|Событие недели в СВО: заход на Купянск
13:54 17.11.2024
Евгений Норин
СВО
Купянское направление довольно долго оставалось глухим и относительно спокойным участком фронта. В 2022 году, когда российские войска выходили из Харьковской области, установившиеся позиции восточнее реки Оскол не менялись много месяцев. Город Купянск, расположенный по обеим берегам реки, остался в оперативном тылу ВСУ.
Однако в 2024 русские сумели серьезно улучшить свои позиции. Во-первых, удалось воткнуть в оборонительные линии противника очень тонкое "шило" южнее Купянска. Украинский плацдарм перед Осколом был разделен надвое. Восточная часть города оказалась под частичным контролем ВС РФ – примерно 25 км по фронту и 17 км в глубину.
Прорыв южнее Купянска шел долго, медленно и на очень узком участке ЛБС, но это дало свои плоды. Русская армия вышла к Осколу. Ни срезать вклинение, ни хотя бы остановить наступление противник не смог. Однако и севернее города фронт не стоял на месте. В последние дни лета 2024 года русские взяли многострадальное село Синьковка всего в 4 км к северо-востоку от Купянска. Бои за сам город стали вопросом времени, но в течение осени еще продолжалось мучительное противостояние за контроль над окрестностями села. Несколько дней назад линия фронта проходила южнее маленькой речки Гнилица.
В ночь на 14 ноября русские провели дерзкую операцию. По данным украинских источников, бронегруппа из двух МТЛБ, одной БМП и танка проскочила на юг вдоль ж/д путей в промышленную зону Купянска. По дороге "мотолыги" были подбиты, но десант спешился и занял оборону. К штурмовой группе направили подкрепление, в результате чего "службовцы" не смогли просто разбить десант, и русские закрепились на окраине города.
Что произошло? Судя по сведениям с мест, ВС РФ поймали неприятеля на ротации. При этом с резервами у ВСУ во всем секторе все плохо (что было видно уже по прорыву южнее Купянска, когда вытянутый к Осколу "палец" российских войск оказалось просто нечем контратаковать). Хаосом на позициях неприятеля наше командование воспользовалось успешно, после чего началось расширение прорыва. Причем на сей раз мы одним махом проехали сразу 4-6 км и удержали достигнутое.
На данный момент русские зацепились за постройки сахарного завода в Купянске и стараются расширить зону контроля. В общем, тактический успех можно смело назвать блестящим уже сейчас.
Закидывать противника шапками, разумеется, не стоит, шапка вообще не лучший боеприпас. Во-первых, бои идут в классической для бывшего СССР большой промзоне. Противника удалось удивить, но это вовсе не означает, что сейчас украинские войска просто разбегутся и что таким же образом "на банзай" удастся взять всю восточную часть Купянска. Быстрый прорыв в Волчанск, для сравнения, не привел к легкому падению города.
Однако уже можно уверенно говорить, что штурмовики добились быстрого и серьезного успеха. В условиях, когда резервов у ВСУ в этом секторе мало или вообще нет, любой такой прорыв – это проблема для неприятельского командования. Совсем без резервов оставить гарнизон не получится, но очень вероятно, изымать их придется с других участков того же фронта. Прорыв в застройку Купянска на севере украинского плацдарма может парадоксальным образом обернуться более быстрым продвижением наших войск, например, в его южной части, вдоль Оскола, к поселку Ковшаровка. Либо вообще вражескому командованию придется снимать дополнительные батальоны с какого-то другого участка фронта.
В целом в контексте всей СВО ситуация под Купянском – это постепенное развертывание проблем, о которых говорилось еще много месяцев назад. Украинские войска несут потери, фронт истончается, им приходится все чаще латать дыры, из-за этого (кто б мог подумать) начинают расти потери, что чревато появлением новых слабых звеньев во фронте. Проблемы идут по нарастающей, и, как Киев намерен их разрешать, сказать невозможно.
Факт состоит в том, что штурм Купянска начался. Город был потерян в 2022 году, но, возможно, его удастся вернуть теперь.
Ранее, 15 ноября, главным событием дня стало развитие прорыва русских штурмовиков в городскую черту Купянска. ВС РФ удалось расширить зону контроля на севере населенной го пункта.