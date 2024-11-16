Петр Акопов: Последний патрон: браслет для Ле Пен и запрет "Альтернативы"

03:00 17.11.2024

Последний патрон: браслет для Ле Пен и запрет "Альтернативы"



Петр Акопов



Европа в поиске ответа на победу Трампа: опять звучат громкие заявления о необходимости сплочения, укрепления суверенитета, ну и вообще опять "пора взять свою судьбу в свои руки". Все это очень напыщенно - и совершенно бессмысленно.



И дело даже не в том, что у нынешних континентальных элит, сделавших ставку на интеграцию Европы, нет воли и стратегического мышления для того, чтобы отстаивать ее интересы, и вместо того, чтобы обслуживать чужой геополитический проект (англосаксонский) и углублять конфронтацию с Россией. Да, сами они уже не могут измениться, но теоретически могли бы дать дорогу тем, кто выступает за смену курса, за реальную европейскую "стратегическую автономию". Но и этого они не хотят, причем в попытках остановить ход истории прибегают к уже совсем проигрышным приемам.



Прямо сейчас в двух ведущих европейских странах призывают запретить главную оппозиционную силу - да, просто взять и запретить участвовать в выборах. Чтобы не рисковать тем, что на очередных (или чуть позже) выборах эта сила пришла бы к власти - или не стала настолько сильной, что без нее уже невозможно будет сформировать правительство.



Речь о Франции и Германии: в первой суд хочет лишить Марин Ле Пен права выдвигать свою кандидатуру, а во второй депутаты бундестага просят коллег начать процедуру запрета "Альтернативы для Германии" - второй по популярности партии в стране. Все максимально демократично, как и полагается в эпоху постмодерна.

Ле Пен и ее соратников по партии обвиняют в растрате трех миллионов евро - не сейчас, а в период с 2004-го по 2016 год, когда они в качестве депутатов Европарламента нанимали себе помощников, которые получали зарплату из бюджета общеевропейского парламента. А работали в основном на партию "Национальный фронт" - и теперь за это Ле Пен грозит пять лет тюрьмы. Нет, она не будет проводить их в камере - три года условно, а два с электронным браслетом, но право выдвигаться на президентских выборах 2027 года она потеряет. А это будут ее четвертые выборы - и шансы выиграть их у нее действительно высоки.



Дело о "нецелевом использовании" тянется уже восемь лет, но именно сейчас оно близится к финалу, поэтому и появились требования прокуратуры. И самое удивительное в них то, что от суда просят вынести приговор по особой процедуре "предварительного исполнения", то есть так, чтобы запрет избираться в течение пяти лет вступил в силу немедленно, не дожидаясь результатов обжалования приговора. Все шито белыми нитками: на рассмотрение апелляций могут уйти многие годы, а президентские выборы во Франции через 2,5 года - надо торопиться.

Сейчас сложно предсказать, вынесет ли французский суд столь откровенно политический приговор: пока что это больше похоже на часть кампании запугивания Ле Пен. Однако если через несколько месяцев ей в самом деле на пять лет запретят участвовать в выборах, это не остановит ее партию на пути к власти. На выборах 2027-го от партии будет выдвинут ее нынешний лидер Жордан Барделла - ему будет всего 31 год, но ограничений по возрасту для президента республики уже давно нет. Приход к власти "Национального объединения" изменит Францию и Европу - и ускорит процесс смены партийной системы в Германии.



В которой сейчас партии готовятся к внеочередным выборам в бундестаг, а по их итогам произойдет смена правящей коалиции и канцлера. Новый канцлер Мерц возьмет к себе в младшие партнеры СДПГ нынешнего канцлера Шольца - потому что только у этих двух (ранее считавшихся "народными") партий, вместе хватит голосов для формирования большинства: в лучшие времена каждая из них создавала коалицию под себя. Главной оппозицией новому правительству станет "Альтернатива для Германии" - у нее точно будет крупнейшая фракция.



Если, конечно, она вообще попадет в бундестаг - потому что на днях депутаты парламента обратились к коллегам с призывом начать процедуру запрета АдГ. Мол, иначе наша либеральная демократия окажется под угрозой, как заявил один из авторов обращения, депутат от ХДС. Петицию подписали 112 депутатов (из 733) - в основном представители Партии зеленых, ХДС и левых. Официально будущая правящая партия - ХДС - не поддерживает эту инициативу, поэтому шансов даже на ее начало (то есть голосование большинства депутатов бундестага за обращение в Конституционный суд) нет. Но пробный камень брошен.



В Германии давно уже звучат требования запретить АдГ - и в трех восточногерманских землях ее отделения уже признаны экстремистскими, что позволяет вести за ними слежку. Но столь откровенной атаки на партию еще не было, причем со стороны партий, теряющих голоса избирателей ("зеленые" и левые). Признать неконституционной и запретить партию, которую поддерживает каждый пятый немец (а на пике популярности и каждый четвертый), - это откровенный перебор. Причем подобный запрет стал бы самоубийственным не только для немецкой партийной системы, но и ускорил бы кризис всей политической модели ФРГ. АдГ уже просто невозможно запретить без серьезнейших последствий для всей германской политики - запрещенная партия возродится под новым названием и станет еще более популярной. Уже понятно, что при всей разнице немецкой и французской политических систем АдГ идет по пути "Национального фронта", то есть от положения главной оппозиционной силы к позиции самой популярной партии страны.

Этот процесс можно пытаться притормозить, но нельзя остановить. А попытки запрета, то есть использование откровенно антидемократических методов, лишь ускорят рост популярности антиэлитных сил. И сократят их путь к власти.

16.11.2024