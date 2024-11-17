"Кадровая революция" Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!

14:02 17.11.2024 "Глубинное государство" США в панике!



17.11.2024 | Дмитрий МИНИН



Скучать с будущим президентом Америки Дональдом Трампом не придется. Убедившись в том, что никакой волны массовых протестов в связи с его избранием ввиду полного разгрома демократов на выборах, не последует, он приступил к формированию собственной "команды мечты" по управлению страной. И сразу потряс как своих противников, так и сторонников "революционным размахом" намеченных преобразований. Подобной самобытной команды, сплошь состоящей из "мини-Трампов" по духу, во главе Соединенных Штатов, пожалуй, не было очень давно, если она вообще когда-либо была.







Хорошо помня о многочисленных предательствах со стороны сподвижников во время своей предыдущей каденции (2016-2020 гг.) и элементарной неспособности многих из них справляться со своими обязанностями, на этот раз "неистовый Дональд" намерен окружить себя не просто полностью лояльными к себе, но и яркими личностями.



Чего стоит один богатейший на земле ($270 млрд личного состояния), "космический гений" Илон Маск, возглавивший вместе с "безукоризненным менеджером" В. Рамасвами вновь создаваемый орган по эффективности госуправления. Его намерения "перелопатить" чиновничий мир страны и тем самым подорвать основы "глубинного государства" уже повергли его членов в трепет. Напомним, что в полномочия главы Белого дома входит назначение без согласования примерно 50 тыс. федеральных чиновников руководящего звена, каждый из которых также вправе отбирать значительное число собственных подчиненных. А во главе этого механизма передвижений с благословения Трампа будет стоять Маск, воистину "пришелец со звезд" для "офисного планктона". А как иначе охарактеризовать заявленное им стремление сократить федеральные расходы на фантастические 2 трлн. долл.



Ворочающие также триллионами долларов "Большая Фарма" и крупные продовольственные корпорации США в ужасе от фигуры предполагаемого министра здравоохранения Роберта Кеннеди, который всерьез собирается, а в его намерениях сомневаться не приходится, перетрясти национальную медицину и разобраться с доходами производителей лекарств, а заодно и с той "нездоровой" пищей, которую едят американцы. Параллельно он, по санкции Трампа, планирует поставить окончательную точку в деле об убийстве своего дяди президента Джона Кеннеди, добившись обнародования всех документов. Ожидается, что таким образом может быт нанесен немалый репутационный удар по авторитету американских спецслужб.



В Пентагоне многие напряглись от перспективы его возглавления комментатором Fox News Питом Хегсетом, дослужившимся в составе Национальной гвардии лишь до майора. Он также обещал разобраться с чудовищными расходами оборонного ведомства. Но особенно взволнована его намечаемым приходом та часть военного истеблишмента, которая заняла свои посты по разного рода расовым, национальным, гендерным и ЛГБТ* (запрещено в России) квотам, поскольку Хегсет намерен руководствоваться в кадровых вопросах исключительно принципами "меритократии".



Переполох охватил и разведслужбы США (общим числом – 19!) после того, как стало известно, что на пост руководителя Национальной разведки (зонтичная структура, курирующая все разведывательные органы страны) Трамп решил поставить сорокатрехлетнюю конгрессменшу Тулси Габбард (подполковник армейского резерва). Она известна как одна из его наиболее фанатичных последовательниц, готовая "зачищать" всех тех работников этих органов, которые помогали демократам компрометировать будущего президента. Вместе с Робертом Кеннеди внесена в "расстрельные списки" официозного украинского сайта "Миротворец" как "враг" киевского режима и "пророссийский агент", что, разумеется, является плодом дикой фантазии угоревших бандеровцев.



Но наибольшую обескураженность у демократов, да и у части республиканцев, вызвала кандидатура будущего генерального прокурора / министра юстиции (в США – должность совмещенная) сорокадвухлетнего Мэтта Гэтца. Человек из Флориды, "без лести преданный" семейству Трампов и способный в одночасье не только закрыть все уголовные дела против своих покровителей, но и открыть массу новых против Байденов и кого угодно из демократов. Не зря на него моментально открыли травлю демократы по уже традиционным для них обвинениям в "сексуальных домогательствах".



Из всех объявленных назначений некоторым особняком, по мнению экспертов, стоит лишь намечаемый на пост госсекретаря сенатор Марк Рубио, который ранее был соперником Трампа на республиканских праймериз и даже подвергал его достаточно острой критике. В силу этого предполагается, что его кандидатура легче всего пройдет в сенате. При этом забывается, что он первым из серьезных претендентов сошел с дистанции в пользу нынешнего триумфатора и сыграл немалую роль в привлечении на его сторону ранее в массе своей нелояльных к Трампу избирателей латиноамериканского происхождения.



В "кадровой революции" Трампа обращает на себя внимание создание на основных силовых должностях т. н. молодежного крыла (40-50 лет), явно ориентированного не просто на день сегодняшний, но и на решение будущих задач. К этому крылу можно отнести также вице-президента Вэнса и Илона Маска. В связи с этим приходит на ум уже высказывавшееся предположение, что на выборах 2028 года опять будет баллотироваться Дональд Трамп, но только младший, который на деле является его старшим сорокашестилетним сыном.



Под него и выстраивается указанная конфигурация. Именно он предложил отцу в вице-президенты своего близкого друга Вэнса, к кругу которых относится и Маск. Часть руководства Республиканской партии предлагала Дональду Трампу-младшему выставить свою кандидатуру уже на этих президентских выборах, но он расчетливо решил пропустить вперед отца. С учетом того, что последний явно вознамерился оставить свой след в истории, вполне резонно делать это не только делами, но и посредством создания династии. Ведь были же у республиканцев президенты Буш-отец и Буш-сын. В представлении будущего верховного руководителя Соединенных Штатов его семья заслуживает аналогичной преемственности даже в большей степени.



Уводит ли Америку нынешнее тотальное доминирование Трампа во власти от призрака гражданской войны, о которой говорили все последние годы? На какой-то период, возможно, и да. Даже те, кто предсказывали победу республиканцев, не ожидали такого их триумфа. И дело даже не в убедительном преимуществе Трампа по голосам выборщиков (312 против 226) и выигранных обеих палатах конгресса. В целом по стране по сравнению с выборами 2020 г. республиканцы отыграли у демократов 12 млн (!) голосов. Тут уж никакие "мертвые души" или голосование по почте помочь не могли. Какие там бунты и протесты...



Однако было бы наивным полагать, что тем самым "потенциал раскола" исчез из американской жизни. Он лишь спрессовался, отчего его неизбежный выход на поверхность в обозримом будущем может оказаться еще сильнее. Как сообщает печать, в уже начавшейся подготовке демократов к противостоянию с новой администрацией, они намерены сосредоточиться "на судебных разбирательствах и укреплении государственной власти, а не на уличных протестах". В своем стремлении к реваншу, уже проступающем через шок от провала, демократы смогут опираться на ту часть, и немалую, "глубинного государства", которую затронет "кадровая революция" Трампа, а также "обойденных" его вниманием республиканцев. Контуры их сопротивления уже угадываются сейчас. По-прежнему доминируя в национальных СМИ, демократы пытаются внести раздоры между членами команды грядущего главы Белого дома еще на этапе ее формирования. Возбуждается, например, подозрение окружения Трампа по поводу "наполеоновских замашек" Илона Маска и неконтролируемости таких членов формируемого правительства, как Роберт Кеннеди или Марко Рубио. На кандидатов в кабинет вываливаются тонны компромата, которые побуждают насторожиться сенаторов, в том числе республиканских, от которых зависит утверждение министров. Ряд из них, к примеру Мэтта Гетца, Пита Хегсета, а также Тулси Габбард и Роберта Кеннеди, многие члены сената явно намерены торпедировать. По сообщениям, Трамп вроде бы придумал обходной маневр, по которому правительство будет утверждаться в каникулярный период конгресса только им лично. Согласятся ли с такими диктаторскими, по сути, полномочиями президента и уничижением их значимости представители его собственной партии в законодательном органе, остается под вопросом.



В целом в Вашингтоне потихоньку возрождается та самая, отнюдь не мышиная и, похоже, неискоренимая возня, которая и довела Америку до рубежа гражданской войны. Пока он отодвинут, но насколько далеко, будет зависеть от успешности действий Трампа, да и всей его команды на своих постах, что, конечно, не гарантированно. Если он сможет действительно побороть "глубинное государство" Америки и побудить ее трудиться, как "встарь", что отчасти отдает научной фантастикой, то горизонт ее упадка может и растянуться. Однако сомневаться в подобной перспективе вынуждают некоторые уже провозглашенные Трампом принципы во внешней политике. "Крестовый поход" против Китая, одностороннее впряжение в радикальную повозку Нетаньяху на Ближнем Востоке и невнятная позиция по украинскому урегулированию, позволяющая Зеленскому и дальше издеваться над своим народом, едва ли будут способствовать тому, чтобы "Америка вновь сделалась великой". Источник - Фонд стратегической культуры

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