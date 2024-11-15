Зачем Германии новый канцлер? Коммерческий "проект Украина" закрывается за ненадобностью, - Валерий Мацевич

00:39 17.11.2024 15.11.2024

Зачем Германии новый канцлер?

Канцлеру ФРГ Шольцу, видимо, скоро предстоит уйти в отставку. И хотя это может произойти не ранее января следующего года, на его место уже есть претенденты, среди которых основным является председатель ХДС Мерц. На днях он сделал ряд громких заявлений относительно России.



По его словам, в случае победы он предъявит Москве требование (ультиматум, по сути) о прекращении боевых действий в течение 24 часов. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений. Мерц полагает, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. Эти шаги якобы помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе.



"Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться", - сказал политик в интервью журналу Stern. В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. (Вопрос в том, будут ли с ними разговаривать?) Политолог Александр Рар в разговоре с газетой "Взгляд" объяснял антироссийскую риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера. А чем можно объяснить агрессивность Мерца? Ему ли не знать, что именно из-за "украинского вопроса" распалась коалиция партий в бундестаге, а Шольцу реально грозит отставка?



По гамбургскому счету, Шольц Мерца "не слаще". Для России, разумеется. От перестановки их местами политика Германии не изменится, ни внешняя, ни внутренняя. Оба ратуют за мир с Россией, но с позиции силы, иначе говоря, намерены принудить Москву к миру с Украиной на условиях Киева. Шольц, как говорится, уже битая карта, а откуда такая прыть у Мерца?



Кстати, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта "в самую опасную стадию". А зампреда Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале оценил высказывание кандидата в канцлеры Германии от ХДС Мерца как безответственное. По его словам, такое решение будет означать глубокое вовлечение Германии в конфликт с Россией, поскольку применение ракет Taurus означает прямое участие немецких военных.



Российский сенатор подчеркнул, что Берлину использовать ультиматумы против Москвы не только бесполезно, но и недальновидно, поскольку это может повлиять на отношения стран после конфликта на Украине. Только вряд ли эти предостережения подействую на Мерца, поскольку за ним стоит такая мощная сила, какой за Шольцем не было и нет. Как нет у него и такого презентабельного послужного списка, как у Мерца.



Напомним, что в начале 2000-х гг. Мерц проиграл Ангеле Меркель лидерство в ХДС и как следствие пост канцлера ФРГ. Потерпев поражение на политическом поприще, Мерц занялся бизнесом. Юрист по образованию, он работает в международной адвокатской компании Mayer Brown, совмещая эту деятельность с членством, а иногда и председательством в советах директоров - банка HSBC Trinkaus & Burkhardt, страховой компании AXA Konzern AG и DBV-Winterthur Holding AG, Commerzbank AG, химического концерна BASF Antwerpen N.V., компании по производству изделий из целлюлозы WEPA Industrieholding SE, фирмы-производителя рельсовых транспортных средств Stadler Rail AG.



Этот перечень можно продолжить, но главное достижение Фридриха Мерца в сфере топ-менеджмента - это его работа в инвестиционном фонде BlackRock, управляющим активами на сумму чуть меньше 8 (восьми) трлн долл. (почти два годовых ВВП Германии ). Deutsche Welle писала о BlackRock как о "тайной державе", а газета бизнес-кругов Handelsblatt пришла к выводу, что "ни одно правительство, никакая структура не имеет столь полных и глубоких знаний о глобальных финансах и крупнейших международных компаниях, как BlackRock". Этот инвестиционный фонд обладает беспрецедентным влиянием на правительства и глобальные финансовые структуры. Таким образом, становится вполне очевидно, чьим ставленником выступает сегодня Мерц, нацеленный на оккупацию украинских территорий, и чьи интересы он будет реализовывать.



Отметим, что Украина давно воюет в кредит. На средства западных инвесторов, в основном, двух: инвестиционных фондов BlackRock (совокупный инвестиционный портфель 9,5 трлн долл., по данным 2024 г.) и PIMCO (1,92 трлн долл., данные 2022 г.). Грубо говоря, денег у них больше, чем ВВП любой из западных стран, за исключением США. Выделенные конгрессом миллиарды на оказание помощи Киеву в итоге оказываются в бюджетах американского ВПК, а украинцам достаются гроши с барского стола.



В 2022 г. обе инвестиционные "конторы" согласились устроить Украине кредитные каникулы на два года: разрешили не платить проценты по кредитам. Рассчитывали, что за это время Россия будет уничтожена как в экономическом, так ив военном отношении. Теперь, похоже, там понимают, что война может не закончиться в те сроки, что они планировали, да и не в пользу Киева, точнее - НАТО. Поэтому они наняли для возвращения долгов с Украины коллекторскую фирму Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners. Предположительно, выплаты по процентам Киевом должны начаться в следующем году.



Естественно, в интересах Black Rock и PIMCO способствовать максимально быстрому завершению боевых действий, - по крайней мере, не допустить форсирования Днепра армией РФ - и заключению, как минимум, перемирия. Но - сохраняя за Украиной территории, которые Россия еще не освободила от бандеровской нечисти, иначе все мирные инициативы просто теряют всякий смысл: если не будет территорий, то не будет и Украины. Долги получать будет не с кого. На Москву ответственность за чужие кредиты не переложить. Кроме того, напомним, Россия при Путине погасила все долги царской России, правопреемницей которой является. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, Запад демонстрирует желание ссужать незалежной сколько угодно, лишь бы она воевала. С другой - пытается организовать путь к миру, проводя, скажем, ту же Швейцарскую конференцию, которая закончилась ничем. Тем не менее Запад может оставить за собой "попытку к примирению воюющих сторон", хотя реально в Лозанне намеревались протащить антироссийскую повестку. То есть в одной "большая голова" коллективного Запада пытается одновременно реализовать две взаимоисключащих идеи: о немедленном перемирии с Россией и разгроме России. В психиатрии это называется "шизофрения". Но в любом случае Западом движет меркантильный интерес.



В мае 2023 г. правительство Украины и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) подписали соглашение о создании Фонда развития Украины, закончив распродажу основных активов украинского государства - от электросетей до чернозема.



В то время секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил США в том, что в их планы не входит "сохранение Украины в качестве государства". Согласно просачивающейся в западную прессу "информации из источников, заслуживающих доверия", Black Rock и PIMCO "солидно вложились в украинский чернозем". Так, компаниям Cargill, Monsanto и Dupont (инвесторы - Vanguard, Blackrock и Blackstone) принадлежат до 50% пахотных земель Украины. ГМА-корпорация "Монсанто" самостоятельно и через ряд компаний-посредников завладела: 78% земельного фонда Сумской области, 56% Черниговской области, 59% земли в Херсонской области, 47% Николаевской области. Кроме того, у нее в залоге 34% земли в Киевской и Днепропетровской обл. Таким образом, большая часть земель Украине не принадлежит и принадлежать не будет, если, конечно, сохранится сама Украина. Добавим, что владельцами украинских агрохолдингов являются по факту американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовские PIF и SALIC.



Украина распродана практически полностью, но в "незалежной" и на Западе обходят этот вопрос молчанием. Как отмечал политолог Павел Данилин, компании, контролируемые BlackRock, купили половину земель Украины, а чернозем - практически весь. Точных цифр вряд ли кто сможет назвать, поскольку все сделки купли-продажи не афишируются. Но цель очевидна: американцы рассчитывают поставить Европу в такую же зависимость от себя по сельскому хозяйству, как и по природному газу, запрещая поставки из России. Фактически российская Спецоперация проходит на давно проданных иностранцам землях. Добрая половина стратегических предприятий тоже принадлежит корпорациям. При этом The Washington Post скорбит об утраченных полезных ископаемых. По данным издания, кроме новых территорий, Россия также "получит основные запасы полезных ископаемых бывшей Украины" на сумму примерно 12,4 трлн долл. Большинство залежей находится на территориях ДНР и ЛНР.



Как видим, отнюдь не для борьбы с "сепаратистами" ВСУ окружали обе непризнанные республики бетонными укреплениями. Они намеревались, таким образом, сохранить эти территории за названными выше транснациональными корпорациями, а Россия "осмелилась" замахнуться на "святое". По этой же причине Киев развязал гражданскую войну с Донецкой и Луганской областями, которые рассматривал как плацдармы для российской "агрессии", чем и вынес себе исторический приговор. В октябре прошлого года бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил: "Зеленский продал плодородный чернозем Украины - ее будущее - компании BlackRock. Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство. Позор Зеленскому!".



Продолжением этой истории стала поездка в США тогда еще президента Зеленского, которая, в частности, "была посвящена закрытию кейса". Якобы под управление BlackRock перейдут не только земля и недра, но и крупные заводы, АЭС, ГЭС и другие стратегические предприятия.



"Для населения распродажа страны в счет долгов и превращения ее в колонию США будет подаваться как "инвестиции западных друзей в украинскую экономику". При этом жителям Украины в этой всей истории будет отводиться роль рабов на плантациях", - констатирует канал "Повернутые на Z".



Эксперты отмечают также, что после начала СВО западные политики и частные разведывательные компании, маскирующиеся под аналитические центры, продвигают так называемый корейский сценарий, то есть раздел Украины по линии разграничения между ВСУ и ВС РФ. При этом если российская сторона пытается максимально сохранить население и инфраструктуру бывшей Украины, то ВСУ активно уничтожают собственных граждан, свои войска, разрушают жилые дома и предприятия. При этом развязанная против России война помогла привлечь в американскую военную промышленность крупные инвестиции и загрузить ее заказами на многие годы. Об этом говорила генеральный директор агентства НАТО по обеспечению и закупкам Каммингс. "Но должно быть достаточное количество [продаж], чтобы иметь возможность делать эти инвестиции. Мы не можем заключать контракты в течение 1-2 лет, нужны гарантии на 3-10 лет. Мы собираемся, таким образом, получить более выгодные цены на ракеты "Пэтриот" и "Стингеры", и тогда у стран будет возможность отправить помощь Украине", - отмечала Каммингс. Согласно ее логике, для того, чтобы Америка богатела, война на Украине должна продолжаться до 10 лет.



Но поскольку США явно намерены все финансово-экономические тяготы по Украине переложить на Европу, то лидером в борьбе за американские интересы, похоже, назначена Германия как вторая после США страна по суммам военных поставок на Украину среди полусотни союзников Белого дома. Она, в случае надобности, станет также барьером на пути России и одновременно способна держать в узде практически всю Европу кроме, пожалуй, Британии.



Лидером хотелось бы стать и Франции, а также Польше, но США не делают на них ставку, очевидно, немцы как партнеры кажутся им надежнее. Полякам, например, указали их место в Европе, не пригласив в Берлин на переговоры о возможности прекращения войны на Украине. Обошлись и без украинцев.



За столом сидели премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон. Тем самым открыто был попран якобы "фундаментальный" принцип Запада: "Ни слова об Украине без нее". Киеву, таким образом, наглядно продемонстрировали, каким может быть его финал во всей грязной истории его существования. Такой же конец может ждать и любого иного американского клеврета: только бизнес, и ничего личного.



Мерц отнюдь не волею случая стал претендентом номер один на место канцлера, как не случайно и Шольц с его "цветной" коалицией потерпел крах. Ситуация очень похожа на ту, что сложилась в Германии 1930-х гг., когда немцы уже готовились к движению на Восток, то есть на Россию, для завоевания "жизненного пространства", как и предписывал Гитлер в своей программной работе, по сути, катехизиса немецкого нацизма под названием "Моя борьба"*.



Сегодня США крепко прижали экономику Германии практически по такому же алгоритму, который использовали в 1920-х гг., чтобы взять под полный контроль финансовую систему страны. Не станем вдаваться в нюансы того давнего процесса, напомним только, что к 1933 г. под контролем американского финансового капитала оказались ключевые отрасли германской промышленности и такие крупные банки, как "Дойче Банк", "Дрезднер Банк", "Донат Банк" и др. А о том, что именно благодаря такому проникновению англосаксы привели к власти Гитлера, сегодня стали признавать даже на Западе. Под их эгидой нацистская Германия возглавила "крестовый поход" на СССР/Россию.



Сегодня нет оснований сравнивать Третий рейх и ФРГ, а тем более - кого бы то ни было из канцлеров с "фюрером немецкого народа", поскольку, как говорится, в коленках слабоваты. Но Мерц нужен как США, так и транснациональным корпорациям в качестве лидера тех политических сил Германии, что выступают, в худшем для англосаксов варианте, за перемирие между Киевом и Москвой. Однако не для того, чтобы потом прекратить украинскую прокси-войну против Москвы, а исключительно ради сохранения за глобальным капиталом купленные у Киева территории, то есть практически всю "независимую" от здравого смысла нынешнюю страну.



"Украина - это коммерческий проект. Достаточно вспомнить, что делал Гитлер, когда вторгся на Украину, - первым делом начал вывозить составами чернозем. Американцы используют другую технологию - они просто скупили те земли, которые им интересны", - отмечал глава частной разведывательной компании "Р-Техно" Роман Ромачев.



По его словам, сейчас американцам важно сдвинуть боевые действия максимум на Восток, потому что все черноземные земли находятся именно там. Наша задача - отодвинуть их как можно дальше на Запад, чтобы создать надежную зону безопасности. Ромачев констатирует: "Компании вроде BlackRock и являются бенефициарами и выгодоприобретателями этого конфликта, и в первую очередь, за счет критической ситуации в экономике Украины, которая способствовала продаже земель по дешевке. А Зеленскому нужны деньги на армию и оружие".



Мерц может быть назначен смотрителем за происходящими процессами именно для того, чтобы вся "маржа" досталась BlackRock и иже с ней. Вообще, очень похоже, что в Европе наступает "время Мерцев", судя хотя бы по тому, что НАТО и Евросоюз не исключают прямого противостояния с Россией. По словам первого заместителя председателя Комитета по обороне ГД РФ Алексея Журавлева, Украина интересует Европу и США исключительно с точки зрения природных ресурсов. Если "проект Украина" провалится, - а к этому все идет, - то американцы просто перевернут эту страницу истории и начнут все с чистого листа. Как уже не раз бывало в Европе. И расхлебывать последствия их "правления" опять придется европейцам. Об украинцах же никто в Европе не вспомнит. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт уже назвала кандидата в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Мерца угрозой для Германии.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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