Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот? - Айнур Курманов

02:00 17.11.2024

Майдан в Абхазии. Бунт против олигархов или антироссийский переворот?

Айнур Курманов. 16.11.2024

К сожалению, как мы и предполагали, массовые протесты, организованные радикальными оппозиционными движениями при поддержке извне и уже под лозунгами борьбы с олигархией, вновь повторились уже в виде беспорядков у стен парламента Абхазии. Главной целью нынешних выступлений стало свержение действующего президента Аслана Бжании.



Предлогом к выходу на митинг у стен здания парламента стала снова попытка принятия депутатами инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиционеры аргументировали свою позицию рисками, связанными с массовым строительством жилья российскими компаниями. Они опасаются резкого роста цен на недвижимость, что якобы поставит под угрозу существование местного малого и среднего бизнеса, и, что более важно, угрожает традиционному укладу жизни в Абхазии.



К сожалению, как мы и предполагали, массовые протесты, организованные радикальными оппозиционными движениями при поддержке...

Более того, радикалами выдвигалась и чисто националистическая повестка. Так, по их мнению, массовый приток российских туристов и инвесторов может привести к изменению демографической ситуации и утрате национальной самобытности. Но в этот день таких деятелей задвинули назад и на вооружение была принята чисто антиолигархическая риторика.



Представители оппозиционных движений целенаправленно взяли на свою новую акцию российские флаги, чтобы подчеркнуть, что они якобы вовсе не против России, а выступают за недопущение объединения российских и абхазских олигархов с целью порабощения народа. Это ухищрение призвано продемонстрировать, что протестующие вроде бы лояльно относятся к Москве, но не желают реализации крупных строительных проектов.



Несмотря на то, что парламентарии отказались в пятницу рассматривать инвестиционное соглашение, оппозиционные организации не только не призвали своих сторонников разойтись, но потребовали принятия специального решения об отказе предложений со стороны Москвы в целом. На этом примере еще раз стала очевидной именно антироссийская направленность всей этой акции.



Более того, в последующим протест перерос в открытое противостояние, когда толпа снесла забор и захватила здание парламента. После этого оппозиция сразу же потребовала ухода с поста президента Аслана Бжании. И тут все поняли, что задачей было осуществление переворота, тогда как само инвестиционное соглашение, как и лозунги "защиты Родины" и "борьбы с олигархами", были лишь ширмой и предлогом.



Захват оппозицией здания парламента и администрации президента – это беспрецедентный акт неповиновения, подчеркивающий глубину политического кризиса. При этом очевидно, что захват произошел не спонтанно, а был тщательно спланированным и организованным действом. Это свидетельствует о наличии у оппозиции сильной организационной структуры и определенной поддержки среди населения и силовиков.



И сначала показалось, что власть дрогнула, так как оппозиция объявила о согласии Бжании уйти в отставку и назначить в качестве и.о. президента вице-президента Гунба. Потом появилось сообщение от председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинба, ключевой фигуры оппозиции, заявившего о просьбе Бжании дать ему "немного времени" для размышлений.



Протестующие в итоге дали ему час, чтобы сложить полномочия. В противном случае они пригрозили выйти к зданию МВД, где сейчас находится глава республики. При этом оппозицией рассматривался и вариант полной отставки всех ключевых фигур, то есть помимо Бжании вице-президента, премьера и спикера парламента.



Но, похоже, действующий президент, взяв паузу, попросту временно переиграл оппозицию. При этом необходимо отметить, что "немного времени" в данном контексте – это не просто пауза для личных размышлений. Скорее всего, это время, было необходимо Бжании для проведения внутриэлитных переговоров, поиска компромисса или даже попытки перегруппировки сил в борьбе за власть. Возможна ситуация, когда первоначальное согласие Бжании было следствием давления или попыткой выиграть время для дальнейшей политической игры.



Внутриполитическая ситуация в Абхазии всегда характеризовалась сложной племенной и клановой структурой, и настоящая борьба может разворачиваться за кулисами, вдали от глаз общественности. И это еще раз показывает, что на самом деле нынешние события – заговор конкурирующих группировок, которые использовали протестные настроения, социальное недовольство и радикальную оппозицию для осуществления дворцового переворота.



И после того как Аслан Бжания провел политические консультации и, скорее всего, позвонил в Москву, получив поддержку, то сразу же сменил тон и тактику действий. Уже поздно вечером президент вышел к своим сторонникам и на видео заявил о том, что он, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб и члены правительства будут работать и дальше и ни о какой отставке речи не идет.



Бжания призвал соотечественников "не поддаваться на провокации" и не верить заявлениям оппозиции о его уходе.



"События сегодняшнего дня в очередной раз поставили нашу республику перед большими проблемами. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем прилагать усилия по ликвидации последствий этих событий", - заявил Бжания.



В последующем оппозиция стала распространять информацию о том, что после этого обращения к согражданам президент республики срочно отбыл в расположение российской военной базы. Но эти сведения оперативно опровергла пресс-служба главы государства, сообщив, что он находится в своем родном селе Тамыш.



Таким образом пятничная попытка сместить нынешнее руководство Абхазии не достигла своего результата, но подвесила нынешнюю власть на краю пропасти. Если Аслан Бжания и его сторонники не предпримут, опираясь на госаппарат, самых решительных действий по купированию протестов и нейтрализации оппозиции, то масштабные беспорядки могут продолжиться и в выходные. Тем более на руку правительству сейчас играет разобщенность лидеров протестных организаций и их борьба друг с другом за первенство в движении.



Отсутствие жесткой политики в отношении радикальных организаций свидетельствуют и о внутренней слабости правящей группы, которая на самом деле постепенно теряет поддержку среди широких слоев общества. Страх применить силу очевидно вызвана боязнью низов, так как в действительности существует недовольство бедностью и реальной коррупцией. Поэтому власти так лояльны к оппозиции и отказываются закручивать гайки.



Со стороны это вообще напоминает показную борьбу нанайских мальчиков, которая может довести до плачевных результатов, так как только раскачивает ситуацию в республике и полностью парализуют не только инвестиционные, но и все другие совместные проекты и программы с Москвой.



Видя же такую нерешительность правительства и президента, вожди протестного движения окрыляются и получают поддержку и ценные указания внутриэлитных группировок для осуществления наступления. В любом случае применение таких методов для свержения существующей власти, да еще и используя антироссийскую риторику в антиолигархической обертке бьет по интересам и позициям России непосредственно и играет на руку Западу и Турции на Кавказе.



Поэтому попытки оппозиции представить себя в качестве неких сторонников Москвы не должно никого обманывать. Таким образом они пытаются оправдаться перед населением, которое против разрыва отношений с Россией, и подстраховаться от возможного применения контрмер.



Ну и нет смысла плодить конспирологические теории о возможной причастности самой Москвы к данным событиям, так как нынешние разборки и усугубление кризиса, ослабляющие Абхазию, которая является важным элементом российской внешней политики в регионе, попросту не нужны Кремлю. Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации, тем более протесты развернулись против российского правительственного соглашения об инвестициях.



В подобной ситуации, если процесс будет выходить из-под контроля, а действующая власть не сможет стабилизировать положение, то потребуется непосредственное вмешательство Москвы в том или ином виде, чтобы остановить внутреннее противостояние и наладить работу государственного аппарата. В любом случае деструктивные элементы должны быть нейтрализованы, так как их могут и используют внешние силы.