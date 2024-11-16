Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось, - Кирилл Стрельников

08:50 17.11.2024

Блеф века: обмануть Россию во второй раз не удалось



Кирилл Стрельников



В минувший четверг министр обороны США Ллойд Остин представил в конгрессе доклад об обновленной стратегии использования Соединенными Штатами ядерного оружия, который должен был стать финальным звеном хитрой многоходовки, направленной на лишение России своего самого мощного аргумента, но в итоге стал официальным предсмертным шепотом Байдена.



Коллективный Запад с глубокой ностальгией вспоминает о временах так называемой разрядки, когда им удалось одурачить тогдашнее руководство СССР красивыми словами о мире во всем мире, горах жвачки и людях-братьях, которые теперь будут вместо войн ходить с песнями по кругу, держась за руки. В итоге за несколько тысяч контейнеров с "ножками Буша" мы добровольно потеряли половину своего ядерного арсенала и взвалили на себя кучу ограничений, а Запад радостно получил роспуск организации Варшавского договора, развязанные руки по проекту ПРО и значительный перевес в ядерных носителях и боеголовках, что в итоге привело к стратегическому расширению и приближению НАТО вплотную к нашим границам.



Но прошло время, и новая Россия под руководством президента Путина не только наверстала потерянное в области сил ядерного сдерживания, но и оставила геополитических противников далеко позади. Несмотря на это, однозначные предупреждения по поводу красных линий для Запада в рамках конфликта на Украине, которые опираются на наши ядерные возможности, вызвали в западных медиа целый шквал насмешек и уверений всяческих говорящих голов в том, что все это "последний отчаянный блеф Путина", о который можно вытереть ноги.



Нашему руководству всегда было наплевать, что пишут в западных СМИ, и, как показала жизнь, наши сообщения до нужных адресатов дошли. Об этом, в частности, проговорился на недавнем саммите НАТО в Праге глава военного комитета НАТО Роб Бауер, который на голубом глазу заявил, что "если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже находились на Украине и вышвырнули их оттуда".

Когда же 25 сентября сего года Владимир Путин на заседании Совбеза России обнародовал изменения в ядерной доктрине России, согласно которым Москва теперь может задействовать "ядерную опцию" при возникновении острого кризиса в отношениях с Западом, а также в ситуации вокруг конфликта на Украине, смешки и язвительные шуточки сменились ажиотажным спросом на частные противорадиационные бункеры в США и по всей Европе.



После двухнедельной паузы, заполненной невнятной борьбой за кулисами и сдавленными криками: "Это ты виноват!" и "Нет, ты!", на сцену выкарабкался Джо Байден и заявил, что "США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР о сокращении ядерных вооружений без предварительных условий".



Причина внезапного миролюбия Вашингтона, скорее всего, находится в содержании недавних докладов от нескольких авторитетных мозговых центров - Центра по стратегическим и интернациональным исследованиям (CSIS), Bulletin of atomic scientists, Института ВМС США и других, которые детально описали безрадостную (для Запада) картину в области паритета между НАТО и Россией в области ядерных вооружений.



Согласно выводам экспертов, чисто в количественном отношении паритет по ядерным боеголовкам между Россией и НАТО пока сохраняется: 5759 штук у НАТО против 5889 у России. Однако Запад сильно удручают возможности и характеристики наших ядерных сил, догнать которые, скорее всего, им не удастся уже никогда.

Например, баллистическая ракета "Минитмен-3", являющаяся основой ядерной триады США, основана на технологиях 70-х годов прошлого века и имеет всего одну боеголовку. Правда, в начале ноября США провели тестовый пуск "Минитмена" с тремя макетами боеголовок, но первые результаты испытаний будут объявлены лишь через год. Дальность полета ракеты - 9600 километров.



Россия, в свою очередь, полным ходом ведет замену основной МБР "Воевода" (в западной классификации - "Сатана") на МБР "Сармат", которая способна нести 14 (!) боеголовок, каждая из которых имеет защиту от ПРО и движется по своей управляемой траектории, то есть гарантированно сбить их все невозможно. Одна такая ракета может превратить в жидкое стекло штат Техас, из-за чего ее на Западе назвали "Сатана в квадрате". Дальность полета ракеты - 15 000 километров.

Примерно та же картина наблюдается и по другим семействам традиционных ядерных вооружений США на фоне того, что общий процент современных средств ядерного сдерживания России уже достиг 94 процентов.



Что же касается "нетрадиционных" ядерных средств России, то авторы докладов буквально срываются на крик, потому что здесь речь идет уже не о форе, а о совершенно слепой для Запада зоне, в которой на головы противника с неба раскаленным метеоритом падает гиперзвуковой "Авангард", а на орбите вокруг Земли годами кружит хищный "Буревестник" с ядерным сердцем. По утверждениям западных экспертов, у нас ускоренным ходом разрабатывается еще сразу несколько линеек "экзотического" ядерного оружия с названиями "Градиент" и "Анчар", потенциальные возможности которых строго засекречены. Это косвенно подтвердил 7 ноября рамках пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин, который между делом сообщил, что у России есть новые разработки в сфере ядерных вооружений, но "об этом пока преждевременно говорить".



У Запада просто нет методов против ядерных сил России - и именно поэтому Байден призвал Россию срочно разоружаться. Глава МИД России Сергей Лавров заявил прямо: "Слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного оружия без предварительных условий - обман".



Блеф Байдена не сработал, и Остин в своем докладе вместо новости о том, что Россию удалось опять развести, грустно написал: "Соединенные Штаты будут соблюдать основные положения договора о СНВ - пока и Россия продолжает поступать так же".

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что в любом случае "Россия продолжит совершенствование ядерных сил сдерживания", хотя ввязываться в гонку вооружений не намерена. Одновременно с этим пришла информация, что продления договора СНВ-3 не будет.

Как сказал в "Джентльменах удачи" один из персонажей, "я говорил тебе, что с лестницы спущу? Ну вот и не обижайся".