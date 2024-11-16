 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Штатам готовят опричнину, - Александр Яковенко
00:30 17.11.2024

16.11.2024

Александр Яковенко

Радикальная смена власти в США как следствие сокрушительного поражения демократов и стоящих за ними либеральных элит позволяет судить о невооруженной (хотя на Трампа было два покушения) консервативной революции. Возможно, речь о консервативной реакции на попытку ультралиберальной революции, восходящей к президентству Барака Обамы, который запустил тезис о "всем обществе" (whole of society), эволюционировавший в "пробужденчество" (wokeism) - "тоталитарный культ", как считают консерваторы, - уже при Байдене и открытую ставку либералов на маргинальные слои населения (вспомним поощрявшееся демократами движение "Жизни черных тоже имеют значение").
Все это в ущерб пострадавшему от глобализации среднему классу - носителю традиционной американской идентичности, а значит, речь о попытке ее разрушить. Первое президентство Трампа, которое было удушено в зародыше бюрократическим "глубинным государством", послужило катализатором мобилизации демократами этих слоев населения и, возможно, их участия в фальсификации выборов 2020 года, когда три четверти голосов были поданы по почте под предлогом ковида, а Трамп получил на 11 миллионов голосов больше, чем на выборах 2016-го.

Таким образом, в этом году произошел реванш среднего класса и коренной белой Америки, притом что Трамп воплощает пресловутую американскую мечту? Как бы к ней ни относиться, ее смерть равнозначна политико-психологическому (не поднимается рука написать "духовному") перерождению Америки в нечто кардинально новое, по-настоящему революционное, с выравниванием всех слоев общества по маргиналам. Отдает известным из истории "Кто был ничем, тот станет всем!". Неужели большевизм на американской почве? Судя по реакции республиканцев, объединившихся вокруг Трампа, речь для них идет о борьбе с дорвавшимися до власти "левыми и социалистами".

В этих условиях исторически беспрецедентное в Новейшем времени повторное президентство Трампа обретает совершенно новое качество. В том числе потому, что если в 2016 году он был политическим маргиналом для республиканцев и "вся президентская рать" сводилась к его стратегу Стивену Бэннону (под давлением от него пришлось отказаться), то сейчас все с точностью до наоборот.
Трамп воплощает Республиканскую партию и консервативную Америку. У него тысячи, если не десятки тысяч сторонников в кадровом резерве, готовых воплощать в жизнь его идеи о восстановлении прежнего "величия" страны и как минимум занять от трех до четырех тысяч командных должностей в системе федерального правительства согласно принятой в Америке практике (что Трамп не смог сделать в свой первый срок).

Но за все это время - за 16 лет, если брать за точку отсчета приход к власти Обамы, - либералы в понимании республиканцев "окопались" в госаппарате. Именно поэтому в программном "Проекте-2025" консервативного фонда "Наследие" ставится задача "деконструкции", или "демонтажа", сложившегося "Административного государства". Именно этим будут заниматься в тандеме и с непосредственным подчинением президенту Илон Маск и Вивек Рамасвами во вновь создаваемом Министерстве эффективности правительства. "Проект-2025" предлагает создать "Академию президентской администрации" для подготовки кадров, которые отвечали бы представлениям консерваторов о том, каким должно быть американское государство.

Это, конечно, не вполне опричнина, но очень близко к ней по духу и обстоятельствам, требующим восстановления политического контроля над госаппаратом, "захваченным" либералами. Да и времена другие. Но судя по реакции демократов, там именно так понимают перспективу предстоящей чистки бюрократии от своих идеологических соратников и в целом ее сокращения, дабы "вернуть самоуправление американскому народу".

Назначение Марко Рубио госсекретарем и Пита Хегсета, не связанного с ВПК, на пост министра обороны не менее революционно. Указанный "Проект-2025" предполагает "защищать суверенитет, границы и благосостояние Америки от глобальных угроз". Звучит как переформулирование самого понятия "национальная безопасность" и создает угрозу для американского ВПК, оказавшегося не на уровне в связи с украинским конфликтом (так, на скандальный проект F-35 ушла астрономическая сумма 1,3 триллиона долларов при сотнях дефектов, недоработок и сомнениях военных экспертов в том, что это вообще боевой самолет).

Нет сомнений в том, что Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику. Предположительно, с позиции силы, но при сократившихся наличных ресурсах. Позитивным может стать то, что эта политика будет ближе к трезвой оценке ситуации и здравому смыслу при том понимании, что стране нужна пауза от войн, дабы восстановить базовые основы своей конкурентоспособности в качественно новой глобальной среде, ставшей высококонкурентной. Понятно, что не меньшая жесткость потребуется и от российской дипломатии.

Источник - ria.ru
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