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Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана
11:54 17.11.2024

Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана; объемы поставок в Турцию могут составить до 2 млрд кубометров в год. Об этом 12 ноября со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара сообщило издание Media.az.

"Туркменский газ, который поступал в Азербайджан, может через азербайджанскую территорию попасть в Турцию", - сказал Байрактар.

Поставки могут проходить по той же инфраструктуре, по которой азербайджанский газ поступает в Турцию через Грузию.

"Объемы такого транзита могут быть не такими высокими. Но главное, что есть возможность его осуществления через Азербайджан. Туркменский газ идет в Азербайджан свопом через Иран, и подобным образом он может идти и в Турцию", - добавил министр. По его словам, объем туркменского газа в Турцию может составить не более 1,5–2 млрд кубометров в год.

Байрактар отметил, что азербайджанская сторона осведомлена о планах по транзиту туркменского газа в Турцию, поскольку "без обсуждения с Азербайджаном их реализация невозможна".

Источник - Хроника Туркменистана
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