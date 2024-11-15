 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.11.2024
02:00  Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот? - Айнур Курманов
01:59  Неизвестное ранее заболевание взрывает мозги жителям Канады
01:55  Юго-Восточная Азия в одной витрине. Доля брендов из Китая заметно выросла на рынке России
01:50  Бесовская сущность Зеленского и неизбежный провал "ПЦУ", - Т.Сильвергельм
01:46  Бриджит Макрон (жена) решила переделать собор Парижской Богоматери. Квазиморда
01:44  Эрдоган готовится к схватке с Трампом на Ближнем Востоке. Как понимать разрыв Турцией дипотношений с Израилем? - СП
01:03  Отставки силовиков на Украине. Теперь уже не слухи и не вбросы

00:51  У беглого предателя экс-премьера России Касьянова хотят конфисковать московскую квартирку (цена вопроса - 700 лям рублей)
00:47  Европейская интеграция рассорила страны ГУАМ
00:42  Атамбаевцы от Атамбаева недалеко падают, - Канат Кожоев
00:41  Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley
00:39  Зачем Германии новый канцлер? Коммерческий "проект Украина" закрывается за ненадобностью, - Валерий Мацевич
00:38  Даже издали стадо не похоже на стаю… - Андрей Школьников
00:36  Двойное гражданство должно играть в пользу России - Р.Ищенко
00:30  Штатам готовят опричнину, - Александр Яковенко
00:27  Битва за Купянск: "Русские устроили артиллерийскую дискотеку" - ВСУшники бегут из Заосколья, - СП
00:07  Президент Мирзиеев назначил 9 сенаторов Узбекистана
Суббота, 16.11.2024
18:43  Последняя гастроль Артиста. В России таджикского мигранта обвинили в шпионаже в пользу Украины
16:58  Глава Абхазии пообещал покинуть пост с освобождением здания парламента
16:32  Под антиолигархическими лозунгами в Абхазии устроили антироссийский переворот, - Айнур Курманов
14:44  Борис Межуев: "После медового месяца будет жестко. Трамп нацелился на развал БРИКС"
14:43  Насилие и рабство. Как положить конец ранним бракам в странах Центральной Азии?
14:24  Ливанская родня заставит Трампа сбалансировать ближневосточную политику США
14:13  Кудайберди Кожобеков вновь назначен ректором Ошского государственного университета
14:00  Вспомнить все. Трамп выкатил против либеральных медиа США иски за клевету на $10 млрд
13:44  Туалетная бумага очень мягкая. Казахстанка показала прелести жизни в Америке, - orda.kz
13:22  Скончалась популярная советская актриса и секс-символ эпохи Светлана Светличная
11:36  Мировое господство не роскошь, а базовый инстинкт. По ходу - надо Европу спасать, - Иван Охлобыстин
11:34  Христианский сионизм: оксюморон? Нет, реальность, которая определяет политику Америки! - В.Катасонов
11:17  Трамп выбрал новым пресс-секретарем Белого дома очаровательную блонди Кэролайн Левитт
11:15  Российское общество радикально изменилось после начала СВО
11:12  Президент Абхазии провел совещание с силовиками
11:06  Погиб в бою российский генерал комбриг 5-й ОМСБр ВС РФ Герой России Павел Клименко
11:05  Как создавался и менялся тенге: некоторые факты о национальной валюте Казахстана
11:00  Бишкек. Задержан по 196-й статье лидер политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков
10:57  Собрали два миллиарда и затихли. Чем на самом деле занимался фонд Перизат Кайрат? - orda.kz
10:56  Как Таджикистану сохранить уникальное природное наследие, - Сайфиддин Караев
10:50  ВС РФ расширяют зону контроля на севере Купянска
10:37  Учить японский трудно первые 25 лет.., - Владислав Дунаев
10:32  Церковь Англии не справилась с имперскими задачами, - Милена Фаустова
10:25  Возрождение Центральной Азии: Интеграция ради процветания, - Абдылда Мусаев
10:13  К.Скоркин издал новую монографию "История ВЧК-ГПУ-ОГПУ 1917-1924"
08:30  Абхазия довосстала до президента, - Къ
02:42  Особенности мандариновой революции в Абхазии: штурм парламента начали с антироссийских лозунгов, затем подняли триколор
02:31  Зачем Германии новый канцлер? - Валерий Мацевич
02:20  Назначенцы избранного президента США шокировали Америку, - НГ
01:23  Уроки "Хезболлы": как не попасться на крючок "мирных переговоров", - Ахмад Хаж Али
01:19  Нетаньяху объявил войну "Моссаду" - израильская разведка заигралась в политику
00:55  Military Watch Magazine: Россия подписала первую экспортную сделку по Су-57
00:51  В Узбекистане родителям запретили бить детей
00:50  Коренные новозеландцы требуют прекратить их дискриминацию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бриджит Макрон (жена) решила переделать собор Парижской Богоматери. Квазиморда
01:46 17.11.2024

Дело в фаллосе. Захарова объяснила отказ папы римского посетить Нотр-Дам
По словам представителя МИД РФ, первая леди Франции собралась "украсить" собор таким образом
15 Ноября 2024
Отказ папы римского Франциска посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации вызван недовольством по поводу планов супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон насчет внешнего вида здания. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эммануэля - госпожи Брижит - вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что неприятие понтифика вызвали "фаллообразные озабоченности" Брижит Макрон и французской элиты вообще.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел пожар. В результате обрушились шпиль и части кровли, а также было повреждено внутреннее убранство. В соборе идет реставрация. Макрон сообщил, что он откроется 8 декабря.

,

Источник - trud.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731797160


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  