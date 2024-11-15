Оппозиция Абхазии уверяет, что президент страны Бжания сбежал "в неизвестном нправлении"

22:06 16.11.2024

Лидер абхазской оппозиции Микаа заявил о бегстве президента Бжании

Сухум, 16 ноября, 2024, 21:05 - ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал в неизвестном направлении. Об этом 16 ноября заявил председатель созданного оппозиционными силами комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.



Лидер абхазской оппозиции Микаа заявил о бегстве президента Бжании

"Переговорный процесс приостановлен, потому что президент сбежал. И мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону", - рассказал он Telegram-каналу "D News Абхазия".



В оппозиции предполагают, что глава республики находится на территории российской военной базы, на аэродроме Бамбоура в Гудаутском районе.



При этом пресс-служба президента назвала дезинформацией это утверждение. Она сообщила в Telegram-канале, что Бжания находится в родном селе Тамыш в Очамчырском районе.



Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме протестующие сторонники оппозиции заняли правительственный комплекс. Они добиваются, чтобы парламент не ратифицировал соглашение с Россией об инвестиционном сотрудничестве. При этом участники акции подчеркнули, что не выступают против отношений с Россией.



Бжания, выступая 16 ноября в Тамыше, заявил о готовности уйти в отставку, если протестующие освободят правительственный комплекс. Но оппозиция отказалась принять это предложение.



Президент пообещал, что добьется стабилизации обстановки в стране. По его словам, власти контролируют ситуацию во всей республике, кроме зданий, захваченных оппозицией.