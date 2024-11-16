 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Германия хитро отказалась от российского газа. Покупает его втридорога у Франции, - Озгюр Гюндюз
14:11 17.11.2024

Haber7
Турция

Решение Германии о России! Полный отказ
Haber7: Германия отказалась от прямого импорта российского природного газа

Берлин сосредоточил усилия на поддержке энергетической независимости от Москвы, пишет Haber7. Теперь Германия закупает СПГ у Франции, которая в свою очередь приобретает его у России. Турки считают, что немцы лишь вредят сами себе.

Озгюр Гюндюз (Özgür Gündüz)

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии дало указание государственным терминалам по импорту газа не принимать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Такое предупреждение было сделано после того, как Deutsche Energy Terminal (DET) проинформировала ведомство о том, что в конце недели на терминал в Брунсбюттеле прибудет партия СПГ из России.

Как сообщает Financial Times, министерство заявило, что это решение направлено на защиту "высших общественных интересов" страны.

Политика независимости от российского газа

Германия вслед за началом российской специальной военной операции на Украине предприняла важные шаги по уменьшению зависимости от российского газа. После того как Россия прекратила поставку газа в Европу по трубопроводам, правительство во главе с канцлером Германии Олафом Шольцем приступило к строительству терминалов СПГ и поставкам газа из альтернативных источников. Благодаря импортной инфраструктуре, такой как терминал в Брунсбюттеле, Германия стремится снизить зависимость Евросоюза от российского голубого топлива.

На повестке дня Европы - альтернативные энергетические стратегии

В то время как США и Великобритания запретили импорт российского СПГ, ЕС пока не принял такого решения. Известно, что доля СПГ, закупаемого Евросоюзом у России для потребления, достигает 20% и такие страны, как Франция, Испания, Бельгия, зависят от российского СПГ из-за долгосрочных контрактов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, высказав на прошлой неделе предложение заменить российский газ американским за счет увеличения импорта СПГ из США, дала сигнал об изменении энергетических стратегий Европы.

Стратегия немецких энергетических компаний

Поддерживаемая государством немецкая энергетическая компания "Sefe" до сих пор поставляет СПГ с российского завода "Ямал СПГ", однако этот газ отправляется на терминал во Франции, а не в Германии. Там СПГ регазифицируется и подается в объединенную европейскую систему трубопроводов. В заявлении минэкономики Германии подчеркивается, что Германия будет строго придерживаться принципа отказа от прямого импорта российского газа и немецкие терминалы СПГ не будут использоваться в этом процессе.

Неопределенность относительно будущих поставок

Данные отслеживания судов пока не обнаружили ни одного судна, подавшего сигнал на импортный терминал в Брунсбюттеле. Однако сообщается, что три судна, недавно покинувшие российский полуостров Ямал, направляются в Европу.

Комментарии читателей

Турок
Гордая немецкая овчарка не будет получать газ напрямую из России, зато Венгрия будет получать газ из России, а Германия - из Венгрии.

Гость
Германия действует под контролем США, а США сказали: "Вы не получите СПГ ни от кого, кроме меня".

Суат
Германия стреляет себе в ногу. Быть псом США - это сплошной вред для них.

Манцикерт...71
Германия, раб США, продолжает навязывать своей нации дорогую жизнь...

махо
Германия, как и Украина, похоже, официально стала американской шавкой.

Гражданин
Германией правят евреи.

Омер
Я думаю, что Германия - это самая глупая страна в мире. Какие только пируэты они ни исполняли, чтобы выслужиться перед евреями. В экономике они от лидерства дошли до грани краха.

Ходжа Насреддин
Пришло время шоу, чтобы поддержать еврея, который является президентом Украины.

Источник - ИноСМИ
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