Неизвестное ранее заболевание взрывает мозги жителям Канады

01:59 17.11.2024

Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт призвала Федеральное агентство здравоохранения Канады изучить распространяющуюся в регионе новую болезнь мозга, сообщает Zakon.kz.

По информации National Post, новое заболевание распространяется в Нью-Брансуике и Новой Шотландии.



"Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни", – подчеркнула она.

Согласно данным издания, число пострадавших от болезни оценивается в несколько сотен. Известно, что она запускает нейродегенеративные синдромы у людей. Также сообщается о таких симптомах, как тревожность, проблемы со сном, боль в конечностях и проблемы с балансом, стук зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации.



Как уточняется, многие из пострадавших моложе 45 лет.



Ранее сообщалось, какие болезни могут исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи в Казахстане.



16 ноября 2024

Елена Беляева