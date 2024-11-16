Юго-Восточная Азия в одной витрине. Доля брендов из Китая заметно выросла на рынке России

01:55 17.11.2024

Ритейлеры, работающие в основном в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, пытаются занять на российском рынке ниши, освободившиеся после ухода из РФ международных сетей. С начала 2024 года на долю азиатских компаний пришлось более половины всех новых брендов в стране. Потребители пока скептично относятся к качеству товаров таких производителей, но покупают их из-за относительно доступной стоимости.



По итогам января-октября 2024 года на российский потребительский рынок вышло 20 международных брендов, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. При этом за весь прошлый год в стране появилось 22 новых марки преимущественно из ЕС и Турции.



В этом году заметная часть ритейлеров-дебютантов из Китая и Южной Кореи.



Их доля в структуре иностранных игроков год к году увеличилась на 50 процентных пунктов, до 55%, или до 11 сетей, например, HEA, Balabala, Baasploa, Ellasay, отмечают в CORE.XP. Для сравнения: за десять месяцев 2023 года в РФ появился только один такой бренд - южнокорейский продавец одежды и обуви inni. По подсчетам консалтинговой компании IBC Real Estate, из всех новых азиатских марок, появившихся на российском рынке с начала этого года, на fashion-сегмент пришлось 69%, остальные специализируются на продажах техники и электроники.



Бренды, основанные в Евросоюзе, также продолжают выходить на российский рынок, но их темпы ниже, чем у азиатских марок. В январе-октябре 2024 года на их долю пришлось 25% от общего числа новинок, что на 9 п. п. выше год к году, отмечают в CORE.XP. Речь идет, в частности, о сетях Parpa и Rinascimento (Италия), Bimba y Lola (Испания).



Ставка на бренды из Турции, которую делали владельцы российских торгцентров еще более двух лет назад, пока не оправдалась. Доля новых марок из этой страны в РФ по итогам января-октября 2024 года сократилась на 48 п. п., до 10%. За это время свои магазины в России открыли всего две турецкие сети - Chakra и Mai Collection. Доля созданных в странах СНГ брендов, вышедших на российский рынок, также год к году уменьшилась на 6 п. п., до 4%. Впрочем, игроки из этих государств традиционно слабо представлены на розничном рынке РФ.



Бренды из Юго-Восточной Азии активизировались, так как после ухода в 2022 году международных сетей получили возможность открывать свои магазины в самых удачных локациях, поясняет управляющий партнер Blackstone Алексей Сигал.



Вышедшие на рынок РФ азиатские ритейлеры предлагают более доступные по цене товары, что соответствует запросам покупателей в условиях экономической неопределенности, добавляет директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.



В российском ритейле новых марок становится меньше

Однако значительная часть целевой аудитории покинувших российский рынок крупнейших ритейлеров уже успела переориентироваться на новые российские бренды, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Сейчас потребители готовы покупать товары новых международных брендов только при условии высокого качества и гибкой ценовой политики, считает эксперт. Так, по подсчетам вице-президента Союза торгцентров Наталии Кермедчиевой, 39% опрошенных организацией потребителей предвзято относятся к китайской одежде, считая ее недостаточно качественной.



Тем не менее азиатским брендам удалось успешно вписаться в сегмент бытовой техники и электроники, отмечает управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов.



Более того, добавляет Наталия Кермедчиева, китайскую продукцию в этой категории покупатели предпочитают российской. Такой тренд сохранится на ближайшие годы. На 2024–2025 годы заявлен выход в РФ как минимум пяти новых азиатских брендов, говорит Екатерина Ногай. В основном это будут бренды fashion-сегмента, а также производители техники и электроники.



София Мешкова

Газета "Коммерсантъ" №212 от 16.11.2024, стр. 1