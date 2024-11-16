Дэниел Дрезнер: Кончина американской исключительности

14:07 17.11.2024 Foreign Affairs

США



Кончина американской исключительности

FA: при Трампе влияние США в мире будет снижаться



Во второй срок Трампа американская внешняя политика полностью лишится идеологического измерения, пишет Foreign Affairs. Это, по мнению автора статьи, превратит США в "заурядную великую державу", а "исключительность" Америки останется в прошлом.



Дэниел Дрезнер



Переизбрание Трампа приведет к переосмыслению американской власти и влияния.



Единственное, что не вызывает споров в отношении Дональда Трампа - это как он выиграл свой второй президентский срок. Хотя опросы показывали статистическую ничью и предсказывали долгое и мучительное ожидание результатов голосования, Трампа объявили победителем уже в среду утром. В отличие от 2016 года, он получил большинство голосов избирателей и выборщиков, улучшив свои показатели почти во всех демографических группах. Республиканцы получили убедительное большинство в сенате в 53 мандата и наверняка сохранят контроль над палатой представителей. Остальному миру картина вполне понятна: движение Трампа "Снова сделаем Америку великой" будет определять внешнюю политику США следующие четыре года.



Любому внимательному наблюдателю за первым сроком Трампа должны быть известны его внешнеполитические предпочтения и его понимание внешнеполитического процесса. Но есть три важных различия между внешней политикой Трампа в первый и во второй срок. Прежде всего, Трамп вступит в должность, имея более однородную команду национальной безопасности по сравнению с 2017 годом. Во-вторых, ситуация в мире в 2025 году будет серьезно отличаться от 2017 года. А в-третьих, зарубежные действующие лица будут гораздо лучше понимать Дональда Трампа.



На этот раз Трамп будет увереннее ориентироваться в мировой политике. Другой вопрос - удастся ли ему нагнуть мир и подчинить его своему бренду "Америка прежде всего". Но сегодня можно с уверенностью сказать, что эпоха американской исключительности закончилась. При Трампе американская внешнеполитическая команда уже не будет отстаивать и продвигать давние идеалы США. А это в сочетании с ожидаемой коррупционной практикой во внешней политике сделает Соединенные Штаты очень похожими на весьма заурядную великую державу.



Правила игры



Взгляды Трампа на внешнюю политику были понятны с тех пор, как он стал заниматься политической деятельностью. Он считает, что созданный США либеральный международный порядок со временем начал действовать в ущерб Америке. Чтобы изменить этот дисбаланс, Трамп хочет ограничить входящие экономические потоки, такие как импорт и иммигранты (хотя ему нравятся приходящие в страну прямые иностранные инвестиции). Он хочет, чтобы союзники брали на себя больше ответственности и расходов на собственную оборону. И он считает, что сумеет заключить сделки с автократами, такими как Владимир Путин и северокореец Ким Чен Ын, ослабив напряженность в горячих точках мира и дав США возможность заняться внутренними делами.



В равной мере понятно, какими средствами Трамп предпочитает добиваться желаемого в мировой политике. Бывший и будущий президент твердо верит в методы принуждения, такие как экономические санкции, полагая, что так можно оказывать давление на другие страны. А еще он придерживается "теории безумца", намереваясь угрожать другим государствам огромными увеличениями пошлин или "огнем и яростью". При этом он твердо верит, что такие угрозы заставят их пойти на более существенные уступки. Но в то же время у Трампа чисто деловой подход к внешней политике. В свой первый срок он не раз демонстрировал готовность связывать воедино очень разные вопросы, добиваясь экономических уступок. Например, что касается Китая, Трамп периодически проявлял желание уступать по другим вопросам (репрессии в Гонконге, преследования в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, арест высокопоставленного руководителя китайской технологической компании Huawei) в обмен на улучшение условий двустороннего торгового соглашения.



У Трампа совершенно неоднозначные результаты внешнеполитической деятельности в первый срок. Если посмотреть на изменения условий соглашения о свободной торговле с Южной Кореей или на Североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА (его переименовали, и сейчас оно называется Соглашение США - Мексика - Канада, или USMCA), то станет ясно, что его попытки принуждения дали ничтожные результаты. То же самое можно сказать о его встречах с Ким Чен Ыном. Но можно также сказать, что это вызвано довольно хаотичным характером работы Белого дома при Трампе. Много раз возникало такое впечатление, что Трамп находится в состоянии войны с собственной администрацией, из-за чего его более спокойных и традиционных во взглядах внешнеполитических советников (таких как министр обороны Джим Мэттис и советник по национальной безопасности Г. Макмастер) называли "взрослыми в комнате". Результатом стали многочисленные кадровые перестановки и непостоянство внешнеполитических позиций, что мешало Трампу добиваться поставленных целей.



Во второй срок Трампа такие проблемы вряд ли возникнут. За последние восемь лет он набрал достаточно многочисленную армию последователей, чтобы укомплектовать кадрами единомышленников свою внешнеполитическую команду и команду национальной безопасности. Он будет гораздо реже встречать сопротивление со стороны своих политических назначенцев. Прочие ограничения политики Трампа также будут намного слабее. Законодательная и судебная ветви власти сегодня гораздо больше расположены к движению "Снова сделаем Америку великой", чем в 2017 году. Трамп неоднократно давал понять, что намерен провести чистки в военном руководстве и в бюрократическом аппарате, чтобы избавиться от противников своей политики. Он наверняка воспользуется "Перечнем F", чтобы выгнать их с должностей. В этом перечне государственные должности переквалифицируются, становясь политическими постами. В ближайшие годы Соединенные Штаты в вопросах внешней политики будут говорить в один голос, и это будет голос Трампа.



У Трампа появится больше возможностей командовать внешнеполитическим аппаратом. А вот будут ли у него возможности для улучшения положения США в мире? Это совсем другой вопрос. Самыми заметными проблемами для США являются Украина и Газа. В ходе кампании 2024 года Трамп критиковал Байдена за хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, утверждая, что "унижение в Афганистане положило начало снижению авторитета США и уважения к Вашингтону во всем мире". Если нечто похожее произойдет на Украине, у Трампа возникнут такие же политические проблемы. Что касается Газы, то Трамп призывает Биньямина Нетаньяху "довести дело до конца" и уничтожить ХАМАС. Но Нетаньяху не хватает стратегической прозорливости для выполнения такой задачи, а это указывает на то, что Израиль будет продолжать войну, которая отдалила от США многих потенциальных партнеров во всем мире. На самом деле, Трампу будет гораздо труднее выпутать США из этих конфликтов, чем он утверждал в ходе предвыборной кампании.



Далее, после 2017 года, когда американские инициативы, коалиции и институты еще обладали большой силой, глобальные правила игры изменились. В этот период другие великие державы начали все активнее создавать и укреплять свои собственные структуры, независимые от США. Это и БРИКС+, и ОПЕК+, и Шанхайская организация сотрудничества. Есть и более неформальная "коалиция подвергнутых санкциям", в рамках которой Китай, Северная Корея и Иран с удовольствием помогают России подрывать существующий мировой порядок. Вполне возможно, что Трамп захочет вступить в некоторые из этих объединений вместо того, чтобы создавать привлекательные замены таким коалициям. Его усилия по расколу этих объединений наверняка потерпят неудачу. Может, автократы и с недоверием относятся друг к другу, но Дональду Трампу они не доверяют гораздо больше.



Но самое важное отличие Трампа 2.0 от Трампа 1.0 одновременно самое простое. Сейчас Дональд Трамп известная величина на мировой сцене. Как заметила недавно профессор Колумбийского университета Элизабет Сондерс (Elizabeth Saunders), "на выборах в 2016 году внешняя политика Трампа была несколько загадочной. Но в 2024 году действия Трампа гораздо легче предсказать. Кандидат, желавший прослыть безумцем и пытавшийся заставить другие страны строить догадки, стал политиком с весьма предсказуемой повесткой". Такие руководители как Си, Путин, Ким, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и даже президент Франции Эммануэль Макрон знакомы с выходками Трампа. Обе великие державы и государства поменьше уже знают, что в отношениях с Трампом нужны помпезность и торжественность, нужно воздерживаться от публичной проверки фактов, идти на эффектные, но ничего не значащие уступки. При этом они могут быть уверены, что в целом их основные интересы будут сохранены. Манера ведения переговоров Трампа в первый срок дала ему минимум конкретных достижений; во второй срок она даст ему еще меньше.



Больше не исключение



Значит ли все это, что Трамп 2.0 будет таким же, как и прежде? Не совсем. Переизбрание Трампа предвещает две тенденции в американской внешней политике, которые будет трудно переломить. Первая тенденция - это неизбежная коррупция, которая будет компрометировать политику США. Прежние государственные деятели из американских администраций, начиная с Генри Киссинджера и кончая Хиллари Клинтон, получали выгоду от своего служебного положения, заключая контракты на написание книг, выступая за деньги с докладами и давая геополитические консультации. Но бывшие аппаратчики Трампа подняли все это на совершенно новый уровень. Зять Трампа и советник Белого дома Джаред Кушнер (Jared Kushner), а также бывший посол и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл (Richard Grenell) стали использовать налаженные ими за время пребывания в должности связи для привлечения миллиардных иностранных инвестиций (в том числе из инвестиционных фондов иностранных государств) и для заключения сделок в сфере недвижимости практически сразу после ухода со своих постов. Не будет ничего удивительного, если зарубежные благодетели начнут обещать советникам из окружения Трампа выгодные сделки после их ухода из Белого дома - если те во время пребывания на должностях станут им подыгрывать. А еще вспомните, какую роль в команде Трампа 2.0 будут играть миллиардеры типа Илона Маска, и станет понятно, что коррупции во внешней политике США станет неизмеримо больше.



Есть и другая тенденция, которую Трамп 2.0 еще больше ускорит. Это закат американской исключительности. Американские президенты от Гарри Трумэна до Джо Байдена придерживались мнения о том, что американские ценности и идеалы играют важную роль во внешней политике США. Такое утверждение не раз оспаривалось в те или иные времена, но продвижение демократии и защиту прав человека довольно длительное время относили к сфере национальных интересов. Политолог Джозеф Най (Joseph Nye) даже заявлял, что эти американские идеалы являются ключевой составляющей американской мягкой силы.



Американские политические просчеты, а также российская критика Запада по принципу "а вы чем лучше", когда отвлекают внимание от собственных дурных поступков, указывая на дурные поступки другого, ослабила силу и власть американской исключительности. Трамп 2.0 просто похоронит ее. Собственно говоря, Трамп и сам использует этот прием, когда дело доходит до американских ценностей. В начале своего первого срока он заметил: "У нас тоже много убийц. А что вы думали - что наша страна такая невинная?"



В то время зарубежная аудитория могла оправдать это тем, что большинство американцев ему не верит, так как Трамп не получил большинства голосов избирателей. Выборы 2024 году разрушат эту уверенность. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал бомбить Мексику и депортировать легальных иммигрантов. Он называл оппозиционных политиков "внутренними врагами" и утверждал, что мигранты "отравляют кровь" страны. Несмотря на все это (а может, благодаря этому) Трамп получил большинство голосов избирателей. Когда остальной мир будет смотреть на Трампа, он уже не увидит аномального отступления от американской исключительности. Он увидит, за что выступает Америка в XXI веке.



Дэниел Дрезнер (Daniel W. Drezner) - профессор международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса, автор информационного бюллетеня Drezner’s World. Источник - ИноСМИ

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