Авария на тепломагистрали в Усть-Каменогорске: более 15 тысяч жителей остались без тепла

07:55 17.11.2024

Авария на тепломагистрали в Усть-Каменогорске: более 15 тысяч жителей остались без тепла

17 ноября 2024

Римма Каратаева



Порыв на тепломагистрали номер 10 в Усть-Каменогорске произошел вечером 16 ноября, сообщает Orda.kz.



Авария произошла возле строящегося торгового центра по проспекту Сатпаева в микрорайоне КШТ. Более 15 тысяч абонентов района новостроек остались без тепла и горячей воды.



На месте работали специалисты АО "Шығыс жылу", прибыли сотрудники областного и городского акиматов.



"Проблема заключалась в том, что труба, по которой подается тепло, в так называемом предизолированном исполнении, то есть в пластиковой оболочке. Именно это затрудняло поиски. Но теперь место аварии локализовано и начато восстановление системы",

заверили горожан.

Представители власти ночью обещали, что авария будет устранена в кратчайшие сроки.



"После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена. Мы благодарим жителей за понимание и просим сохранять спокойствие, ситуация находится на контроле местных исполнительных органов",

сказал заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.

В акимате также сообщили, что создали комиссию, которая определит причины аварии, а ситуацию лично под свой контроль взял аким ВКО Ермек Кошербаев.



На утро 17 ноября жители микрорайона продолжают жаловаться в соцсетях, что тепло и горячую воду в квартиры до сих пор не подали.