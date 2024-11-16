Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley

00:41 17.11.2024

16 ноября 24



В бегстве из-под Селидово украинцы бросали даже новенькую американскую технику

Константин Ольшанский



Трофейной натовской бронетехники у российской армии ныне так много, что она пополняет не только экспозицию на Поклонной горе и другие передвижные "зоопарки", но и возвращается в бой. Только уже под российским флагом. Американское издание Forbes пишет, что только БМП Bradley в последние дни захвачено не менее 5 штук.



И как минимум одна из бронемашин находится на вооружении 30-й мотострелковой бригады российской армии. Сейчас она действует на Покровском направлении и, в частности, участвовала в освобождении Селидово. Так что вполне вероятно, что трофейный Bradley будет перемалывать украинские позиции уже при освобождении Покровска.



Трофейный Bradley был потерян 47-й механизированной бригадой ВСУ, на вооружении которой находится много натовской бронетехники. Очевидно, данная американская БМП была захвачена еще летом, поскольку бригада была развернута на Покровском направлении, но в августе решением главкома Александра Сырского ее вдруг перебросили в Курскую область. Все потери Bradley и танков Abrams ВСУ в Курской области - именно из состава 47-й бригады.



Под Селидово российская армия захватила еще несколько достаточно исправных Bradley. Также отступающие украинцы бросили несколько подбитых БМП, которые можно использовать как источник запчастей.



Как пишет Forbes, учитывая, что Bradley, произведенные американской компанией BAE Systems, несовместимы с техникой российского производства, единственным способом, с помощью которого можно обслуживать трофейные БМП, - это разборка на запчасти.



Forbes со ссылкой на российские и украинские источники пишет, что 30-я мотострелковая бригада российской армии модифицировала трофейный Bradley, установив на него сверху "мангал" для защиты от дронов-камикадзе. Вполне возможно, что при отступлении 47-й бригады ВСУ также были захвачены и боеприпасы, подходящие для Bradley: он оснащен 25-мм автоматической пушкой и пусковыми установками для противотанковых ракет TOW.



- Bradley это не танк, но он может быть убийцей танков. Bradley может быть подбит, но экипаж чаще всего выживает, - говорит в интервью Forbes генерал армии США в отставке Марк Хертлинг, который командовал такой БМП во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году.



Специализированное издание Army Recognition (Бельгия) также рассказывает, что российская армия не испытывает дефицита бронетехники, как пытается представить ЦИПсО. Потери на поле боя компенсируются не только за счет трофеев, но в первую очередь за счет новых поступлений, а также отремонтированных танков и бронемашин.



По оценкам Army Recognition, которое оперирует российскими и украинскими данными, Россия производит и модернизирует от 150 до 160 танков в месяц. Это позволяет с лихвой восполнять неизбежные потери.



Таким образом эксперты Army Recognition опровергают голословные заявления ЦИПсО: скажем, военный пропагандист Минобороны Украины Константин Машковец ранее заявлял, будто бы российский промышленный сектор может производить или восстанавливать только от 250 до 300 танков в год. В реальности же это количество почти на порядок больше.



Army Recognition оценивает, что примерно треть машин производятся заново, а еще две трети поступают непосредственно из резервов, после глубокой модернизации.



Согласно оценкам Международного института стратегических исследований (IISS) при Королевском колледже Лондона, российские войска смогут ежегодно восстанавливать около 3 тысяч единиц бронетехники. В это число входят не только танки, но и БМП, БТР и другие виды.



IISS пишет, что Россия увеличила не только модернизацию старых, но и производство новых танков, в том числе Т-90М. Причем международные санкции почти никак не повлияли на возможности по приобретению необходимых компонентов, в первую очередь, конечно, электронных.



При этом потери бронетехники ВСУ так велики, что украинцы вынуждены формировать целые бригады из раритетных танков. Скажем, 150-я механизированная бригада ВСУ была полностью оснащена Т-64, снятым с производства еще в 1969 году.



В настоящее время Украина располагает значительным парком танков Т-64, которые почти не проходили глубокую модернизацию (в отличие от российских). Даже точное количество танков, находящихся на вооружении, трудно подсчитать, пишет Army Recognition.



Были заключены соглашения о ремонте Т-64 с чехами, но до сих пор ни один Т-64 не был отправлен в Чехию. Это говорит о том, что украинцы сами тайно ремонтируют поврежденные Т-64 в цехах промышленных предприятий, и это одна из основных мишеней для российских высокоточных ударов.



Потери украинских Т-64 (они используются в основном для обстрела с дальних позиций, как полевая артиллерия) эксперты Army Recognition оценивают примерно в 300 единиц.