Бриджит Макрон (жена) решила переделать собор Парижской Богоматери. Квазиморда

01:46 17.11.2024

Дело в фаллосе. Захарова объяснила отказ папы римского посетить Нотр-Дам

По словам представителя МИД РФ, первая леди Франции собралась "украсить" собор таким образом

15 Ноября 2024

Отказ папы римского Франциска посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации вызван недовольством по поводу планов супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон насчет внешнего вида здания. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.



"Причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эммануэля - госпожи Брижит - вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.



Дипломат отметила, что неприятие понтифика вызвали "фаллообразные озабоченности" Брижит Макрон и французской элиты вообще.



15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел пожар. В результате обрушились шпиль и части кровли, а также было повреждено внутреннее убранство. В соборе идет реставрация. Макрон сообщил, что он откроется 8 декабря.



,