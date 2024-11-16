2 с половиной поучения Камалы Харрис. Победа реальности над виртуалом, - Татьяна Воеводина

13:19 17.11.2024

Камала Харрис провалилась на выборах с не вызывающим сомнения счетом. Хотя все ожидали, что выберут именно ее. Рейтинговые агентства говорили, что счет был 50 на 50. Голливуд и всякие там певцы-артисты и прочие кумиры и опиньон лидеры неистово топили за Камалу, значит, она вроде как должна была победить, но – увы. Теперь политическая телега развернулась и многие аналитики, гадатели-судьбы предсказатели намекают на то, что они так и думали и вообще Трамп должен был победить. А Камалу, по обычаю, через месяц забудут: ну, была какая-то, а нам-то что за дело?



Я не о том, было бы лучше или хуже, победи, в самом деле, Камала. По мне – "оба хуже", как, по преданию, когда-то ответил Сталин на вопрос, какой уклон хуже: правый или левый. Однако из провала Камалы следует извлечь по меньшей мере два поучения. Или даже два с половиной. Не Камале надо извлечь – всем нам.



Поучение первое. Ничего нельзя предсказать. Кстати, провалилась Камала вскоре после Международного дня гадания на кофейной гуще, который отмечается 1 ноября.



Историю, большую и малую, творит равнодействующая мириад мелких воль бессчетного множества людей, маленьких людей и людей покрупнее масштабом. Иногда эта равнодействующая зависит от подлинных пустяков, которые никто не может ни уловить, ни отцедить. И никаких "объективных законов истории", "закономерностей общественной жизни" - нет. Вообще нет. Потому что закон (в физике или химии) – это зависимость, которая действует всегда, когда присутствуют установленные законом условия. Если же они действуют иногда, может быть, как придется – то это не закон, а болтовня. Аналитики, предсказатели, преподаватели обществоведческих дисциплин будут энергично возражать: как же так нет? Разумеется, есть! Вы просто невежественны и их не знаете! Понять аналитиков и преподавателей можно: они, наряду с астрологами и гадателями на картах Таро этим делом кормятся. И пускай себе кормятся: клиентура у них не переводится. А мы меж тем обсудим



Поучение второе. Реальность – есть.



В последнее время у все большего числа людей складывается впечатление, что никакой реальности больше нет, а есть только то, что формовщики общественного сознания выдают за реальность. В начале ХХ века говорили, что "материя исчезла" (впоследствии взрывы атомных бомб показали, что не совсем она исчезла). А век спустя порой кажется, что исчезла сама реальность, поскольку современный человек, особенно житель мегаполиса, прилежный читатель интернета и увлеченный телезритель, к реальности непосредственного доступа не имеет, а пробавляется ее отражениями.



Закономерно, что в наши дни главными людьми стали рекламщики, пиарщики, политтехнологи, политические пропагандисты и имидж мейкеры. Именно они творят то, что заменило собой грубую физическую реальность. Американские политтехнологи хвастают, что способны провести на любую должность кого угодно, хоть дохлую крысу, созав ее должный имидж. В доказательство приводятся смешные истории, как на какие-то провинциальные должности избирались собачки и, кажется, попугаи. Главное – правильная раскрутка – учат нас профессиональные манипуляторы сознанием.



Однако опыт Камалы показал неожиданное: народ при всей своей замороченности, внушаемости и подверженности манипуляциям все-таки сохраняет толику здравого рассудка и так-сяк пробивается к реальности реальной. Мне думается, что эта толика здравого смысла коренится в присущем народу инстинкте выживания и самосохранения. Да, бывают случаи, когда этот инстинкт сбоит и народ дружно и радостно идет на бойню вслед за козлом-провокатором. Так было, например, на Украине при избрании Зеленского. Но случается такое не всегда и не повсеместно. Да, пушкинская характеристика общественного сознания:



Бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна,

Для истины глуха и равнодушна,

А баснями питается она, -



совершенно правильна. Но не универсальна. Что и подтверждает мою мысль об отсутствии твердых закономерностей в общественной жизни.



Как ни старались пиарщики, как ни скалила свои красивые зубы симпатичная и моложавая Камала Харрис, как ни лаяли-мяукали квадроберы, как ни продвигали половые извращения всей мощью тотальной пропаганды – ничего не вышло: большинство это отвергло. Отвергнув ту, которая все это собою воплощала.



Когда-то я написала заметку о Камале Харрис, назвав ее амбассадором упадка; я и сейчас не отрекаюсь от этой мысли. Ее провал (правильнее сказать: провал тех сил, которые она собой воплощает) говорит о сопротивлении упадку. Между прочим, о сопротивлении упадку говорит и успех правых сил в Европе, но это предмет отдельного разговора.



Горделивые политтехнологи утверждают, что способны провести во власть кого угодно: достаточно, чтоб на кандидате костюмчик сидел и он бодро светил лицом. Оказалось: не достаточно: надо что-то говорить и предлагать. (Впрочем, библейскому Моисею косноязычие не помешало сделать большую политическую карьеру, но там было божественное вмешательство). В любом случае, провал Камалы – это победа реальности над виртуалом. Это не значит, что в другом случае не может произойти противоположного, но сейчас произошло именно это.



Есть еще и поучение третье (может быть, второе с половиной). При всей глубоко въевшейся в американское сознание политкорректности, которая не дозволяет сомневаться в неограниченных способностях женщин, многие, возможно, большинство, не видят женщину во главе государства. Да, бывали великие царицы, но на высших постах народный здравый смысл все-таки предпочитает мужчину. А ведь в Америке даже в частном порядке ничего такого и выговорить нельзя. Мой муж однажды в Нью-Йорке, сидя в кафе в приятелем – американцем русского происхождения начал по-русски говорить что-то непочтительное об умственных способностях женщин. Тот его немедленно прервал: тут такие высказывания запрещены, услышат – донесут, греха не оберешься – так он это объяснил.



При всем при том Камала провалилась. Доказав тем самым по преимуществу то, что в общественной жизни ничего предвидеть нельзя.