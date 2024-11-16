Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом

14:10 17.11.2024 Бывшие партийцы и комсомольцы управляют "свободной" страной



Виктор Неделин



В Литве по результатам состоявшихся в октябре выборов сменился парламент. Прежний его созыв перед уходом дважды попытался принять закон, объявляющий Коммунистическую партию Литовской ССР преступной организацией. Обе попытки провалились. Ничего удивительного в этом нет: Литвой до сих пор управляет политическая элита, во многом состоящая из бывших коммунистов, комсомольцев и осведомителей КГБ. Подробности - в материале "Известий".



Кратчайший курс литовского коммунизма



В эпоху первой Литовской Республики (1918–1940) коммунисты подвергались всевозможным гонениям, особенно усилившимся после того, как по итогам военного переворота 1926 года власть в республике захватил диктатор Антанас Сметона. Всего за годы существования его режима до 7 тыс. коммунистов были заключены в тюрьмы и концлагеря, некоторые расстреляны - и партия перешла на нелегальное положение.



Все в одночасье изменилось после того, как в Литве установилась советская власть (с перерывом на войну и гитлеровскую оккупацию). Факт членства в Компартии обеспечивал хорошие карьерные перспективы - и литовцы начали массово брать партбилеты. Так, в середине 70-х в рядах литовской Коммунистической партии насчитывалось около 140 тыс. человек - для республики с населением на тот момент в 3,3 млн цифра внушительная! Новые перемены начались в конце 80-х, когда под влиянием проходивших тогда в СССР перестроечных процессов в Компартии Литвы начался раскол.



Часть партии во главе с тогдашним ее первым секретарем Альгирдасом Бразаускасом (вскоре он станет первым президентом восстановленной Литовской Республики) провозгласила в 1989-м выход из состава КПСС и создание "независимой" КПЛ (около 86 тыс. членов). Несогласные с этим решением коммунисты остались в рядах КПЛ, по-прежнему являвшейся частью КПСС, - это были около 40 тыс. человек, которых возглавил профессор Миколас Бурокявичюс. Организация под началом Бразаускаса быстро эволюционировала в сторону обычной для Европы Социал-демократической партии. Она прошла через ряд преобразований - и сейчас это весьма респектабельная Социал-демократическая партия Литвы. Партия несколько раз оказывалась в составе правящих коалиций - причем в последний раз это произошло совсем недавно, по итогам парламентских выборов октября 2024 года.



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Куда более незавидной оказалась судьба организации литовских коммунистов, не пожелавших рвать с Москвой. После распада СССР все ее структуры были запрещены и разгромлены, а руководство эмигрировало в Белоруссию. Но в январе 1994 года первый секретарь ЦК КПЛ Миколас Бурокявичюс был арестован белорусскими спецслужбами в Минске, а затем передан Литве. На тот момент в Минске всецело заправлял сторонник "западного пути" Станислав Шушкевич - и он не смог отказать литовским "коллегам" в такой просьбе. В августе 1999 года Бурокявичюс (после пяти лет в следственном изоляторе) был осужден на 12 лет заключения. Вместе с ним по обвинению в попытке госпереворота отправились в застенок двое его соратников: заведующий идеологическим отделом Юозас Ермалавичюс (на восемь лет) и секретарь ЦК КПЛ Юозас Куоялис (шесть лет).



Учитывая генезис современной литовской правящей элиты, нет ничего удивительного в том, что изначально в ее рядах было очень много бывших коммунистов. Также очень многие из тех, кто в последние 30 лет бьет себя в грудь, восхваляя "независимую Литву" и проклиная СССР, в советские годы являлись тайными осведомителями КГБ. Отсюда периодически возникающие скандалы, когда того или иного известного в литовском обществе деятеля уличают том, что он в "оккупационные времена" бегал стучать во всемогущую "контору".



Президентские грехи



В апреле 2023 года литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал в соцсетях сканы архивных документов, свидетельствующих, что нынешний президент Литвы Гитанас Науседа в 1988-м стал членом КПСС - и о том, что он скрыл это обстоятельство, когда баллотировался на пост главы республики в 2019 году. "Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов "Саюдиса" (общественная организация, боровшаяся за выход Литвы из СССР. - Авт.), но документы показывают, что, когда создавали "Саюдис", он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Компартию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет выдан 27 июня 1988 года", - сообщил Панцеровас.



Именно тогда в Литве обнародовали ряд документов советского времени. В их числе оказались бумаги Науседы из архива Компартии. По словам Панцероваса, специалисты не сомневаются в их подлинности. "Я не думаю и не утверждаю, что принадлежность к Коммунистической партии является несмываемым пятном. Но в своих политических речах президент Науседа склонен ассоциировать себя с "Саюдисом" и митингами "Саюдиса". Тогда как на самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад - по крайней мере официально", - с сарказмом написал Панцеровас. Он выложил анкету Науседы, которую тот заполнил перед президентскими выборами 2019 года. Там в графе "Принадлежность к партиям и политическим организациям" значится "Не указано". Для сравнения Панцеровас привел аналогичную анкету предыдущего президента Дали Грибаускайте, которая свое былое членство в Коммунистической партии Литвы все же признала.



Политолог Александр Носович в своей книге "История упадка. Почему у Прибалтики не получилось" пишет, что выпускница экономического факультета ЛГУ им. Жданова (Ленинград) Грибаускайте с 1983 года преподавала политическую экономию социализма в Вильнюсской высшей партийной школе при ЦК КПСС. "В 1988 году она защитила кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС, где получали дополнительное образование только наиболее перспективные и продвигаемые союзным руководством партийные кадры. Диссертация Грибаускайте "Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства" содержала хвалебные отзывы о коллективизации и строительстве колхозного строя в литовской деревне в первые годы советской власти; "лесных братьев", боровшихся против колхозов и за независимую Литву, автор диссертации именует "классовым врагом", а их действия - "террором", - пишет Носович.



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Грибаускайте тоже не любит, когда копаются в ее прошлом. В 2020 году публичная библиотека в городе Расейняй под нажимом сверху отменила заранее анонсированную встречу-обсуждение книги журналистки Руты Янутене "Красная Даля". Эта книга рассказывает о коммунистическом прошлом бывшего президента. Еще в 2012 году, когда Грибаускайте была при власти, Янутене подготовила на эту тему документальный фильм. Сам факт того, что Грибаускайте являлась функционером КПСС достаточно высокого уровня, никакого секрета не составляет. Но Рута Янутене заострила внимание на том, что Грибаускайте первоначально сделала выбор именно в пользу партии проклинаемого ныне в Литве Бурокявичюса, а не Бразаускаса. Более того, Даля Поликарповна продолжала преподавать в Вильнюсской партийной школе и в марте 1990 года, после объявления о выходе Литвы из СССР. Кроме того, по мнению журналистки, есть подозрение, что в свое время Грибаускайте тайно училась в школе КГБ.



Кто старое помянет…



Фильм о коммунистическом прошлом Дали Грибаускайте должен был выйти 22 ноября 2012 года на частном телеканале TV3. Однако в эфир он так и не попал, а команду журналистов, работавших над ним, уволили. Тогда Рута Янутене написала книгу "Красная Даля", представляющую собой сборник документов о Грибаускайте и рассказов людей, лично знающих ее или изучавших ее биографию. Занимаясь по архивам своим расследованием, Янутене заметила, что несколько страниц из личного дела главы Литвы были изъяты. Журналистка пришла к выводу, что кому-то невыгодно, чтобы о некоторых фактах из советского прошлого Грибаускайте стало известно. Сама же Даля Поликарповна общаться на эту тему наотрез отказывается.



А вот ее сменщику Науседе, припертому к стене, пришлось сдаться под напором неопровержимых доказательств - он признал, что действительно вступил в КПСС в 1988-м. "Я был плохим членом и думаю, что на каком-то этапе меня могли исключить за неуплату членских взносов, непосещение собраний. Это было время преобразований, когда порядка было мало… Но с самого начала я не был пропагандистом, никаких задач мне никто не ставил. Да, действительно, состоял, участвовал в каких-то встречах… Их содержания не помню, потому что они были без содержания. Такой была моя достаточно короткая и серая карьера в этой партии", - юлил и оправдывался Науседа перед журналистами, причислив факт своего вступления в КПСС к числу сделанных в жизни "ошибок". Звучало это не очень убедительно.



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Атаку на Науседу организовали члены враждующей с ним партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (консерваторы) - именно они устроили "слив" информации о его далеком прошлом. А еще много ранее, в июне 2017 года, сейм большинством голосов принял постановление об оценке "преступной деятельности Коммунистической партии Литвы". В нем правительству предлагается как можно скорее подготовить закон, который признал бы Компартию "преступной организацией". Особенно яростно на этой идее в течение многих лет пиарились члены парламентской фракции СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, которые в силу возраста коммунистами побывать не успели. Однако даже в рядах самих консерваторов согласия по этому поводу не было - против затеи возражал, в частности, их лидер Габриэлюс Ландсбергис. Его мотивация более чем понятна, ведь дедушка Габриэлюса, "отец литовской независимости" Витаутас Ландсбергис, тоже состоял в КПСС…



Многие влиятельные литовские политики ставили необходимость закона о признании Компартии преступной организацией под сомнение. И хотя в соответствующем законопроекте было прописано, что его принятие ни к каким санкциям в отношении самих бывших коммунистов не приведет, люди все равно опасались. Законопроект добрался до стадии голосования лишь в ноябре 2024 года, в последние дни работы уходящего после октябрьских выборов состава сейма. Уместно отметить, что даже в нем бывших коммунистов насчитывалось не менее 20 человек. Состоявшееся 7 ноября голосование оказалось провальным: за закон проголосовали лишь 54 из 141 депутата, необходимый кворум не был набран. Вторая попытка имела место 12 ноября - на этот раз голоса за отдали 56 парламентариев.



Политолог Максим Рева в беседе с "Известиями" отметил, что это была последняя попытка принять "антикоммунистический" законопроект, и теперь его придется надолго отложить в долгий ящик. "Принятие закона заблокировали литовская Социал-демократическая партия, победившая на осенних выборах, и ее политические союзники. Соцдемы прекрасно понимают, что это была мина, которую выставили им проигравшие консерваторы. Ведь "консервы" таким образом пытаются подорвать легитимность партии-победителя. Сами социал-демократы вспоминать об этом не любят, но все помнят генезис их партии, произросшей из КПЛ. В законопроекте говорится, что КПЛ несла ответственность "за убийства и пытки, депортации и другую преступную деятельность в отношении народа Литвы" - и этим "грузом" враги пытаются потопить современных литовских социал-демократов. Понятно, что те, мобилизовав и собственную крупную фракцию, и фракции партий-союзников, ожесточенно этому сопротивляются", - объясняет Рева. Источник - Известия

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