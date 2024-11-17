Елена Караева: Россия лишит иноагентов главного

08:46 17.11.2024

17.11.2024



В Госдуму внесен законопроект, который закрывает эпоху, когда можно было безнаказанно поливать грязью Россию, при этом зарабатывая в нашей стране и на нашей стране бешеные деньги. Тело в широтах, о которых нам знать не хочется, но душа - точнее, банковские счета, разумеется, - где же еще, как не в "немытой России". И вот этой синекуре наступает конец.

То, что самозаписавшиеся в стан наших идеологических противников продолжали пользоваться всеми отечественными бенефициями, получая гонорары, потиражные, авторские и так далее, не слишком сильно удивляет. Изобретатели "новой искренности" не забыли создать и код нового лицемерия. И вот сейчас этой свистопляске приближается финал. Нет, никто не будет ни конфисковывать, ни экспроприировать. В юридическом поле создадут механизм, предполагающий, что денежные средства от творческой и любой другой деятельности депонируются на банковском счете.



Доступ к ним ограничен - в частности, статусом иноагента. Когда статус снимут - деньги полностью ваши. А пока статус сохраняется, то они тоже ваши, но пользоваться ими невозможно. В ситуации прямой враждебности Россия нашла чрезвычайно щадящий выход для ее ненавистников. Более того, выход подкреплен юридически. А не как на коллективном Западе, когда конфискуется, замораживается и отключается все - лишь по подозрению, что в этом всем наличествует "российский след".



Разумеется, законопроект не мог не вызвать общественную дискуссию. Прежде всего потому, что, как выяснилось, можно одновременно поливать Россию почем зря - и получать в России совершенно бешеные (если сравнивать со средними доходами) деньги. И, самое главное, этого факта ничуть не стесняться. Потому что тут они пишут, поют, творят, а тут - заворачивают рыбу. В категориях нового лицемерия подобное поведение никто из их заединщиков не назовет социальной шизофренией - наоборот, еще поддержат и подбодрят. А что не подбодрить, раз ресурсы финансовые иноагентские считались практически неисчерпаемыми? Ресурсные творческие персонажи в той среде всегда привлекают менее обеспеченную клаку.



Ненавидя Россию, иноагенты (сейчас в реестре начитывается чуть менее пятисот человек) скупали тут недвижимость премиального класса в самых фешенебельных местах. Что, конечно, обнуляет заявления "Россия - тюрьма, и все в ней ужасно". Ведь столь долговременные вложения совершаются лишь при абсолютной уверенности в благополучии страны. Часть списка приобретений просочилась в публичное поле. И многие, несомненно, воскликнули: "Чтоб я так жил!", когда выражали удивление метражом и местоположением.



Сотни "квадратов" выхоленного и ухоженного жилья (не сами же иноагенты бегали с тряпками и швабрами, гоняясь за пылинками и пятнами), купленного точно не в ипотеку. Беспроцентный кредит им косвенно оплатили те, кто выкладывал чаще всего сэкономленные рубли, тратя их на иноагентские книги, билеты на иноагентское кино или в театр на иноагентский спектакль. Отъехав из России и проклиная страну, народ, власть, политику - все абсолютно, из западного (и очень унылого) далека, где о прежних (русских) гонорарах, окладах, отчислениях, бенефициях и общем материальном благополучии можно только мечтать, клеветники и ненавистники думали, что они смогут сохранить прежний уровень потребления. Как и заработки российские, которые уровень этот обеспечивали. Промашка вышла. Еще одна. И довольно серьезная.



Парламентарии намерены не только перекрыть гонорарный краник, но и ограничить возможности перевода средств, полученных от продаж упомянутой премиальной недвижимости. И снова - без заморозки и конфискаций. Просто деньги останутся в стране. Логично юридически и, что не менее важно, морально оправданно. Деньги заработаны в стране. Недвижимость куплена в стране. Деньги от ее продажи тоже останутся в стране. А недовольные этим поворотом законотворческой деятельности могут написать жалобу хоть самой фон дер Ляйен.



Отъезжанты, разумеется, вряд ли ожидали такой перемены их финансовой участи. Там, куда они релоцировались, об успехе и обильном денежном дожде им рекомендовалось забыть. И снизить гонорарные аппетиты. Как и стереть из памяти доходы из шестизначных цифр. Запасаясь всеми ВНЖ и даже паспортами иностранными, корча из себя "жертву политических преследований" и "принципиального противника власти", в одном эти персонажи должны быть всегда уверены: статус сомнительных русских им там, куда они сбежали, выдан навсегда. Как тавро - смыть, снять, избавиться от него невозможно.



В нашей истории были, разумеется, трагические ситуации, когда Россия теряла лучших по собственной воле, высылая или выдавливая выдающиеся таланты в эмиграцию. Но тогдашние гении, действительно пострадавшие, действительно лишенные на Родине возможности и работы, и заработка, практически никогда не устраивали сеансы публичного охаивания страны, где родились, получили образование и где к ним пришла первая слава. В изгнании они по России тосковали, мечтали о возвращении, коллекционировали все, что с Родиной связано. И, что парадоксально, они не нуждались в финансовой поддержке страны, из которой уехали. Их денежное благополучие было стопроцентно устроенным. Они не торговали "недвигой", не сдавали жилплощадь, не тянули гонорары и авторские.



Тогдашние, несмотря на невероятную конкуренцию, сумели - благодаря таланту и настоящему русскому трудолюбию, которое им всем было свойственно, - жить той жизнью, которая для них все равно оказалась не слишком счастливой. Иначе бы они не возвращались, не целовали ли бы сценический театральный русский пол. В прямом и переносном смысле слова. Тогдашних, сохранных морально и артистически, Россия приняла. И перед ними повинилась.

Нынешних отъехавших, добровольно лишивших себя всех связей с Родиной, Россия уже забыла. Введя в будущем в действие закон об ограничении возможностей иноагентов финансово колобродить за ее счет, Россия окончательно вычеркнет их. И не из памяти - это слишком жирно. Она их просто вычеркнет. Навсегда.