Последняя гастроль Артиста. В России таджикского мигранта обвинили в шпионаже в пользу Украины

18:43 16.11.2024

Суд в Москве арестовал иностранца по делу о шпионаже



МОСКВА, 11 октября 2023. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в суде.



"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина Тиллозода Ш., подозреваемого по ст. 276 УК РФ (шпионаж), на срок до 10 декабря", - сообщили агентству. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Суть обвинений в отношении фигуранта дела ТАСС не уточнили. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что его зовут Шарифджон, он гражданин Таджикистана.



В Одинцовском городском суде Подмосковья ТАСС ранее рассказали, что человек с аналогичным именем и фамилией был задержан сотрудниками полиции 20 сентября при посещении закрытой территории в Московской области. "Суд квалифицировал действия Тиллозода Ш. по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в нарушении порядка выбора места пребывания)", - сказали ТАСС в суде.



Ему был назначен штрафу в размере 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы РФ. Как следует из материалов судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС, Тиллозода признал вину в посещении закрытой территории без специального разрешения, но не уточнил, с какой целью он это сделал. Он также заявил, что прибыл в Россию на заработки. После этого он был помещен в центр временного содержания иностранных граждан в городе Егорьевске. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет колонии.



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Киноактера из Таджикистана в России обвиняют в шпионаже в пользу Украины

https://bomdodrus.com/

12/10/2023



Телеграм-канал Московские суды общей юрисдикции 11 октября 2023 года сообщил, что 10 октября 2023 года Лефортовский районный суд города Москвы рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Таджикистан, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подсудимого в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 10 декабря 2023 года.



Пресс-служба судов столицы России не привела других подробностей, но российские СМИ сообщают, что речь идет о гражданине Таджикистана Шарифджоне Тиллозода и ФСБ обвиняет его в шпионаже в пользу Украины. Первым о задержании уроженца Таджикистана Шарифджона Тиллозода по обвинению в шпионаже в пользу Украины сообщил близкое к российским силовым органам издание Mash.



"Таджикистанца-шпиона задержали и уже арестовали в Москве - мужчина систематически передавал СБУ информацию о расположении средств ПВО около столицы. По нашей информации, Шарифджона Тиллозоды задержали на территории закрытой воинской части. Сперва его приняли за заплутавшего разнорабочего, но оказалось, что он делал фото и отсылал кураторам зарубеж. Проверка доказала, что общался он напрямую с СБУ. Мигранту грозит до 20 лет по статье о шпионаже", - сообщил Мэш.



Шарифджону Тиллозода 32 года, он представляется как киноактер.



Тиллозода родился 7 апреля 1991 года в селе Филмандар под г. Пенджикент. Он являлся очень активным пользователем Фейсбука и других соцсетей, где постоянно выставлял свои фотографии и видеозаписи и рассказывал о том, как пытается пробить себе дорогу в турецкий кинематограф. Одно время ради этого он жил в Турции.



В своих последних постах он сообщал, что живет и работает в Москве.



9 сентября 2023 года он сообщил, что у него в душабинской больнице "Истиклол" родилась дочка, а 13 сентября Шарифджон Тиллозода сообщил, что у него в Таджикистане скончался отец, но он не смог присутствовать на похоронах, потому что находится вне Таджикистана.



Но уже 15 сентября Шарифджон Тиллозода вновь стал выставлять посты о том, как без следов траура по отцу, с улыбкой на лице и бейсболкой белого цвета с надписью "Россия, верю в тебя" на голове ходит, гуляет по городу, обедает в ресторане.



Люди, которые знают Шарифджона Тиллозода, считают его чудаком, каких не бывало, простодушным и доверчивым. Они не верят в то, что человек с таким характером мог бы пригодится для шпионажа.



"Он – нарцисс. Любил целый день снимать самого себя и выставлять везде. Каждый день выходил в прямые эфиры, публиковал свои фотографии. Он такой же шпион, как я – папа Римский", - рассказал новостному порталу "Бомдод" один из его знакомых.



Другой его знакомый рассказал, что он был таким простодушным, что простой офицер одной из силовых структур Таджикистана мог долгое время запугивать его возбуждением уголовного дела и таким путем шантажа заставить распространять материалы "фабрики ответов" - группы троллей, созданных силовыми органами республики.



Но источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Бомдод", что уголовное дело против Тиллозода в Таджикистане все же было возбуждено.



"15 сентября 2023 года он вдруг опубликовал видео о том, что прошел военное обучение и поступает на службу в ВСУ (Вооруженные силы Украины). Видео было снято в военном лагере, где обучаемые солдаты жили в военных палатках. Это видео и фотографии о своем обучении он удалил уже на следующий день, но их успели записать правоохранительные органы Таджикистана и уже 18 сентября 2023 года против Шарифджона Тиллозода возбудили уголовное дело по ст. 401 УК РТ по обвинению в участии в вооруженном конфликте на территории других государств", - рассказал собеседник "Бомдод". При этом, он затруднился ответить, а не из Таджикистана ли поступила российским органам безопасности наводка о возможной шпионской деятельности Шарифджона Тиллозоды?



Официальные структуры эту информацию еще не комментировали, но если она подтвердится, это практически станет первым ставшим известным общественности уголовным делом, возбужденным в Таджикистане по факту участия на одной из сторон военного конфликта в Украине. Несмотря на участие сотен таджикистанцев на этой войне (в основном в рядах Вооруженных сил России) и предупреждении властей о вероятности уголовного преследования за участие на этой войне, о возбуждение каких-либо дел по факту участия на войне в Украине до сегодняшнего дня из Таджикистана никаких сообщений не поступало.



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Таджикского актера в Москве приговорили к 14 годам колонии по обвинению в шпионаже

Asia-Plus, по материалам СМИ

16.11.2024



Ранее в СМИ писали, что таджикистанец якобы передавал сведения Службе безопасности Украины. Его знакомые считают, что настоящая причина обвинения – в другом.



Московский областной суд приговорил гражданина Таджикистана Шарифджона Тиллозода к 14 годам колонии строгого режима.



Тиллозода признали виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ). Материалы против него поступили на рассмотрение в Московский областной суд в сентябре этого года. Решение по его делу суд огласили 13 ноября. Подробности дела не сообщаются.



О задержании таджикистанца стало известно в октябре 2023 года, когда Лефортовский районный суд Москвы поместил его в СИЗО. О задержании Шарифджона Тиллозода со ссылкой на силовиков писали, гражданин Таджикистана, которого ранее Одинцовский городской суд в Подмосковье оштрафовал на 5 тысяч рублей, стал фигурантом уголовного дела.



Тогда Шарифджона признали виновным в нарушении режима пребывания в России (часть 3 статьи 18.8 КоАП), суд постановил оштрафовать его и выдворить из страны. Мужчину поместили в центр временного содержания иностранцев в подмосковном Егорьевске.



В постановлении о штрафе сказано, что 20 сентября 2023 года Тиллозода нарушил одно из положений статьи 11 федерального закона о передвижении иностранных граждан внутри России. Оно запрещает иностранцам посещение "территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение" ФСБ РФ...



После ареста таджикистанца СМИ писали, что он якобы "систематически передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о расположении средств ПВО около столицы". Однако друзья и знакомые Шарифджона полагают, что его арестовали из-за отказа отправиться на войну в Украину. По словам друзей, он сожалел о том, что подписал контракт на службу в российской армии и собирался покинуть расположение военной части.



Шарифджон Тиллозода родился в Душанбе в 1991 году, а в 2018 году окончил Таджикский государственный институт искусств по специальности актерское мастерство. С 2021 года, согласно данным во "ВКонтакте", Тиллозода работал в Турции, а в начале 2023 года уехал на заработки в Росиию.



В своих видеороликах мужчина появлялся с российским флагом в руках, а в комментариях признавался в любви к президенту России: "Очень люблю Российскую Федерацию, уважаю и обожаю Владимира Владимировича Путина!"