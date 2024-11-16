 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Мирзиеев назначил 9 сенаторов Узбекистана
00:07 17.11.2024

Президент назначил 9 сенаторов в дополнение к избираемым 56 сенаторам. Шестеро из них также назначались главой государства по итогам выборов в 2020 году, в том числе Кудратилла Рафиков, Садык Сафаев и Алишер Саъдуллаев.
Сегодня, 14:34 Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 16 ноября подписал указ о назначении 9 членов Сената Олий Мажлиса в дополнение к 56 сенаторам, которые в настоящее время избираются от Ташкента, Каракалпакстана и 12 областей.

Азамат Хамид угли Зие - директор Института истории Академии наук Узбекистана, сенатор;
Муножатхон Абдувалиевна Йулчиева - профессор Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, герой Узбекистана;
Абдусаид Кучимович Кучимов - генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана (УзА);
Кудратилла Мирсагатович Рафиков - председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Мир-Акбар Ходжи-Акбарович Рахманкулов - директор Института законодательства и правовой политики при президенте, сенатор;
Садык Салихович Сафаев - первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса;
Алишер Зафар угли Саъдуллаев - директор Агентства по делам молодежи;
Содикжон Турдиев - председатель правления Фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Узбекистана, герой Узбекистана;
Турсинхан Айдарович Худайбергенов - советник президента, герой Узбекистана.
Выше жирным выделены сенаторы, ранее также назначенные президентом.

После обновления Конституции общее число сенаторов, избираемых от регионов и назначаемых президентом, сократилось со 100 до 65.

Теперь члены Сената избираются в равном количестве - по 4 человека (ранее - по 6) - от Каракалпакстана, областей и Ташкента. Их избирают депутаты кенгашей на местах.

Еще 9 членов Сената (ранее - 16) назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.

Жокаргы Кенес Каракалпакстана и кенгаши областей и Ташкента 7−12 ноября провели заседания по выбору членов Сената из числа своих депутатов.

В Сурхандарье и Ташкентской области объявлены новые сенаторы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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