Президент Мирзиеев назначил 9 сенаторов Узбекистана

00:07 17.11.2024

Президент назначил 9 сенаторов в дополнение к избираемым 56 сенаторам. Шестеро из них также назначались главой государства по итогам выборов в 2020 году, в том числе Кудратилла Рафиков, Садык Сафаев и Алишер Саъдуллаев.

Сегодня, 14:34 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 16 ноября подписал указ о назначении 9 членов Сената Олий Мажлиса в дополнение к 56 сенаторам, которые в настоящее время избираются от Ташкента, Каракалпакстана и 12 областей.



Азамат Хамид угли Зие - директор Института истории Академии наук Узбекистана, сенатор;

Муножатхон Абдувалиевна Йулчиева - профессор Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, герой Узбекистана;

Абдусаид Кучимович Кучимов - генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана (УзА);

Кудратилла Мирсагатович Рафиков - председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;

Мир-Акбар Ходжи-Акбарович Рахманкулов - директор Института законодательства и правовой политики при президенте, сенатор;

Садык Салихович Сафаев - первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса;

Алишер Зафар угли Саъдуллаев - директор Агентства по делам молодежи;

Содикжон Турдиев - председатель правления Фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Узбекистана, герой Узбекистана;

Турсинхан Айдарович Худайбергенов - советник президента, герой Узбекистана.

Выше жирным выделены сенаторы, ранее также назначенные президентом.



После обновления Конституции общее число сенаторов, избираемых от регионов и назначаемых президентом, сократилось со 100 до 65.



Теперь члены Сената избираются в равном количестве - по 4 человека (ранее - по 6) - от Каракалпакстана, областей и Ташкента. Их избирают депутаты кенгашей на местах.



Еще 9 членов Сената (ранее - 16) назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.



Жокаргы Кенес Каракалпакстана и кенгаши областей и Ташкента 7−12 ноября провели заседания по выбору членов Сената из числа своих депутатов.



В Сурхандарье и Ташкентской области объявлены новые сенаторы.