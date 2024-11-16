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Атамбаевцы от Атамбаева недалеко падают, - Канат Кожоев
00:42 17.11.2024

15 ноября 2024 11:00 - Канат Кожоев

Атамбаевцы от Атамбаева недалеко падают

В отношении членов политической партии "Социал-демократы" (бывшая СДПК) возбуждено уголовное дело по статье 196 (подкуп избирателей).

Ой, что сейчас будет!.. Для них, эсдеков, не будет, по всей видимости, ничего хорошего. Статья не такая позорная, как коррупция, но достаточно серьезная, не позволяющая отделаться легким испугом. А на рядовых кыргызстанцев сейчас польются потоки слез и заверений, что все это – политический заказ и грубая подстава, что дело сфабриковано… Ну и так далее.

Основанием для возбуждения уголовного дела и сопутствующих мероприятий в виде обысков и ареста главных "демократов" послужила аудиозапись интересного разговора. Женщина с голосом, интонациями и манерой общения Ирины Юрьевны Карамушкиной – начальника штаба партии беседует с кем-то, очень похожим на кандидата в депутаты от эсдеков Данияра Чолпонбаева. Речь идет о неких ведомостях, о каких-то деньгах, о том, сколько людей "уговорили". Мутный, в общем, разговор накануне выборов. Похожий на что-то… скажем так, не совсем честное.

Во время обыска таинственные ведомости обнаружились. Их, правда, чуть не уничтожила "гражданка Т.Р." - такую информацию дает милиция. Т.Р. – Роза Турксевер, официальный представитель эсдеков. А судя по ведомостям, гражданка Т.Р. под роспись раздавала другим гражданам (всего их более сорока) от 15 до 30 тысяч сомов. Почему одним больше, другим – меньше? Что за дискриминация уважаемых избирателей? Об этом, может быть, расскажут они сами. А может, кто-нибудь из фигурантов дела.

Практически каждые выборы в Кыргызстане, напомним, сопровождаются (так, по крайней мере, было до недавнего времени) скандалами, провокациями, инсинуациями и прочими "методами политической борьбы", как эту борьбу понимают некоторые политики. В частности – социал-демократы. Где СДПК (ныне СДК) – там всегда громко (хоть и не всегда по существу), там всегда какие-то непонятки, зачастую не слишком хорошо заканчивающиеся. И выборы в местные кенеши, назначенные на 17 ноября, вполне могли бы не стать исключением. Силовикам удалось предотвратить то, что обычно называется массовыми беспорядками и дестабилизацией общественно-политической обстановки.

Не факт, что именно сторонники СДК намеревались споить толпу, выдвинуть антиконституционные требования и попытаться захватить власть. Однако факт, что при удачной покупке огромного количества избирателей социал-демократы решительно рванули бы в Бишкекский горкенеш, затем – в ЖК, а дальше – к президентскому креслу. Что представляет собой социал-демократическое правление, народ Кыргызстана отлично помнит. И так же хорошо помнит, что бывает, когда эсдеков не устраивают итоги выборов… Так что тут куда ни кинь – всюду клин.

И хуже всего, когда к власти (большой или маленькой) приходят нечестным путем.

Как сообщает лидер партии Темирлан Султанбеков, гражданку Т.Р. вместе с К.И. (Карамушкиной Ириной) арестовали. Наиглавнейший и наимудрейший из социал-демократов (после Алмазбека Атамбаева, разумеется) пообещал "собраться и обсудить". Что, интересно, обсудить? А главное – с кем собраться? Не с теми ли товарищами-соратниками, которых он в изрядном подпитии недавно послал на три буквы (видео широко обсуждается в Сети)?

Попробуй разбери этих демократов. То развешивают по Бишкеку баннеры со словами чилийского поэта Серхио Ортеги El pueblo unido jamas sera vencido! ("Пока мы едины, мы непобедимы!") – то собачатся внутри своей конторы, разругиваются вдрызг, раскалываются надвое и обмениваются красноречивыми (но непечатными) посланиями. То призывают народ к кристальной чистоте и честности – а то вдруг сами фигуряют с пуховым рыльцем….

Алмазбека Шаршеновича, помнится, все президентство так же колбасило. Кидало из крайности в крайность. Как говорила героиня одного советского фильма, "то ему то, а то сразу раз – и это". И образ жизни с точки зрения возлияний Алмазбек Шаршенович вел не слишком здоровый, и мог по этой лавочке наговорить лишнего. Темирлан Султанбеков в этом смысле – достойный продолжатель дела своего учителя и идейного вдохновителя. Начштаба Ирина Карамушкина из раза в раз проводит сомнительную и низкопробную пиар-компанию, завлекая избирателей то красавицами в купальниках, то боксерскими перчатками.

Здоровье и мелкое хулиганство, впрочем, пусть остаются на совести высокопоставленных (пока еще низко не посаженных) социал-демократов. А вот подкуп, от которого они сейчас будут старательно открещиваться, - штука занимательная. Подкуп – очень широкое понятие, применимое не только к заполненным предвыборным ведомостям.

Кто кого, как и чем подкупал, когда президент Атамбаев закрывал глаза на криминальные проделки своего телохранителя Мамбеталиева? Когда давал возможность вольготной жизни всякому ворью в законе? Когда по липовой справке отпускал Батукаева? Когда "не уследил" за дорогущей модернизацией бишкекской ТЭЦ, так плачевно закончившейся? Когда, наконец, привел к власти человека, заведомо неспособного управлять страной, а по совместительству еще и коварного, и мстительного?

А если вспомнить, как Алмазбек Атамбаев настраивал кыргызстанцев на выборы, - все становится на свои места.

"На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов, а может, и миллиардов сомов. Но трудно винить наших людей, потому что за прошедшие годы люди разуверились в выборах, а многие сделали из этого бизнес". Это он говорил в 2017 году. Говорил, что понимает подкупаемый (видимо, и подкупающий) народ… А нам-то как это следует понимать? Что в покупке голосов избирателей нет ничего особо предосудительного? Что дело-то житейское?

Сопартийцы, очевидно, именно так и поняли слова своего шефа. Вняли им и воплощают в жизнь.

Садыр Жапаров предвыборные торги не понимает и не принимает: "Избиратели не должны продавать свои голоса, кандидаты не должны заниматься подкупом. Если такие факты обнаружатся - правоохранительные органы, принимайте жесткие, решительные меры".

Здесь все предельно ясно. Не покупай и не продавайся, к чему бы ты ни привык за прошлые годы и как бы ни хотел поправить свое материальное положение. Это кыргызстанцы поняли и полностью с этим согласились.

Только не члены партии "Социал-демократы". Которые, видимо, так пока и не осознали, в какой стране и при какой власти теперь живут.

Источник - Вечерний бишкек
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