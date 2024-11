Трампу придется вытащить США из банкротства, - Джастин Логан

14:17 17.11.2024

The Federalist

США



Первая внешнеполитическая задача Трампа - преодолеть четыре года глобального банкротства

The Federalist: Трампу придется вытащить США из банкротства



США и их союзники - внешнеполитические банкроты, пишет The Federalist. Ресурсы Америки бездумно растрачиваются на Украину и Израиль. Автор статьи призывает Вашингтон понять, что ресурсы ограничены, а наибольшие угрозы исходят от могущественных стран вроде КНР.



Джастин Логан (Justin Logan)



Ресурсы Америки ограничены. Поэтому в первую очередь мы должны устранить угрозы со стороны крупных и могущественных стран, таких как Китай, а затем уже заняться остальными.



Вторая администрация Трампа только готовится вступить в должность, однако ей предстоит целый ряд внешнеполитических кризисов - при весьма скромных ресурсах на борьбу с ними. На протяжении десятилетий внешней политикой США заправляли люди с бескомпромиссным взглядом на мир. Не было нужды ни расставлять приоритеты среди внешнеполитических целей, ни выбирать между внутренними и зарубежными проектами. Америке всегда хватало и на пушки, и на масло.



Между тем компромиссы существовали даже на пике нашего "однополярного момента", а теперь они и вовсе вернулись с удвоенной силой. Администрации Трампа придется разобраться с внешнеполитическим банкротством - как с точки зрения материальных средств, так и с точки зрения внимания. Суть стратегии - верно расставить приоритеты и подобающим образом расходовать ресурсы. Однако внешнеполитическое ведомство округа Колумбия слабо разбирается в стратегии.



Как известно, еще в книге 1943 года "Внешняя политика США: щит Республики" Уолтер Липпман беспокоился о несоответствии американских целей и средств. Платежеспособность, писал Липпман, достигается, когда "наша мощь сообразна нашим обязательствам". При этом политика должна стремиться не просто к балансу, а к "комфортному избытку и резерву мощи".



Может ли кто-нибудь на голубом глазу назвать действующую внешнюю политику США платежеспособной? Не говоря уже о том, чтобы у нас имелся "комфортный избыток и резерв мощи"?



Вопросы явно риторические, потому что ответ очевиден.



С тех пор как президент Трамп покинул свой пост в 2021 году, Китайская Народная Республика неуклонно подрывает военное преимущество США. В Европе американские политики встают в пафосную позу, надувают щеки и провозглашают, что если Украина не победит Россию (а она на это в принципе неспособна), не видать американцам никакой безопасности. Израиль, со своей стороны, израсходовал военной помощи США на 18 миллиардов долларов на свои войны в Газе и Ливане. Все это время Вашингтон тратит на оборонные программы более триллиона долларов в год.



Однако средства черпать неоткуда. Государственный долг перевалил за 35 триллионов долларов и продолжает расти. Конгресс ежегодно увеличивает дефицит бюджета более чем на 1,5 триллиона долларов. Неудивительно, что прогнозы на будущее удручающе мрачны. Поскольку программы медицинского попечения престарелых, соцобеспечение и проценты по долгу фактически неприкосновенны, у воинственных "ястребов" нет свободных средств, которые можно было бы пустить в ход.



Увы, если начистоту, то наши союзники и партнеры Америки еще менее платежеспособны. Над Тайванем нависла, пожалуй, самая страшная угроза на земле, однако он тратит на оборону жалкие 2,5% ВВП, усугубляя нашу неплатежеспособность собственной. Американские политики подлили масла в огонь, отказавшись от приоритетных поставок оружия на остров. Тайбэй все еще ждет закупленного оружия примерно на 20 миллиардов долларов, однако администрация Байдена ясно дала понять в июне, что ее приоритет в передаче военной техники - Украина, а не Тайвань. Как выразился сам Байден, другим получателям "придется подождать". "Все, что у нас есть, отправится на Украину, пока ее потребности не будут удовлетворены сполна", - добавил он.



Однако несмотря на все это, Украина проигрывает на поле боя, а наши европейские союзники тоже банкроты. Продолжая давнюю традицию, которой уже четыре поколения, европейские столицы вместо самообороны полагаются на наши щедроты. После избрания Трампа некоторые европейские лидеры вроде бы одумались и заговорили правильные слова. Так, французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что Трамп "был избран американским народом, и будет защищать его интересы" и что это "правильно и совершенно законно". "Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев?" - спросил он.



Вызывает недоумение одно то, что в вопросе разделения бремени c Европой - где, собственно, и кроется ответ на вопрос Макрона - царит такая неразбериха, ведь именно на европейском театре были достигнуты реальные интересы США. Если некоторые шаги в направлении американской платежеспособности все же будут предприняты, новая администрация Трампа должна заставить европейцев поскорее повзрослеть и взять свою безопасность в собственные руки.



Действующие же усилия по борьбе с нависшим над нами банкротством, откровенно говоря, обескураживают. Так, Конгресс назначил комиссию для изучения финансирования Национальной оборонной стратегии. Комиссия выступила за преемственность во внешней политике США, признав при этом, что сама стратегия неплатежеспособна. Она порекомендовала Конгрессу профинансировать гигантское увеличение расходов на оборону за счет "дополнительных налогов и реформы социальных расходов". Призывы повысить налоги и сократить социальные выплаты, чтобы оплатить сотни миллиардов дополнительных расходов на оборону - неслыханный цинизм даже для конгрессменов.



Другие "ястребы" вообще отвергают компромиссы. Руководитель внешней политики Американского института предпринимательства Кори Шейк, некогда хваставшая, что "знает подход к Трампу", утверждает, что даже государственный долг и бюджетный дефицит исторических масштабов не должны ограничивать расходы на оборону, поскольку "Вашингтон разработал механизмы чрезвычайных расходов во время финансового кризиса и пандемии", а администрация сможет профинансировать масштабное увеличение расходов на оборону с помощью "налоговой политики и благоприятствующих росту мер".



Это не что иное, как вера в волшебство. Триллионы дополнительных расходов во время финансового кризиса и пандемии лишь увеличили государственный долг, который сковывает нас и поныне. Если бы существовали "благоприятствующие росту меры", которые могли бы отдалить час расплаты, политики бы уже давно их предприняли.



Однако на правом фланге есть школа внешней политики, которая не исключает компромиссов и признает необходимость стратегии. Этих аналитиков нередко называют "приоритетчиками". Они подчеркивают, что американские ресурсы ограничены, а наибольшие угрозы для США исходят от крупных, могущественных стран. На практике это следует понимать так: "Сперва Китай, а потом уже все остальные".



Слушать стратегов, сосредоточенных на материальных компромиссах и великодержавной конкуренции, не должно быть чем-то из ряда вон выходящим - как и слушать экономистов, ставящих во главу угла спрос и предложение. Одно то, что это считается смелым новшеством, говорит о том, насколько оплошал внешнеполитический консенсус в округе Колумбия.



Американская внешняя политика несостоятельна. Как и политика ее союзников. Первые внешнеполитические назначения Трампа внушают легкий оптимизм: инстинктивные "ястребы" вроде Тома Коттона, Майка Помпео и Никки Хейли получили от ворот поворот. Ради нашей страны мы все должны держать кулаки за то, чтобы "приоритетчики" одержали верх.



Джастин Логан - директор по исследованиям внешней политики Института Катона