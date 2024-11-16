Вышел в свет прекрасный путеводитель Дарьи Сиротиной "Мой Узбекистан"

13:55 17.11.2024

Сиротина Дарья: Мой Узбекистан (книга с автографом)



Автор: Сиротина Дарья

Издательство: Ballantine Books

Год издания: 2023

Количество страниц: 360



Перед вами великолепно иллюстрированный путеводитель, захватывающий рассказ об истории и современности, о памятниках, ставших достоянием мировой культуры, природе и удивительных людях, о неповторимой многокрасочности Узбекистана.



Путеводитель предоставляет самую актуальную информацию об отелях, в которых можно остановиться, ресторанах и чайханах, которые стоит посетить, о еде и вине, которые непременно надо попробовать.



Книга поможет легко ориентироваться в многообразии музеев и ремесленных мастерских, дизайнерских магазинов и рынков, рассказывает, как построить маршрут по стране и спланировать время в Самарканде, Бухаре, Хиве или Ташкенте.