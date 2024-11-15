 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Двойное гражданство должно играть в пользу России - Р.Ищенко
00:36 17.11.2024

интервью "Украина.ру"
Ростислав Ищенко
Кирилл Курбатов
15 ноября 2024

- В Молдавии президентом объявили Майю Санду, у которой есть румынский паспорт. Она пришла к власти за счет голосования молдавской диаспоры на Западе, у которой тоже есть двойное гражданство. На Украине двойное гражданство до недавнего времени было запрещено. В России двойное гражданство не запрещено. Почему мы его не запрещаем? Это разве не то же самое, что иметь двух официальных супругов в двух разных странах?

- Обычно двойное гражданство играет в пользу сильной страны. Если мы считаем Россию сильной страной, ничего страшного в этом нет.

Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства именно из опасений, что в случае легализации двойного гражданства большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву. А Россия всегда разрешала двойное гражданство, потому что была уверена, что большая часть людей на постсоветском пространстве будет лояльно не второй стране, а России.

Да, в этом есть издержки, потому что есть люди с американскими и британскими паспортами. Но пятая колонна будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство или она на него только рассчитывает.

Более того, если ЦРУ или MI-6 пообещало вам американский/британский паспорт, эти спецслужбы будут хранить его у себя в сейфе до вашего приезда туда. Если вы, конечно, выберетесь из своей страны. И в этом случае ваша страна вам ничего не сможет предъявить даже в случае запрета двойного гражданства. Мало ли кто вам что-то выписал. Может, вас скомпрометировать хотели.

Так что бороться с двойным гражданством невозможно. Но его можно использовать в своих интересах.

Россия собирается стать самой сильной страной в мире. И двойное гражданство должно играть в нашу пользу. Потому что люди не будут пытаться получить паспорт страны, которая им неинтересна. Если бы вы были гражданином африканской страны, вы бы захотели получить паспорт России или Америки, чтобы потом переехать туда жить.

- А как быть с россиянами, у которых двойное гражданство? Они могут делать здесь все, что захотеть, а потом уехать куда-то еще. Это же непатриотично.

- Я уехал из Украины без двойного гражданства. Я российский паспорт получил здесь. Эти украинские запреты меня никак не остановили. Пока границы открыты, вы всегда можете уехать и претендовать на гражданство другой страны.

Конечно, если бы у меня была возможность, я бы постарался получить российский паспорт гораздо раньше, потому что я понимал, что уезжать придется. Но Москва в то время придерживала свое гражданство для жителей Украины, чтобы не расстраивать Киев массовым переходом украинцев в россиян.

В СССР было одно гражданство. Но население оттуда валило тысячами. И это не только евреи. Когда немцам разрешили уезжать, советские немцы поехали в Германию, даже не зная немецкого языка. Причем было много людей, которые получали паспорта западных стран, не отказываясь от гражданства постсоветских государств.

Проблемы были у тех, кто выехал с советским гражданством, а потом не получил гражданство РФ. Когда они захотели вернуться в Россию, им пришлось получать гражданство заново. А украинские граждане, которые еще до СВО уехали в Европу, получали гражданство европейских государств, сохраняя при этом украинский паспорт и голосуя на украинских выборах.

Кстати, прозападные силы активно агитировали граждан Украины на Западе голосовать за них, рассчитывая на тот же эффект, что и Санду. Правда, украинцы, в отличие от молдаван, были более ленивыми и на выборы не ходили.

Повторюсь, в отношении двойного гражданства никакие запреты не работают. Не надо бороться с тем, что можно возглавить.

Источник - Украина.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731792960


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