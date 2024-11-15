"План стойкости". Зеленский горазд на PR-выдумки, - В.Стоякин

14:13 17.11.2024

Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология



Василий Стоякин

автор издания Украина.ру

15.11.2024



В вечернем обращении 14 ноября Владимир Зеленский пообещал, что на следующей неделе будет презентован новый план – "план стойкости", предполагающий программу действий страны "в условиях полномасштабной агрессии". Это всего лишь второй план, но некоторые украинские политики, вроде Алексея Гончаренко, уже сбились со счета



Новый план Зеленского будет включать десять пунктов и касаться таких аспектов как безопасность страны (очевидно – тотальная мобилизация), культурная безопасность ("там, где в донесении позиции Украины не смогут справиться политики и общественные деятели, на помощь придут культура, искусство и вызываемые ими эмоции"), энергетическая независимость, производство вооружений и т.п.



Разбирать тут, в общем-то, нечего, поскольку самого плана нет, но… скорее всего и когда он появится, разбирать там тоже будет нечего. Так же как оказалось нечего разбирать в "плане победы".



