечательно, что участники акций назвали

провокацией публикации в СМИ, где происходящее маркируют как "антироссийские" митинги. В подтверждение своих слов они подняли флаг РФ и начали скандировать "Россия".