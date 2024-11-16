 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Купянск: "Русские устроили артиллерийскую дискотеку" - ВСУшники бегут из Заосколья, - СП
00:27 17.11.2024

16 ноября 24
Левобережный бандеровский гарнизон оказался в окружении - впереди ВС РФ, сзади Оскол, через который не перебраться

Вечером 14 ноября в северной части купянского микрорайона Заосколье, по данным "Военной хроники", был "слоеный пирог" из подразделений ВС РФ и ВСУ. Также сообщалось, что наши закрепились в Сахарном заводе (он же Молочноконсервный - сгущенку делают) и предварительно расширили коридор, по которому возможно снабжение закрепившихся сил, для чего вчера наносились удары в районе Комбикормового завода и штурмовалась одноэтажная застройка к северу.

Отдельно украинскими СМИ уточнялось, что первая группа русских штурмовиков, ворвавшаяся в район улицы Сватовская и десантировавшаяся на ул. Некрасова, якобы была уничтожена ротой быстрого реагирования 14-й ОМБр при поддержке дроноводов БпАК 116-й ОМБр, но, приняв на себя удар, дала возможность второй группе закрепиться в промзоне.

Однако, согласно текстовой заявке выруся Богдана Мирошникова, русские бойцы смогли рассредоточиться и укрыться в одноэтажной застройке. Он пишет: "Осталось выловить (русских) потеряшек". Кстати, по оценке работающего в интересах ГУР портала DeepState (заблокированного в нашей стране), отряд был небольшой - примерно 15 бойцов.

В целом, Мирошников попробовал успокоить майданутых нарративом, что "прорыв локализован". Правда, как пояснил Юрий Подоляка, "у противника явно по команде из Киева все инфо-ресурсы дружно включили режим „у нас все хорошо". Причем так очевидно, что даже местные паблики крутят у виска (спрашивая, а что тогда в их понимании для ВСУ „все плохо")".

Согласно самостийным источникам, близким к Генштабу ВСУ, на Банковой не поверили объединенному командованию укровермахта, обороняющему Купянск. Офису президента потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, что именно произошло. Само собой, правду Зе-команда никогда не раскроет по соображениям пропаганды, тем не менее знающие люди с удовольствием "сольют информацию", что, собственно, и произошло.

Оказалось, рейду предшествовали серия авиаударов ФАБов с УМПК и массированный артиллерийский обстрел заранее выявленных позиций захисников. Все опорники, кроме одного, были уничтожены, но после выстрела ПТУРом по передовому бронетранспортеру МТ-ЛБ, оперативный удар "Солнцепеком" испарил оставшихся "хероев".

В итоге штурмовой группе удалось ворваться в Купянск с севера - вдоль железнодорожной насыпи от Синьковки, а затем через частично разрушенный мост на реке Гнилица достичь северной части города. "Это был настоящий подвиг: не только прорвать украинскую линию фронта, но и проехать по меньшей мере 5 км вглубь за украинской линией", - оценивает прорыв русских австралийский военкор Том Купер.

По его информации достоверно не известно, смогли ли бандеровцы разгромить российскую штурмовую группу, вошедшую в город, поскольку артиллерия группировки "Запад" вела мощный заградительный огонь по роте быстрого реагирования ВСУ.

Эта информация согласуется с данными наших источников. "ВСУ пришлось реагировать и вытягиваться для того, чтобы выбить россиян из „промки", при этом русские устроили дискотеку из „арты". ВСУ попали под мощный обстрел. В этот момент подошла вторая группа русских штурмовиков, - рассказывает телеграм-канал „Казачья Лопань Z". -Запущенный вброс, что русских выбили - это попытка спасти свои штабные шкуры. Как обычно все провалы хотят списать на украинских солдат, которые стоят в обороне на „нуле" по 3 недели без ротации".

Далее, опять-таки согласно текстовым заявкам инсайдера из Генштаба ВСУ, российские авиаудары и артиллерийский огонь не прекращались ни на минуту, и под "огневом зонтиком" новые русские штурмовые группы следовали по железнодорожной насыпи в течение второй половины суток 14 ноября и весь день 15 ноября. Логистический узел ВС РФ организовали на территории бывшего рыбзавода, примыкающего к северу от Купянска.

Здесь находится комплекс ферм, окружающих около трех десятков небольших высохших прудов. По сути, это идеальное фортификационное сооружение, и захват его нашими бойцами называется бандеровскими экспертами "стратегическим проколом" с далеко идущими последствиями.

Кстати, есть что-то общее между стремительными очеретинским и купянским прорывами. И сейчас русские солдаты ворвались в город, наступая вдоль железнодорожного полотна, которое трудно скрытно заминировать. "Миколы" утверждают, что установка фугасов на склонах насыпи из спрессованного грунта и гравия зачастую не имеет смысла, дескать, мины можно увидеть невооруженным глазом и просто обойти. Само собой, перед фантастическим рейдом наших штурмовиков беспилотники группировки "Запад" как под микроскопом изучили маршрут атаки.

Сил у левобережной группировки ВСУ в мкр. Заосколье и Купянске-Узловом, к слову, немного, причем укровояки фактически находятся в окружении. На севере и юге они прижаты к Осколу, мосты через который взорваны, а насыпные переправы разрушены. Навести понтоны враг тоже не может - они сразу уничтожаются. Даже перебраться на другой берег - тот еще квест из-за работы наших дроноводов.

По последним сведениям, пiдроздiли ВСУ постепенно отходят к мощному железнодорожному комплексу Купянск-Узловой и в Ковшаровку, где создан серьезный "муравейник" из блиндажей и подземных переходов. Однако вряд ли противник там долго продержится, если окажется под бомбовыми ударами.

По ту сторону линии фронта есть понимание, что потеря укровермахтом левобережья Оскола в конечном счете приведет к освобождению армией России Красного Лимана и Славянска, именно поэтому вырусь Сырский не отдаст приказ на отход ВСУ из купянского оперативного окружения. Подумаешь, несколько тысяч украинцев отправятся к Бандере - одесские и киевские людоловы еще наберут "мяса".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731792420


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