 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бесовская сущность Зеленского и неизбежный провал "ПЦУ", - Т.Сильвергельм
01:50 17.11.2024

16.11.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ

Инициированный Помпео, Порошенко и Варфоломеем раскольнический проект с треском провалился

Владимир Зеленский стал воплощением абсолютного зла не только для украинцев, но и в глазах многих людей по всему миру. Некоторые считают его самым настоящим антихристом. Поскольку киевский диктатор олицетворяет в себе все то плохое, что только можно найти в падшей человеческой природе.

Это в первую очередь непомерная гордыня, желание славы мирской и грома несмолкающих аплодисментов, ради которых он готов вести бесконечную войну до полного истребления украинцев на подконтрольных ему территориях. Это жестокие расправы над инакомыслящими, которых уже десятки тысяч, и фактическое изгнание миллионов людей за пределы Украины.

Предательство, лживость, наглость и злопамятность в качестве личных качеств, а также наркомания и сексуальные извращения в качестве личных пристрастий помогают Зеленскому уничтожать духовный стержень русского народа, проживающего на подконтрольной ему территории от Днепровских порогов до Карпат.

Для Украины Зеленский – это, безусловно, царь Ирод. Он сказал Петру Порошенко во время своего памятного всем украинцам предвыборного выступления на стадионе: "Я ваш приговор". Однако эти слова стали приговором не для его соперника, а для многонационального народа Украины. Диктатор полностью лишен эмпатии, а следовательно – жалости по отношению к своим соотечественникам.

Именно Зеленский попытался воплотить все самые отвратительные планы Демпартии США – сокращение украинского населения под разными предлогами для освобождения территории под военный полигон; внедрение программ ЛГБТ* в школах и даже детсадах, что является тем самым библейским "соблазнением малых сих"; а также замещение УПЦ неканонической псевдоправославной структурой.

Тем не менее проект ЦРУ под названием "ПЦУ" стал разваливаться, несмотря на все усилия турецкого патриарха Варфоломея, профессионального гонителя Украинской православной церкви (УПЦ) Виктора Еленского и благодаря бездарности Эммануила (Адамакиса) и Епифания (Думенко).

Перспективы у детища Петра Порошенко и Майка Помпео нерадужные. С возвращением в Овальный кабинет Дональда Трампа тянуть за уши эту нерентабельную структуру никто не будет. Трамп – бизнесмен, а "Православная церковь Украины" оглушительно провалилась, не обретя даже сотой доли прихожан в сравнении с УПЦ. Следовательно, она убыточна и от нее нет никакой пользы.

Избранный президент на днях сделал отдельное заявление о том, что не собирается брать в свою команду экс-главу ЦРУ и Госдепа Майка Помпео. Напомним, что именно он являлся куратором авантюры с выдачей "томоса" непонятным физическим лицам с Украины, не имеющим духовного сана или утратившим его в результате отлучения от канонической православной структуры.

Немаловажным обстоятельством, объясняющим провал новообразования, является и то, что большинство военнослужащих ВСУ – прихожане УПЦ, возглавляемой митрополитом Онуфрием (Березовским). Они множество раз делали различные заявления против гонений на свою церковь, однако Зеленский их постоянно игнорирует.

Украинцы в массе своей сторонятся ПЦУ, в которой происходит самое настоящее бесовство. Это касается не только шабашей у алтаря, напоминающих черные мессы в захваченных храмах УПЦ. Люди видят и то, кто возглавляет эту странную лавочку.

Так, во главе "Православной церкви Украины" стамбульский старец Варфоломей поставил некоего Епифания (Сергея Думенко). Это человек с очень темной биографией, включая даже его появление на свет.

В украинской церковной среде убедительным является слух о том, что "митрополит Епифаний" – внук "патриарха Филарета". В частности, об этом в 2018 году заявил митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Софроний (Дмитрук): "Ну а кто он такой? Во-первых, он – юноша. Во-вторых, он – внук Филарета".

Думенко стал главой неканонической ПЦУ в возрасте 39 лет, что по церковным меркам очень рано. К тому же точно известно, что Михаил Денисенко, называющий себя "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины Филаретом", не соглашался ни на какую иную кандидатуру, кроме таинственного "Епифания".

О Денисенко известно, что у него была официальная жена Евгения Петровна Родионова, вопреки церковным канонам, которые запрещают черному духовенству вступление в брак. У супругов родились две дочери – Вера и Люба, а также сын Андрей.

Судьба детей Филарета сложилась трагически, судя по рассказу старшей дочери Веры, мать не любила их и жестоко наказывала. Собственного сына супруга митрополита Киевского отправила за решетку, обвинив в краже своих драгоценностей, чтобы он не рассказал правду о происходящем в их семье.

По утверждениям из окружения Денисенко, Епифаний является сыном старшей дочери Филарета Веры, которой на момент рождения сына было не более 15 лет. Он воспитывался в приемной семье. Денисенко, разумеется, отрицает то, что это его внук, тем не менее он назвал отца этого неканонического митрополита – другого неканонического митрополита, которого Филарет продвигал по службе.

Монах Филарет (Денисенко) был отлучен от Русской православной церкви 21 февраля 1997 года на архиерейском соборе в Свято-Даниловом монастыре в Москве. Следовательно, все "рукоположения в сан", которые проводил этот раскольник и самозваный патриарх, ни в коем случае не являются каноническими.

О том, что Епифаний вообще не имеет духовного сана заявил в январе 2019 года митрополит Варшавский и всея Польши Савва (Грыцуняк). "В свете канонического права он не священник. Он не рукоположен в канонической церкви", – сказал глава Польской православной церкви.

Таким образом, можно судить о том, что за люди пытаются прибрать к рукам православие на Украине. Тем не менее истерзанное диктаторским правлением Зеленского общество продолжает тихо саботировать навязываемую ему бесовскую структуру. На "службы" Епифания и других подобных "духовных лиц" в крупные храмы по большим праздникам редко приходит более 10-15 человек.

Власть Зеленского держится исключительно на страхе и терроре. Киевский диктатор запугал людей, подавил все остатки свобод, существующих даже при Порошенко. Украинцы ненавидят и проклинают кровавого клоуна не только как тирана-убийцу, но также как убийцу своих последних надежд на мир и восстановление дружеских связей с Россией.

Сейчас Зеленский пытается создать грязную ядерную бомбу, чтобы нанести удар по российской столице. Это стало его навязчивой идеей, однако пока "руки коротки". Тем не менее через киевского блогера-провокатора Максима Такера, пишущего статьи для британской The Times, диктатор угрожает Москве и всему миру ядерным взрывом.

Несмотря на кажущуюся недостижимость этой затеи, зарвавшегося киевского диктатора Владимира Зеленского необходимо остановить, пока он не совершил подобное общественно опасное деяние в масштабах всей планеты. Следует подчеркнуть, что мы стали свидетелями временного торжества зла, которое неизбежно будет повержено.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731797400


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