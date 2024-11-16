Казахстанский Kaspi решил не участвовать в процессе приватизации Humо в Узбекистане

08:58 17.11.2024

Компания из Казахстана Kaspi приняла решение не продолжать участие в процессе приватизации платежной системы Humо в Узбекистане.

16.11.24



Технологическая компания из Казахстана Kaspi.kz решила не участвовать в торгах по покупке 100% государственной доли в Национальном межбанковском процессинговом центре, который является оператором платежной системы Humo в Узбекистане.



В августе компания подала необязывающее письмо о заинтересованности в Агентство по управлению госактивами, выразив заинтересованность в приватизации Humo.



"На данный момент мы решили не продолжать участие в этом процессе. Экономика Узбекистана быстро развивается, а правительство страны реализует привлекательную программу реформ… Мы продолжим искать возможности для участия в захватывающей цифровой трансформации Узбекистана", - говорится в сообщении.



Отметим, что при размещении объявления о начале приватизации Humo Госактив допустил ошибку в разных языковых версиях. В объявлениях на узбекском и русском языках крайний срок подачи заявлений о выражении интереса со стороны потенциальных претендентов был установлен до 18:00 по местному времени 22 августа, на английском языке - до 18:00 30 августа.



В пресс-службе АУГА объяснили это технической ошибкой и исправили на 22 августа.



О Humo

Национальная платежная система Humo была создана в сентябре 2018 года. Тогда отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платежной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платежной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.



Система Humo появилась после крупного программного сбоя у единственного на тот момент процессингового центра Uzcard, который является частной структурой.



Глава Humo Шухрат Курбанов объяснял, что цель децентрализации платежной системы - не дать никому монополизировать рынок, а, напротив, дать возможность банкам становиться самостоятельными.



Уставной капитал компании составляет 155,4 млрд сумов. На данный момент выпущено более 27 миллионов карт Humo, установлено свыше 210 тысяч терминалов и более 6400 банкоматов.



Постановлением президента от 30 ноября госдоля в Humo перешла в Госактив. В ответ на предположения о возможной продаже в пресс-службе агентства "Газете.uz" утверждали, что передача Humo не связана с приватизацией. Нахождение межбанковского процессингового центра на балансе Центробанка приводило к конфликту интересов, заявляли тогда в Госактиве.



Однако постановлением президента от 19 апреля платежная система была включена в перечень из 247 компаний, где государственные доли или пакеты акций должны быть выставлены на публичные торги.



В июле Госактив Узбекистана объявил о начале приема заявок на покупку государственной платежной системы Humo. Госдолю продадут путем "публичного приглашения к переговорам".