 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы
01:03 17.11.2024

16.11.2024
Михаил Павлив

Американские выборы продолжать формировать новую реальность для Незалежной. Одним из проявлений этих новых веяний стала перспектива замены всего или практически всего руководства силового блока в концлагере 404.

Самого разного толка слухи и догадки циркулируют уже достаточно давно, по главе СБУ Малюку так и вовсе с прошлого года. И этот тот самый случай когда дыма без огня не бывает. Но, пожалуй, только сейчас этот процесс близок к кульминации.
Для начала нужно, конечно же, сказать про отставку нынешнего главкома ВСУ Сырского. На самом деле принципиальное решение по нему было принято еще летом текущего года. Больше того, уже в июле на Банковой (улица, где расположен Офис президента) было понимание того, что он так или иначе идет в отставку, и идет как военный руководитель который должен будет взять вину за военные поражения полностью на себя. И был только вопрос, когда это будет?

Многие информированные люди в тот момент предполагали, что скорее всего это будет сентябрь-октябрь. Но, случилась курская эпопея, которая начиналась как операция ГУР МО и ССО Украины совместно с западными разведками, а переросло в общевойсковую фронтовую авантюру. И в офисе Зеленского было решено, что Сырский должен, что называется, ее уже пройти от и до, испить чашу поражения до дна.

Для руководства украинского режима совершенно очевидно, что так или иначе, раньше или позже закончится это все, конечно же, выходом, отступлением, бегством. И обвинят, конечно же, Сырского. Такая вот нехитрая PR технология. Кроме того, сейчас опальный главком должен собрать весь негатив возможный и по поводу Покровского направления, по поводу южно-донбасского, кураховского направления. Взять вину за неудачи в Торецке и Часовом Яре. Наконец, вполне может быть, что и за вероятную, довольно скорую историю с окружением или, как минимум, штурмом Константиновки. Да и за приближающийся штурм Красноармейской (Покровской) агломерации.

Конечно же, по мнению 95 квартала, совокупно кто-то должен за все это ответить. И Сырский тут заготовленная "консерва". То есть вопрос на самом деле только в том, когда настанет момент, когда на него спишут все, всех собак повесят и отправят в отставку, а может быть и под суд.

Уже, кстати, согласован его сменщик. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Личность примечательная, 79-го года рождения, бывший командир 81-й аэромобильной бригады, которая сидела в Донецком аэропорту. Потом была Светлодарская дуга, Авдеевская промка. С 2019 по 2021 год был командующим украинских десантно-штурмовых войск. С 2021 по 2024 был замом главкома ВСУ. По большому счету тесно связан был с Залужным. Сумел простроиться с Банковой после отставки Залужного. Правда был переведен на паркетную должность уполномоченного президента Украины по вопросу реализации международных гарантий безопасности Незалежной. Но сейчас он готов к тому, чтобы заменить Сырского. И мне кажется, что до конца года или в начале следующего отставка Сырского состоится.
Тем более, что ровно так же сейчас активно готовятся отставки экстремиста Буданова и Умерова. В этих вопросах наконец-то все слухи начинают обрастать, что называется реальностью.

По экстремисту Буданову все просто. Его ключевые коммуникации, его "крыша" в лице консерваторов в Великобритании и группы Ники Хейли у американских республиканцев, по большому счету, на сегодняшний день в дауне, не на коне. Недавнее заявление Трампа о том, что Никки Хейли не будет его в команде, сильно ударило, в том числе по Буданову. После этих заявлений готовить его отставку начали очень активно. Сейчас инсайдеры называют время его отставки – декабрь этого года.

Так же готовится отставка Умерова. Его от отставки еще в июне спас Салливан. Но на данный момент Салливан уже "хромая утка", уходящая история. И Умерова готовят к отставке. Потому что Умеров, а точнее занимаемая им должность, это, в первую очередь, огромные финансовые потоки на закупках и поставках самых разных вооружений и боеприпасов. Называли очень долго, еще опять же, с июня, такого себе генерала Шапталу, как сменщика Умерова.
Но сейчас поступает интереснейшая информация о некой новой конфигурации, в которой возможно возвращение на Украину генерала Залужного. И возвращение как раз на пост министра обороны. И, как говорят, активно эту историю лоббирует Пентагон. Как дальше будет вести себя в этом вопросе команда Трампа, не очень понятно. Но факт остается фактом - пошла активнейшая работа по формированию новой конфигурации потенциальной власти уже пост-Зеленского.
Называеют очень неожиданные фамилии. Залужного, Владимир Кличко, я подчеркиваю, Владимира, и Петра Порошенко. А стоит за всем этим, по слухам, еще более интересный персонаж - Сергей Владимирович Левочкин.

В общем, будет очень горячо и интересно.

Источник - ukraina.ru
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