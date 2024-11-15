Даже издали стадо не похоже на стаю… - Андрей Школьников

00:38 17.11.2024

15 ноября 2024



натягивать сову на глобус никто не запрещает, если это метафора, а не жестокое обращение



Когда страшно в одиночку, травоядные животные сбиваются в стада. Натуралисту-наблюдателю это сборище может показаться стаей, но различия кардинальны. Стая собирается для совместной активной и продуктивной деятельности, объединения усилий, происходит выстраивание сложных иерархий и ролевого поведения. Стадо сбивается для пассивной защиты, разделения страхов и рисков на всех, снижения индивидуальной опасности.



После победы Дональда Трампа, по всему миру начали формироваться … стада. Испуганные неопределенностью, страшащиеся изменений руководители и элиты стран, корпораций и просто индивиды суетливо бегают и ищут выход. Отрицание невозможности смены курса в США прошло, гнев тоже оказался слабо выраженный, разве что в Германии вдруг решили обсудить запрет "Альтернативы для Германии", пока Джо Байден не переехал. Большая часть уже перешла к торгу, набивая цену, подбадривая друг друга и обещая встать плечом к плечу, ведь Бонапарт все ближе к Парижу.



Практически каждый из членов дружного стадного коллектива про себя думает, как бы успеть предать и кинуть остальных первым, чтобы получить индульгенцию за реальные и мнимые грехи перед будущей администрацией в Вашингтоне. Похожие истории можно наблюдать, когда в регионе / региональном филиале меняется руководство, из центра приезжает новый директор, а заместители старого начинают баламутить коллектив, рассказывая ужасы, сея слухи и продвигая "мы же одна команда, все за нас". Заканчивается все так же стандартно – наиболее ангажированные приближенные к старой власти идут с миром, а простые сотрудники продолжают жить и работать, зачастую даже немного лучше.



В такой логике и нужно воспринимать попытки сбиться в стадо со стороны европейских либеральных лидеров, ну а про собрание исламских стран даже говорить не приходится. Натягивать сову на глобус никто не запрещает, если это метафора, а не жестокое обращение. Исламский мир сам по себе очень сложен и интересен, рассматривать его через образы халифатов грубейшее упрощение. Самая близкая модель разделения политического ислама на:



▪️ догматический – салафиты, ваххабиты и др.;



▪️ национальный – соединение этнических традиций и вероучения, данное направление чаще всего принимается интеллектуалами и военными;



▪️ ритуально-деревенский – соблюдение внешних форм без какого-либо понимания и глубины;



▪️ реформистский – сохранение названия и формы, с серьезным изменением, подменой наполнения.



Данная модель сильно облегчает анализ политики исламских стран для людей иных культур, позволяя избежать погружения в мелкие детали и грубых ошибок, вроде обнаружения схожести талибов (запрещенная в России организация) и салафитов, полностью игнорируя морально-нравственный, кочевой кодекс пуштунвалай, который для пуштунов более значим, чем шариат, что определяет взаимную "любовь". К сожалению, остальные выводы и конструкции столь же оторваны от реальности, уж очень простые геополитические модели лежат в основе онтологии: суша против моря, многополярный мир, доминанта смыслов для формирования союзов и др.



Если же вернуться к ближайшим неделям, то по мере приближения вступления Дональда Трампа в должность, все больше будет торга и депрессии, с переходом к принятию. Ну а после кто-нибудь соберет очередной исторический анекдот из заголовков, как покинувший свое логово "каннибал" эволюционирует до "Их Императорское и Царственное Величество".



И, да, история в геостратегии может выступать лишь в качестве иллюстрации и доказательства, что описываемые конструкции могут существовать, но не как поле для поиска ответов и прогнозов…