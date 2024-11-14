Европейская интеграция рассорила страны ГУАМ

00:47 17.11.2024

14.11.2024



Грузия, Молдавия и Украина могут не стать членами ЕС в ближайшей пятилетке



Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что если речь идет о необходимости расследования проведения выборов, то нужно начать не с Грузии, а с Молдавии. Так Кобахидзе отреагировал на заявления ЕС о необходимости пересмотра итогов парламентских выборов, состоявшихся в октябре в Грузии. Ранее на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште он заявил, что в Республике Молдова (РМ) во время президентских выборов в октябре и ноябре (второй тур) были зафиксированы серьезные нарушения.



Глава правительства Грузии призвал провести расследование по этому поводу. После чего временный поверенный в делах Грузии в Кишиневе Давид Бочоришвили был вызван в Министерство иностранных дел республики. Там он был проинформирован о "глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой", в которой премьер-министр Грузии публично рассматривает вопросы европейской интеграции Молдавии и избирательного процесса в этой стране.



Ранее дружественные члены ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) разошлись во мнениях на пути в другую интеграционную структуру – Евросоюз.



В Молдавии действительно не все в порядке с выборами президента, которые завершились 3 ноября победой Майи Санду. По данным ЦИК, она победила благодаря зарубежной диаспоре, где на избирательных участках не было наблюдателей. В самой Молдавии Санду выборы проиграла.



В Украине выборы после истечения полномочий президента Владимира Зеленского не проводились. По его утверждению – из-за конфликта с РФ. При этом все три страны надеются вступить в Евросоюз, причем до 2030 года, как обещала молдаванам Санду. А Украина интегрируется в ЕС одним пакетом с Молдавией, соответствующее соглашение подписали Киев и Кишинев.



Однако проблемы есть не только у Грузии, действиями властей которой недовольны в Брюсселе, но и у Молдавии, обласканной в ЕС после "правильных" выборов президента. Термин "правильный" в отношении Молдавии внес советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший, что Кишиневу необходимо теперь провести "правильные" выборы и в 2025 году, когда будут избирать новый парламент.



Его поддерживает бывший кандидат в президенты РМ Тудор Ульяновский. В его понимании после парламентских выборов лета будущего года "может сложиться ситуация, аналогичная той, что в Грузии, где президент провозглашает себя проевропейцем, но в парламент прошли антиевропейцы".



Румынский эксперт по политической истории Арманд Гошу считает, что "парламентские выборы разделят политическую сцену не на сторонников и противников Трампа, как некоторые могут себе представить, а на сторонников и противников России".



Между тем надежды Киева и Кишинева на скорое вхождение в ЕС, похоже, могут не оправдаться. На днях на слушаниях в Европарламенте кандидат на пост еврокомиссара по расширению ЕС Марта Кос заявила, что в ближайшие пять лет в Евросоюз могут быть приняты только одна или две балканские страны. И скорее всего это будут Черногория и Албания.



В Киеве и Кишиневе не комментировали это заявление. Тем не менее оно делает бессмысленным скандальный еврореферендум 20 октября в Молдавии, результаты которого раскололи общество, усилили недоверие к власти и Конституционному суду, признавшему итоги опроса граждан РМ. Тем более что двое судей это решение опротестовали, представив "особое мнение".



Таким образом, европейский прорыв у трех стран ближнего зарубежья откладывается на неопределенное время. И во многом все будет зависеть от политики новой администрации Белого дома. Россия же может использовать складывающуюся ситуацию для наведения экономических мостов с Кишиневом (по крайней мере в отношении экспорта молдавской сельхозпродукции в РФ и поставок газа в Молдавию "Газпромом", о чем просит правительство республики). А также укрепить достигнутые позиции в Грузии.