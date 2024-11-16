Эрдоган готовится к схватке с Трампом на Ближнем Востоке. Как понимать разрыв Турцией дипотношений с Израилем? - СП

01:44 17.11.2024

16 ноября 24



Дмитрий Родионов



Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем.



"Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем", - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



По его словам, Анкара не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в будущем.



А почему только сейчас?



Турция с самого начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия Тель-Авива и обвиняет его в массовых убийствах мирных палестинцев. При этом Анкара продолжает торговать с Израилем, через ее территорию Израиль получает азербайджанскую нефть. Необходимую, в том числе, для заправки танков.



Многовекторность Эрдогана никого не удивляет, все давно привыкли, что его осуждение Израиля происходят только на словах. Неужели, решился на серьезный шаг? Впрочем, разрыв дипотношений не означает прекращение торговли. Да, и не очень понятно, есть ли этот разрыв?



На словах "султан" их разорвал, или это как-то на бумаге задекларировано - не уточняется. Как это понимать?



- На мой взгляд, заявление Эрдогана - логичное следствие объединения исламского мира, значимым шагом которого была встреча в Саудовской Аравии представителей всех стран региона несколько дней назад, - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Турция должна предпринять хоть какой-то серьезный шаг, отдалившись от Израиля, поскольку остается самым близким партнером еврейского государства. Половина получаемой Израилем нефти приходит из Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, что позволяет Турции неплохо зарабатывать. Действительно между Анкарой и Тель-Авивом на фоне общеисламского непрекращающегося обострения существуют весьма тесные взаимоотношения.



Турция в общеисламском блоке слабое звено. При этом страна претендует на то, чтобы задавать тон общей политике, ну и попутно зарабатывать на посреднических схемах. Пока из всех государств Ближнего Востока Турция наиболее близка западу и Израилю, а потому такой громкий шаг как прекращение дипломатических отношений должен развеять опасение собратьев.



Ну и позволить заработать очки среди турецкой улицы, поскольку происходящее в Секторе Газа и южном Ливане не может оставить равнодушным не только единоверцев, но и всех испытывающих сострадание людскому горю.



Для россиян события в зоне СВО оказываются в центре внимания, а для исламского мира военные преступления Израиля и массовые жертвы гражданских вызывают шок.



Вдобавок, сейчас все страны мира формируют стартовые условия для выстраивания взаимоотношений с новой администрацией США. Вполне возможно, что разрыв отношений с Израилем - это то, что послужит разменной монетой в переговорах с Трампом.



Вновь избранный американский президент вернется к вопросу об обещанных Турции поставках самолетов и для более весомого торга дипломатические отношения с Израилем могут оказаться на чаше весов.



- У двух стран фактически уже не было дипотношений с октября прошлого года, - напоминает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- Тогда Израиль отозвал своих дипломатов из Анкары, протестуя против того, что Эрдоган назвал ХАМАС освободительным движением. В ответ Турция сделал то же самое. Так что в данном случае имела место лишь констатация факта.



"СП": По-вашему, это демонстративный жест? Кому Эрдоган что пытается доказать? Почему не делал этого раньше?



- Делал и раньше. Сравнивал Нетаньяху с Гитлером и тому подобное. Вообще с приходом к власти Эрдогана потепление отношений Тель-Авива и Анкары, наметившееся в 90-е, практически сошло на нет. В 2018 дипотношения достигли крайне низкого уровня - из-за переноса администрацией Трампа посольства США в Иерусалим из Тель-Авива. До этого был еще эпизод с флотилией свободы в 2010 году.



Впрочем, потом маятник качнулся в другую сторону. Весной 2022 года визитами обменялись президент Израиля Герцог и глава турецкого МИД Чавушоглу. А Чавушоглу ведь считался одним из ястребов в политике в отношении еврейского государства и не посещал его с момента назначения на должность в 2009 году. Ну, а потом было 7 октября 2023 года - со всеми последствиями.



Эрдоган сейчас еще заявил в том же интервью журналистам на борту самолета, возвращавшего его с климатического саммита ООН COP29 в Баку, что Турция играет ведущую роль в мире в расследовании военных преступлений Израиля в Газе. И это действительно так.



"СП": А что дальше? Ждать ли разрыва торговых отношений, перекрытия поставок нефти Израилю? Или отсутствие дипломатических отношений бизнесу не помеха?



- Некоторое время назад Турция рассчитывала на то, что через ее территорию пойдет израильский газ в Европу. Тогда бы эта страна стала Средиземноморским хабом для газа из Израиля. Как стала им для русского газа на его пути в южно-европейские государства. Транзит израильского газа позволил бы Анкаре диверсифицировать источники углеводородного сырья.



Сегодня Эрдоган заявил: "Турция прекратила торговлю и связи с Израилем, в этом вопросе поставлена точка. Мы до конца будем поддерживать Палестину в ее справедливой борьбе".



"СП": Что вообще связывает Турцию с Израилем? Торговля оружием? Чем-то еще? "Дружба" против Ирана?



- После начала операции в Газе Анкара инициировала письмо в ООН с просьбой о введении оружейного эмбарго против Израиля. Письмо это, кстати, подписали Россия и Китай. Так что об официальной торговле оружием сейчас речи не идет.



Хотя еще недавно у Анкары были мысли о том, чтобы получать израильские F-16, если США перестанут их поставлять в Турцию. Но сейчас это неактуально, поскольку в июне этого года Турция и США заключили сделку на поставку американских истребителей F-16 модификации Block-70 и комплектов для модернизации самолетов. А в августе уже истребители получила.



Что касается Ирана, то понятно, что обе страны не желают усиления Тегерана на Ближнем Востоке. Но события последнего года однозначно повернули Анкару в сторону Ирана в конфликте с Израилем, о чем свидетельствовала реакция на убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании 31 июля этого года во время его визита в Тегеран. И на последовавшие иранские удары возмездия по Израилю.



"СП": Эрдоган заявил, что пока рано делать выводы о будущих шагах Дональда Трампа по Израилю, при этом Анкара ожидает от Вашингтона "разумных действий". Каких? Связан ли демарш Анкары с итогами американских выборов?



- Однозначно. Тут дело не только в переносе американского посольства в Иерусалим шестилетней давности.



Турция изначально плохо отнеслась к Авраамовым соглашениям 2020 года, которые означали установление дипотношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Впрочем, при администрации Байдена к соглашениям присоединился еще и Судан, курс на сближение с исламскими странами еврейского государства продолжился.



Но после беспрецедентного варварства Израиля в Газе Бахрейн в ноябре прошлого года своего посла из Израиля отозвал. В апреле 2024 года приостановили дипотношения с Израилем ОАЭ.



Добавим, что и Иордания вывела своего посла из Тель-Авива год назад. А ведь король Хуссейн в 1994 году сделал Хашимитское государство третьим после Египта и Марокко, которое установило с Израилем дипотношения.



Рабат, кстати, потом прерывал отношения с Израилем и восстановил их именно благодаря Авраамовым соглашениям. А в ответ в июле 2023 года Тель-Авив признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Поэтому Марокко снова разрывать с Израилем не торопится.



В общем, то, что администрация Трампа делала для нормализации отношений исламских стран с Израилем, после осени прошлого года стало рушиться. И Анкара совсем не хочет, чтобы Трамп снова взялся за нормализацию за счет уменьшения турецкого влияния.



"СП": Турецко-израильские отношения уже переживали кризис. После инцидента с флотилией свободы Турция отозвала посла и почти 10 лет между странами особо не было контактов, Израиль же искал таковые с противниками Турции - Грецией и Кипром, назло Анкаре участвовал в разведке спорных газовых месторождений. Как отношения будут меняться в обозримом будущем?



- Маятник турецко-израильских отношений постоянно качается. Так было после упомянутого вами инцидента с турецким судном "Мави Марвара" в 2010 году, потом в 2018 после переноса американского посольства. Как я уже говорил выше, у стран есть объективные экономические предпосылки для сотрудничества. Но в современном мире внешняя политика однозначно доминирует над внешней экономикой. И здесь исключений нет.



После начала Израилем операций в Газе и Ливане и особенно после того количества военных преступлений, которыми они сопровождались - о скором восстановлении отношений с Турцией пока говорить не приходится. Как поменяются отношения в дальнейшем, качнется ли маятник в другую сторону (и если да, то когда) - покажет время. Восток - дело тонкое, кинжал ради определенной выгоды можно будет снова спрятать за спину.