XVI сессия Верховного Совета: первые непростые шаги Таджикистана к независимости

14:06 17.11.2024 Почему та историческая сессия прошла во дворце "Арбоб", и какие решения она приняла?



31 год назад, 16 ноября 1992 года, в разгар гражданского противостояния, во Дворце "Арбоб" в Ленинабадской (ныне Согдийской) области состоялась 16-я (XVI) сессия Верховного Совета Таджикистана.



Давайте вспомним, какую роль она сыграла в жизни таджикистанцев.







Независимость: подарок судьбы



В конце 1980-х годов в СССР начались политические процессы, которые были связаны с начавшейся демократизацией советского общества. В советских республиках под давлением национально-демократических сил начался процесс объявления "государственных суверенитетов". Таджикская ССР не стала исключением.



24 августа 1990 года на второй сессии Верховного Совета была принята Декларация "О суверенитете Таджикской ССР". Но этот суверенитет декларировался еще в составе Советского Союза. Несмотря на это, Декларация была первым документом, предвещавшим путь к реальной независимости Таджикистана.



В ней провозглашалось, что "Таджикская ССР на своей территории самостоятельно решает все политические, экономические, социальные и культурные вопросы, кроме тех вопросов, которые Таджикистан добровольно передает в компетенцию СССР".



Декларация была первым документом для приближения независимости. Например, ее пятая статья наделила Верховный Совет республики полномочиями прекратить действия документов СССР, которые противоречили законным правам Таджикистана.



После неудачной попытки госпереворота ГКЧП (19-21 августа 1991 года) сторонниками консервативных сил КПСС в Москве, в союзных республиках усилились процессы провозглашения национальной независимости.



9 сентября 1991 года на сессии Шурои Оли (Верховного Совета) было принято Постановление и Заявление "О государственной независимости Республики Таджикистан".



"Что дается легко, то можно разрушить в одночасье"



Достижение государственной независимости стало важным историческим событием для таджикского народа.



Однако после официального провозглашения независимости Таджикистана в стране начался период нестабильности. Всего за один год и два месяца из-за непрерывных митингов в республике сменились два законно избранных президента, четыре председателя Верховного Совета и другие высокопоставленные руководители правительства.



По словам журналиста Нурали Давлатова, вооруженные столкновения между различными силами и группировками, убийства и взятие в заложники, разбои и грабежи, террор и покушения на жизни государственных и общественных деятелей превратили политический кризис в кровавое противостояние.



"Как говорится, что дается легко, то можно потерять в одночасье. К сожалению, нам не удалось без потерь воспользоваться плодами независимости. Положение в стране ухудшалось с каждым днем. Ситуация обострилась летом 1992 года, когда в Курган-Тюбинской (ныне Хатлонской) области усилились столкновения между противоборствующими сторонами, приведшие к гибели многих жителей, – рассказывает Нурали Давлатов. – Политическая ситуация обострилась и в столице".



Так, в августе того года прямо на улице Душанбе был расстрелян генеральный прокурор республики Нурулло Хувайдуллоев. Был вынужден уйти с поста премьер-министр Акбар Мирзоев. Под дулом автоматов подписал свою отставку президент страны Рахмон Набиев".



По словам журналиста, ситуация и вовсе вышла из-под контроля властей после неудачной попытки захвата столицы со стороны вооруженных формирований Народного фронта под руководством Сафарали Кенджаева. А после взрыва железной дороги в окрестностях Душанбе столица и восточные районы оказались еще и отрезанными от поставок продуктов питания, других необходимых товаров.



"Таджикистан при вмешательстве внутренних и внешних сил, был втянут в братоубийственную войну, которая нанесла огромный политический, социально-экономический и культурный ущерб общественному и государственному устою, – рассказывает заведующий отделом новейшей истории Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Таджикистана Абдулло Гафуров. – Война затронула все сферы общественно-политической жизни в стране, привела к параличу всех ветвей госвласти, к экономическому и социальному кризису".



Таджикистан оказался на грани гибели. В республике прекратили функционировать конституционные органы. Появились сотни тысяч беженцев. Если бы бессмысленное кровопролитие продолжилось дальше, Таджикистан мог вообще исчезнуть с политической карты мира.



Именно в этот период состоялась 16 сессия Верховного Совета.



Судьбоносные решения во дворце "Арбоб"



В те дни Верховный Совет республики был единственной легитимной структурой власти в стране. Согласно законодательству, после ухода с поста президента Рахмона Набиева должна была состояться сессия Верховного Совета для рассмотрения его заявления. Но в условиях, когда в столице воцарилась обстановка беспредела, бесправия и анархии, проводить сессию было невозможно. И по этой причине было решено провести 16 сессию ВС в Ленинабадской области, где обстановка была сравнительно спокойной.



Депутаты приступили к своей работе 16 ноября 1992 года во дворце "Арбоб".



Рабочая повестка сессии составлялась с учетом важнейших вопросов дня и была направлена, в первую очередь, на прекращение кровопролития и поиск устранения неразберихи в жизни общества и страны.



В первую очередь было принято постановление о форме правления государства. Президентская форма правления была заменена парламентской. Председатель Верховного Совета Таджикистана в условиях временного приостановления президентского правления считался главой государства и правительства.



19 ноября 1992 года сессия рассмотрела вопрос об отзыве Председателя ВС. Заслушав отчет Акбаршо Искандарова о его двухмесячной деятельности, обсудив создавшуюся ситуацию, депутаты приняли Постановление об отзыве Искандарова. В связи с этим необходимо было избрать нового главу государства. Народный депутат А. Мирзоев от имени представителей города Турсунзаде, Гиссарского и Шахринавского районов предложил кандидатуру народного депутата Эмомали Рахмонова.



В результате тайного голосования 186 народных депутатов из 197 проголосовали за Рахмонова. Эмомали Рахмонов в своем выступлении отметил важнейшие направления своей политической деятельности: прекращение вооруженных столкновений, возвращение беженцев, переход к мирной жизни, решение социальных вопросов и восстановление экономики.



Одним из важнейших документов, укрепляющим основу государства, был "Закон о принятии государственной символики Таджикского суверенного государства". Также участники сессии приняли Закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию". В соответствии с этим законом, полномочия президента были возложены на Президиум Верховного Совета и Совет министров.



Тогда же в Конституцию были внесены изменения и дополнения относительно государственных символов – флага и герба.



От беспредела и хаоса к надежде на мирную жизнь



На сессии был принят ряд нормативно-правовых актов – законы "Об амнистии", "О беженцах", поддержка малообеспеченных семей и представление льгот для инвалидов. По мнению историков, прежде всего, именно возвращение беженцев стало ключевым фактором, способствующим миру и спокойствию. Также во время сессии в повестку дня был включен вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов.



Как считает житель Душанбе, историк Асад Бехрузов, одним из главных достижений 16 сессии стало возвращение стабильности в столице Таджикистана – Душанбе.



"В те годы мы, молодые жители столицы, были очевидцами того, как город постепенно охватывает беспредел и хаос. Ни один житель Душанбе в тот период не мог чувствовать себя в безопасности. Грабежи и убийства случались ежедневно. На предприятиях все разворовывалось, власти как таковой не было. Не хватало продуктов, люди голодали. Кто мог, спешно покидал столицу. Их место занимали прибывающие с южных районов беженцы. Не было никакой надежды на то, что вскоре все это закончится", – вспоминает он.



И когда в Худжанде началась 16 сессия Верховного Совета, по словам экспертов, у людей еще не было полной уверенности, что она изменит ситуацию в лучшую сторону.



"Однако, к счастью, тот пессимистический настрой сменился надеждой уже с первых дней работы сессии. И когда 11 декабря в столицу прибыло новое руководство, жители Душанбе поняли, что скоро всему беспределу будет положен конец, – говорит историк Асад Бехрузов. – Да, многие детали шаткого соглашения либо вскоре были нарушены, либо не соблюдались вовсе. И еще 5 долгих лет население страдало от войны. Однако начало было положено".



Начало пути к миру



Как считает Абдулло Гафуров, сессия успешно выполнила свою историческую задачу, определила основные направления развития и поступательного движения таджикского демократического, правового и светского общества в ближайшем будущем.



Впервые в истории таджикского народа, по словам ученого, на 16 сессии Верховного Совета был заложен фундамент дипломатических отношений между независимым государством Таджикистан и мировым сообществом.



"Велика роль 16 сессии Верховного Совета и в создании новых государственных структур. Именно после этой сессии были образованы Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство внешней торговли и ряд других министерств и комитетов. С этой сессией связано также создание Национальной армии и Пограничных войск страны", – отметил историк.



По словам Гафурова, историческое значение сессии заключается в том, что в самое трудное, кризисное для страны и народа время, когда в стране царили хаос и безвластие, ее участники определили судьбу нации, помогли сохранить независимость государства, разработали программу будущих действий, заложили законодательную основу спасения от национальной катастрофы, укрепили политические и правовые основы общества.



"На 16 сессии Верховного Совета общенародные интересы были поставлены выше личных и местнических интересов, – считает Гафуров. – На это была направлена политическая деятельность всех ее участников. Депутаты сессии искали пути примирения сторон и прекращения гражданской войны. В результате мир на многострадальной таджикской земле пусть и с огромным усилием, ценой больших потерь, все же был достигнут". Источник - Азия-Плюс

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