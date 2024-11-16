Событие недели в СВО: заход на Купянск

13:54 17.11.2024

Евгений Норин



СВО



Купянское направление довольно долго оставалось глухим и относительно спокойным участком фронта. В 2022 году, когда российские войска выходили из Харьковской области, установившиеся позиции восточнее реки Оскол не менялись много месяцев. Город Купянск, расположенный по обеим берегам реки, остался в оперативном тылу ВСУ.



