У беглого предателя экс-премьера России Касьянова хотят конфисковать московскую квартирку (цена вопроса - 700 лям рублей)

00:51 17.11.2024

15 Ноября 2024



У экс-премьера Касьянова захотели отнять квартиру за 700 миллионов рублей

В ней имеются несколько спален, библиотека, комнаты для прислуги, а также пять санузлов и две лоджии



Участники движения "Ветераны России" обратились в Генеральную прокуратуру с требованием отобрать у бывшего премьер-министра правительства России Михаила Касьянова (внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстииции РФ) квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Квартира площадью 427 квадратных метров находится на Рочдельской улице в Центральном административном округе Москвы, неподалеку от Краснопресненской набережной и Дома правительства. По данным канала, в квартире имеются несколько спален, библиотека, комнаты для обслуживающего персонала, а также пять санузлов и две лоджии. Там есть камин, мраморный декор и дорогие персидские ковры.



По документам недвижимость принадлежит Касьянову и его супруге Ирине. В начале ноября они выставили ее на продажу за 700 миллионов рублей. Активисты просят изъять жилплощадь в собственность государства. Касьянов владеет квартирой с начала 2000-х годов. Он получил ее в качестве служебного жилья.



Иностранным агентом Минюст объявил Михаила Касьянова в ноябре 2023 года. Сейчас бывший премьер-министр вместе с семьей живет в Латвии, куда он перебрался в июне 2022 года. Российское правительство он возглавлял с мая 2000 по февраль 2004 года.