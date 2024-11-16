Лица и контуры новой стратегии США, - Андрей Ильницкий

13:15 17.11.2024 для России угрозы и вызовы, исходящие в перспективе от республиканцев, – весьма значительны

Андрей Ильницкий



При Президенте Владимире Путине мы как страна, общество и государство, доросли до того, что нам почти все равно, кто побеждает в Америке. И это хорошо, ибо потеря политической независимости – это когда судьба страны зависит от результатов выборов в другом государстве. В 90-е годы прошлого столетия и в первой половине 2000-х так и было.



Теперь, слава Богу, не так.



Тем не менее значение итогов выборов в США невозможно переоценить. Порассуждаем о них в персональном контексте.



Мир – через силу.



Политика давления и ультиматумов



C белозубой улыбкой на лице



В свой прошлый президентский срок Дональд Трамп, по мнению экспертов и журналистов, пересек много ярко-красных линий[1]. Конечно, многие из них касаются России. В далеком 2016 году в своей предвыборной риторике Трамп неоднократно объявлял о планах "поладить" с Россией. Позже 45-й, юбилейный, Президент США заявлял, что рассмотрит вопрос признания Крыма частью России. Все помнят, чем закончились подобные заявления: расследованиями "связей с Москвой".



За первую трамповскую пятилетку лидеры двух держав, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились шесть раз. И первая встреча двух президентов в Хельсинки 16 июля 2018 года вызвала широкий резонанс в США. Американские политики жестко раскритиковали Трампа, обвинив его в "предательстве", а результаты самой встречи они назвали унизительными для США[2].



При этом в ту пятилетку США продолжали сочинять санкции и пытались вытеснить Россию с энергетических рынков, используя при этом в том числе рычаг под названием "Европа".



Поэтому ожидать, что победа Дональда Трампа на выборах сродни в перспективе ослабления санкционного режима в отношении России – наивно. Это не в интересах лиц, групп влияния и корпораций, которые привели к власти Трампа и Джей Ди Вэнса к власти сегодня.



Напомним, среди ключевых доноров кампании Трампа числятся крупнейшие производители ВПК, такие как Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики), Northtrop Grumman (аэронавтика, оборонные системы, разведывательные системы, космические системы), Raytheon (производство радаров, систем связи, другой электроники военного назначения; техническое и программное обеспечение для сбора и анализа разведывательной информации, кибербезопасности, навигации и метеорологии; спутники), а также авиаконцерны, транспортные и нефтегазовые корпорации. В команде его вице-президента Ди Вэнса – основные лоббисты Кремниевой долине в Вашингтоне, Пентагоне и разведсообществе. А еще и космический Илон Маск, словом, все те, кто заинтересован в сохранении силового и экономического доминирования США в мире[3].



Таким образом за командой Трамп-Вэнс стоит военно-промышленное лобби, для которых война – это бизнес. Поэтому проект "Третья мировая война" вряд ли "ляжет на полку" и тем более отменится. Хотя путь к многополярному миру, основанный на здравом смысле, – вполне может быть вероятнее и короче.



Главной фикс-идеей Трампа и его команды является ослабление Китая, подрыв лидерских амбиций и устранение его как конкурента. Россия – объективное препятствие и угроза при решении этой задачи. Вести гибридную войну на два фронта США могут не потянуть – а еще и Северная Корея с Ираном, да кризис с израильской войной на Ближнем Востоке. Звучат мнения, что Соединенные Штаты Америки могут сменить приоритеты по Украине и, перегрузив ответственность за ход вещей там - на Европу, сконцентрироваться на реальных внутренних MAGA-проблемах и системном внешнем вызове - Китае[4].



Именно КНР видится республиканцам в качестве системного вызова и основной угрозой их экономическому доминированию США в мире. Легко спрогнозировать, что принципиальный пункт переговоров для США по Украине - неучастие России в китайской антиамериканской коалиции, точно так как наш принципиальный пункт переговоров с США - неучастие Украины в НАТО и демилитаризация ее.



Сложный расклад.



По отношению США к России не должно быть иллюзий и завышенных ожиданий от прихода Трампа. Напомним – как еще 2023 году, выступая на митинге своих сторонников в Tехасе, Трамп отверг утверждения "какого-то идиота", что он был "мягок с Россией", напомнив, что именно он одобрил поставки Киеву противотанковых комплексов Javelin. "Я дал им (украинцам) сотни и сотни "джавелинов" (противотанковые ракетные комплексы Javeline) тогда, как (предыдущий президент США Барак) Обама посылал им подушки…"[5].



Еще летом 2024 года Майк Помпео (экс-директор ЦРУ и глава Госдепа при Трампе) озвучивал контуры "мирного плана Трампа" по Украине. Если коротко: снять все ограничения с накачки оружием Украины, чтобы Россия немедленно согласилась на мир. Условия мира такие:



• Украина в НАТО



• Крым демилитаризован



• ЛБС остается как есть, но США и союзники никогда не признают изменения границ, как было с Прибалтикой времен СССР, и будут ждать нового 1991 года.



• Украина восстанавливается за счет замороженных российских средств (по сути - репарации)[6].



За эти "радости" нам небольшие санкционные плюшки – в основном ослабление персональных санкций по элите.



То есть это принцип "двойного ультиматума", где РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ, а УКРАИНА не может проиграть!



Это было летом 2024 года. А сразу после 5 ноября через американские СМИ начали вбрасывать контуры предложений по завершению войны на Украине, которые исходят из окружения Трампа. Они примерно таковы:



· Остановка войны на текущей линии фронта с созданием некоей разделительной демилитаризованной зоной.



· Фактические признание перехода под контроль РФ текущих контролируемых территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (без Херсона, Запорожья и западного Донбасса) без юридического признания их принадлежности России.



· Отсрочка вступления Украины в НАТО на 20 лет (что, правда не помешает США продолжат накачивать Украину оружием, чтобы сдержать возможное российское нападение).



· Продолжение вооружения Украины после остановки боевых действий.



В целом, условия эти выгодны США и Украине. Они позволят выиграть время, получить передышку для перевооружения и возобновления войны в любой удобный момент, с еще более активным вовлечением в нее НАТО[7].



В стратегии Трамп намерен перекладывать больше ответственности на европейцев, понуждая и стимулируя их дополнительную вовлеченность в украинский конфликт. Позиция его команды примерно такова – "мы можем проводить обучение и оказывать иную поддержку, но орудийные стволы будут европейскими... Мы не станем отправлять американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И не будем за это платить. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы".



Это предложение в сущностной основе перекликается с комментариями избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. В интервью, которое он дал в сентябре прозвучало предположение, что окончательное соглашение между Украиной и Россией может войти демилитаризованная зона, "сильно укрепленная, чтобы русские не вторглись снова". С другой стороны, продолжил Вэнс, Россия сохранит захваченные земли и получит уверения в нейтралитете Украины[8].



А человек Илона Маска, звезда его соцсети "Х" (бывший "Твиттер") Марио Навфаль вообще заявил, что согласно Плану Трампа "европейские войска будут управлять буферной зоной между Россией и Украиной". Кстати, это сообщение прокомментировал и сам гуру Маск: "Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло"[9].



Для этого Вашингтон будет поддерживать курс на милитаризацию Европы, поскольку это соответствует интересам американского ВПК, а также позволит и дальше углублять противоречия между Россией и ЕС, решая европейцев возможностей для экономического развития и укрепления геополитической субъектности.



Вот так Дональд Трамп, с улыбкой на лице и сжатыми кулаками за спиной, входит в роль 47-го Президента США. Играть роли ему не впервой: недаром он был дважды номинирован на премию "Эмми" за комично сыгранные роли самого себя в телесериалах и художественных фильмах.



Команда Трампа – кто они и что они



Несколько штрихов о некоторых персонах новой республиканской конфигурации власти в США – так как Питер Тиль и Эрик Шмидт, Илон Маск и Такер Карлсон определяют новое лицо политики США. В понимании, что это за люди и заключен ответ на вопрос: куда и кто поведет США при трамповской администрации.



Приходящую команду, судя по анонсированным назначениям, условно можно разделить на две группы – "люди реванша/опричники Трампа" и люди "длинной воли" - но и те, и другие вполне подходят под определение "MAGA-имперцы Америки". В отличие от "тусклых", а иногда и анекдотичных демократов-байденистов – люди Трампа – сплошь яркие личности. Сработаются ли они в сплоченную единой MAGA-миссией команду – увидим.



Сразу подчеркнем. С нашей точки зрения, ТРАМП – это ТРАМПлин во власть для новых имперцев, олицетворяемых вице-президентом Вэнсом.



И все же вначале именно о самом Дональде Трампе – 47-м Президенте США.



Несомненно, это яркая личность и большой, действительно исторического масштаба, американский политик.



По стилю он – РR-президент. Стоит только вспомнить его первую президентскую гонку и кепки дальнобойщиков, пестреющие по всей стране.



Каждая его победная предвыборная кампания – это попытка выигрышно выделиться в числе остальных кандидатов, всегда звучит почти негативная оценка функционирующей власти. В итоге его имидж эдакого лидера-радикала, который может своими усилиями достичь быстрых результатов, прибегая к самым эффективным средствам (помните обещание завершить СВО за одну ночь?).



И в 2024 году характерной чертой избирательной кампании Трампа стало систематическое констатирование им собственной приближенности к гражданам. Он часто подчеркивал, что испытывает те же самые трудности, что и рядовые граждане.



Огромный плюс Трампа – умение медийно ярко и оперативно реагировать на любой выпад против себя. Как она себя повел во время и после первого покушения – просто красавец! А вспомните его реакцию на слова Джо Байдена в адрес трамповских избирателей, что они "мусор". В ответ – масштабная кампания под лозунгом "Trump on a garbage truck", и фраза Байдена становится вирусной, при этом понизив рейтинг своего автора. Изображения, где Трамп едет на мусоровозе, нашла широкий отклик среди его целевой аудитории, которая восприняла это как символ солидарности с "простыми американцами".



Трамп обладает удивительным даром стремиться к власти, не спрашивая себя: "Зачем, с какой целью и чего добиваться?". Победа и власть как статус –это цель и страсть всей его жизни.



А еще кампания 2024 года – это конечно реванш за предыдущие унижения и поражения. Маск и Равасмами – помогут ему осушить "вашингтонское болото". Тем не менее - можно предположить, что Трамп до выборов в роли кандидата и Трамп после выборов в роли президента – это будут два разных Трампа.



По характеру принятия решений Трампом его экс-советник Роберт О'Брайен говорит, что тот будет вести политику непредсказуемости, когда "русские не будут знать, что мы собираемся делать. Но при этом мы будем с ними доброжелательно разговаривать… Ну ведь и в самом деле - гораздо легче слушать, когда кто-то говорит спокойно, как друг, не читает нотаций, просто говорит: не делай этого, потому что, если ты это сделаешь, начнется война", - пояснил он[10].



Да, Трамп на момент инаугурации в возрасте 78 лет будет старейшим в истории США президентом.



Однако именно при нем Deep State запускает проект схода с американского политического Олимпа геронтократии. При демократах предполагалось сделать это эволюционно изнутри.



Новая команда республиканцев, собирающаяся вокруг Трампа и его вице-президента скорее всего будет радикально сметать "стариков" (но не по взрасту). И привычные в течение десятилетий институты, в том числе разного рода лоббистские группы и мозговые центры, под лозунгом "старикам тут не место" будут сметены с политической арены. Отныне они – сами себе мозговые центры.



Этот приходящий "политический молодняк" (опять же, отнюдь не всегда –речь о возрасте) достаточно амбициозный, рисковый и агрессивный, "новички" стремятся "прогнуть" мир под себя.



И первый среди них – будущий вице-президент Джей Ди Вэнс. Источник - завтра

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